«Гадкий я 4» появился в «домашнем прокате»

Мульт уже можно найти в сети с высоким качеством картинки и русским дубляжем.
Состоялся цифровой релиз анимационного фильма «Гадкий я 4» от студии Illumination Entertainment и Universal Pictures. По сюжету Грю, Люси и их девочки — Марго, Эдит и Агнес — приветствуют нового члена семьи, Грю-младшего, который твердо намерен измываться над своим папашей. Вскоре, бывший злыдень сталкивается с новым врагом в лице Максима Ле Маля и его роковой подруги Валентины, в связи с чем семья вынуждена бежать.
Четвертая часть получила сдержанные оценки критиков — 6,3 балла на IMDb и 56% свежести на Rotten Tomatoes. Зрители отнеслись к релизу более благосклонно, оставив 88% положительных отзывов.
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