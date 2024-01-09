Гениальный топ: Хидео Кодзима назвал лучшие 20 фильмов и сериалов

Геймдизайнер не стал выставлять оценки выбранным лентам и расположил их в порядке просмотра.
Подборка была опубликована в личном X-аккаунте Хидео Кодзимы. В комментарии к посту, «гений» рассказал, что за прошлый год посмотрел порядка 290 фильмов, 70% которых старые фильмы. В топ вошли 12 картин мирового кинематографа, 4 сериала и 4 японских фильма.
- AIR: Большой прыжок / AIR
- Солнце мое / Aftersun
- Банши Инишерина / The Banshees of Inisherin
- Близко / Close
- МРТ / R.M.N.
- Дом волка / The Wolf House
- Зверь / The Beasts
- Вихрь / Vortex
- Идеальные дни / Perfect days
- Общество снега / Society of the Snow
- Убийца / The Killer
- Анатомия падения / Anatomy of a fall
- Захваченный рейс / Hijack
- Голубоглазый самурай / Blue Eyes Samurai
- Поколение Ви / Gen V
- Вивант / Vivant
- Прощайте, девочки / Sayonara, Girls
- Винни / Winny
- Пустоши / Bad Lands
- Годзилла: минус один / Godzilla: Minus One