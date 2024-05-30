Гай Ричи снимет Шерлока в новом формате

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Шоу расскажет о приключениях молодого детектива и будет состоять из восьми эпизодов.Планами на съемки сериала поделилось издание Variety. По сюжету 19-летний и неопытный Холмс берется за расследование загадочного убийства в Оксфордском университете, которое угрожает его собственной свободе. Это первое дело героя, которое навсегда изменит его жизнь.Роль всемирно известного детектива доверили Хиро Файнс-Тиффину. Режиссером и сценаристом выступит Гай Ричи. К слову, оба участника уже успели сыграться на съемках «Министерства неджентльменских дел».Первоисточником ленты стала серия книг Энди Лэйна «Молодой Шерлок Холмс». В них рассказывается о становлении главного героя, как гения частного сыска. По слова Ричи, сериал покажет детектива с совершенно иного ракурса и станет переосмыслением его привычного образа.Сериал создается по заказу Amazone Prime и будет состоять из восьми серий. Дата релиза еще не назначена.