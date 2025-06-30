Где бесплатно смотреть третий сезон сериала «Игра в кальмара» в хорошем качестве
Артем Фунтиков
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Все серии уже доступны бесплатно с официальным русским дубляжем.
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Финальный сезон южнокорейского антиутопического хоррор-триллера «Игра в кальмара» уже доступен онлайн. Все шесть эпизодов официально переведены на русский язык и доступны на платформе Netflix. Поскольку сервис ушел из России, оплатить его подписку стало проблемой, но есть куда более удобный способ посмотреть сериал без лишних заморочек.
Третий сезон целиком выложили на Rutube. Все серии доступны в FullHD и с русским дубляжем. Там же можно найти и два предыдущих сезона сериала.
Сюжет финала «Игры в кальмара» расскажет, как главный герой Сон Ги-хун возвращается в игру, чтобы разрушить систему изнутри.