Фильмы ужасов, проверенные временем. Их боялись все

Восставший из Ада

Кошмар на улице Вязов

Оно

Зловещие мертвецы

Реаниматор

Накануне международного Дня всех святых мы решили собрать несколько фильмов ужасов прямиком из детства. И пусть не все празднуют Хэллоуин — это не повод отказываться от просмотра картин, которые давно стали классикой жанра. После которых многие боялись спать с выключенным светом.Загадочная шкатулка со сложным механизмом кочует по рукам людей, которые порой даже не предполагают, что за устройство попало им в руки. Разгадав её тайну, в нашу реальность проникают Ценобиты — ужасные создания, напоминающие людей, подвергнутых нечеловеческим пыткам. Встретившись лицом к лицу с созданиями из потустороннего мира хозяин шкатулки, именуемой «конфигурацией плача», получает внеземное удовольствие в обмен на вечные страдания своей души.Серия фильмом была основана на одноименных произведениях Клайва Баркера. В свое время «Восставший из Ада» не получил должного признания. Тем не менее фильмы с узнаваемым персонажем с булавками в голове выпускаются по сей день, а его образ плотно засел в сознании постсоветских людей, которые рискнули приобщиться к новому жанру.Пугающий человек с обожженным лицом и острыми лезвиями на пальцах начал являться подросткам во снах. Всем порой сняться кошмары, такое бывает, но здесь всё намного серьезнее. Увидевшие Фредди Крюгера во сне, зачастую больше не просыпались. Кровавый маньяк расправлялся со своими жертвами самыми изощренными способами, пока те пытались спокойно спать. Таким образом он мстил за то, что сотворили с ним родители невинных детей.Культовый призрачный убийца был создан не менее культовым режиссером Уэсом Крейвеном. Франшиза породила целый культурный пласт, выделяясь среди остальных фильмов ужасов. В послужном списке Фредди Крюгера насчитывается 8 фильмов,1 кроссовер с Джейсоном и сериал. Примечательно, что в оригинальной части снимался еще никому неизвестный Джонни Депп.Брат главного героя пропадает при загадочных обстоятельствах. Вслед за страшным событием группу детей начинает терроризировать жуткий клоун, который погружает их в самые потаенные кошмары. Кроме них Пеннивайза никто не видит, а все рассказы о случившемся, воспринимаются как детская фантазия. Объединившись, они дают клятву, что навсегда будут вместе пока жуткий кошмар не закончится.Мистический фильм ужасов из двух частей был снят по одноименному роману Стивена Кинга и, отчасти, отражал страхи самого автора. «Оно» считается не самым лучшим произведением короля ужасов, а эпизод после битвы с Пеннивайзом до сих пор вызывает споры у читателей. В 2017 году фильм был переснят, но истинный страх клоунов и воздушных шаров остался за лентой 1990 года.Пятеро молодых людей снимают непримечательную хижину в глухом лесу. Осматривая жилище они натыкаются на древнюю книгу, оставленную ранее живущим археологом. Открыв ее, подростки выпускают на волю древнее зло, которое способно вселятся в людей даже после их смерти. Победить воставших мертвецов можно, но это не самый гуманный способ.Дебютный фильм Сэма Рэйми, вышедший в массовый прокат, имел довольно сложную судьбу. На волне становления жанра ужасов режиссеры старались переплюнуть друг друга, насыщая свои труды обилием крови и жестокости. В связи с этим лента попала под жесткую цензуру и была запрещена в ряде стран. Шокирующие, на тот момент, сцены и причастность к оккультной тематике не позволили «Зловещим мертвецам» стать успешными, но в последствии получили два продолжения, ремейк и сериал. Сейчас картина может показаться смешной, но в период когда хорроры только начинали появляться на нелегальных видеокассетах у нас в стране, зрелище было откровенно жуткое и сбивающее с ног своей абсурдностью и безумием.После странного скандала, студента Герберта Уэста переводят в университет Мискатоника. Вскоре узнается, что пытливый ум новичка уже который год пытается обвести вокруг пальца не только науку, но и саму смерть. Уэст пытается вывести формулу, которая оживляет мертвых и у него это начинает получаться. Но когда запас экспериментальных материалов в морге заканчивается, он прибегает к гораздо более радикальным мерам. Со временем исследования оборачиваются против самого исследователя, который возомнил себя Богом.Фильм, в последствии ставший трилогией, стал вольной интерпритацией произведения Говарда Лавкравта «Герберт Уэст — оживляющий мертвых». Наравне с кровавой составляющей фильма, картина изобилует черным юмором. Если закрыть глаза на то, что фильм был снят в 1985 году, применяемые в нем приемы, вместо современных спецэффектов, выглядят весьма натуралистично, хоть и заметно неказисто.Мы рассмотрели всего лишь малую часть того, что выходило на рубеже 80-90-х годов, способное как следует напугать зрителя и вызвать у него чувство неприязни не на один год. Несмотря на ветхость лент, приведенные примеры любопытно смотрится в разрезе с «рафинированными» премьерами современного кинематографа. А какие фильмы больше всего боялись вы, оставаясь в доме одни с выключенным светом?