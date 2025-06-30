Где бесплатно смотреть третий сезон сериала «Игра в кальмара» в хорошем качестве

Артем
Снимок экрана 2025-06-30 110428.png

Все серии уже доступны бесплатно с официальным русским дубляжем.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Финальный сезон южнокорейского антиутопического хоррор-триллера «Игра в кальмара» уже доступен онлайн. Все шесть эпизодов официально переведены на русский язык и доступны на платформе Netflix. Поскольку сервис ушел из России, оплатить его подписку стало проблемой, но есть куда более удобный способ посмотреть сериал без лишних заморочек.

Третий сезон целиком выложили на Rutube. Все серии доступны в FullHD и с русским дубляжем. Там же можно найти и два предыдущих сезона сериала.

Сюжет финала «Игры в кальмара» расскажет, как главный герой Сон Ги-хун возвращается в игру, чтобы разрушить систему изнутри. 

• Смотреть сериал «Игра в кальмара» 3 сезон на Rutube

Трейлер
-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Топ Ган на болидах: обзор фильма «Формула 1» с Брэдом Питтом
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Рекомендации

Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+114
Smerch777S
На ВК и мозг 🧠 не парить, с постоянной рекламой на рутюбе😏
2 часа назад в 13:34
#