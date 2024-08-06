«Гадкий я 4» появился в «домашнем прокате»

Артем
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Мульт уже можно найти в сети с высоким качеством картинки и русским дубляжем.

Состоялся цифровой релиз анимационного фильма «Гадкий я 4» от студии Illumination Entertainment и Universal Pictures. По сюжету Грю, Люси и их девочки — Марго, Эдит и Агнес — приветствуют нового члена семьи, Грю-младшего, который твердо намерен измываться над своим папашей. Вскоре, бывший злыдень сталкивается с новым врагом в лице Максима Ле Маля и его роковой подруги Валентины, в связи с чем семья вынуждена бежать.


Четвертая часть получила сдержанные оценки критиков — 6,3 балла на IMDb и 56% свежести на Rotten Tomatoes. Зрители отнеслись к релизу более благосклонно, оставив 88% положительных отзывов.

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