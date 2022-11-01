Фильмы ужасов, проверенные временем. Их боялись все

Накануне международного Дня всех святых мы решили собрать несколько фильмов ужасов прямиком из детства. И пусть не все празднуют Хэллоуин — это не повод отказываться от просмотра картин, которые давно стали классикой жанра. После которых многие боялись спать с выключенным светом.
Восставший из Ада
Загадочная шкатулка со сложным механизмом кочует по рукам людей, которые порой даже не предполагают, что за устройство попало им в руки. Разгадав её тайну, в нашу реальность проникают Ценобиты — ужасные создания, напоминающие людей, подвергнутых нечеловеческим пыткам. Встретившись лицом к лицу с созданиями из потустороннего мира хозяин шкатулки, именуемой «конфигурацией плача», получает внеземное удовольствие в обмен на вечные страдания своей души.
Кошмар на улице Вязов
Пугающий человек с обожженным лицом и острыми лезвиями на пальцах начал являться подросткам во снах. Всем порой сняться кошмары, такое бывает, но здесь всё намного серьезнее. Увидевшие Фредди Крюгера во сне, зачастую больше не просыпались. Кровавый маньяк расправлялся со своими жертвами самыми изощренными способами, пока те пытались спокойно спать. Таким образом он мстил за то, что сотворили с ним родители невинных детей.
Оно
Брат главного героя пропадает при загадочных обстоятельствах. Вслед за страшным событием группу детей начинает терроризировать жуткий клоун, который погружает их в самые потаенные кошмары. Кроме них Пеннивайза никто не видит, а все рассказы о случившемся, воспринимаются как детская фантазия. Объединившись, они дают клятву, что навсегда будут вместе пока жуткий кошмар не закончится.
Зловещие мертвецы
Пятеро молодых людей снимают непримечательную хижину в глухом лесу. Осматривая жилище они натыкаются на древнюю книгу, оставленную ранее живущим археологом. Открыв ее, подростки выпускают на волю древнее зло, которое способно вселятся в людей даже после их смерти. Победить воставших мертвецов можно, но это не самый гуманный способ.
Реаниматор
После странного скандала, студента Герберта Уэста переводят в университет Мискатоника. Вскоре узнается, что пытливый ум новичка уже который год пытается обвести вокруг пальца не только науку, но и саму смерть. Уэст пытается вывести формулу, которая оживляет мертвых и у него это начинает получаться. Но когда запас экспериментальных материалов в морге заканчивается, он прибегает к гораздо более радикальным мерам. Со временем исследования оборачиваются против самого исследователя, который возомнил себя Богом.
Мы рассмотрели всего лишь малую часть того, что выходило на рубеже 80-90-х годов, способное как следует напугать зрителя и вызвать у него чувство неприязни не на один год. Несмотря на ветхость лент, приведенные примеры любопытно смотрится в разрезе с «рафинированными» премьерами современного кинематографа. А какие фильмы больше всего боялись вы, оставаясь в доме одни с выключенным светом?