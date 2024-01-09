Гениальный топ: Хидео Кодзима назвал лучшие 20 фильмов и сериалов

Артем
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Геймдизайнер не стал выставлять оценки выбранным лентам и расположил их в порядке просмотра.

Подборка была опубликована в личном X-аккаунте Хидео Кодзимы. В комментарии к посту, «гений» рассказал, что за прошлый год посмотрел порядка 290 фильмов, 70% которых старые фильмы. В топ вошли 12 картин мирового кинематографа, 4 сериала и 4 японских фильма.


  • AIR: Большой прыжок / AIR
  • Солнце мое / Aftersun
  • Банши Инишерина / The Banshees of Inisherin 
  • Близко / Close
  • МРТ / R.M.N.
  • Дом волка / The Wolf House
  • Зверь / The Beasts
  • Вихрь / Vortex 
  • Идеальные дни / Perfect days
  • Общество снега / Society of the Snow
  • Убийца / The Killer
  • Анатомия падения / Anatomy of a fall

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  • Захваченный рейс / Hijack
  • Голубоглазый самурай / Blue Eyes Samurai
  • Поколение Ви / Gen V
  • Вивант / Vivant

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  • Прощайте, девочки / Sayonara, Girls
  • Винни / Winny
  • Пустоши / Bad Lands
  • Годзилла: минус один / Godzilla: Minus One
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Источник:
X
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Комментарии

+4359
Gabriel
Вкусы у японцев в плане кино очень своеобразные.
Там вообще другой мир, в котором многие из нас жить не захотят.
Сегодня в 00:42
#
+130
crubs
тоже назвал бы для себя лучшими фильмами года Aftersun (Солнце моё — хороший перевод, но не то) и Банши Иншерина. удивительно просто. правда на 2 и 3 скринах порожняк все же в основном мейнстримовый.
19 минут назад
#
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