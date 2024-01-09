Гениальный топ: Хидео Кодзима назвал лучшие 20 фильмов и сериалов

AIR: Большой прыжок / AIR

Солнце мое / Aftersun

Банши Инишерина / The Banshees of Inisherin

Близко / Close

МРТ / R.M.N.

Дом волка / The Wolf House

Зверь / The Beasts

Вихрь / Vortex

Идеальные дни / Perfect days

Общество снега / Society of the Snow

Убийца / The Killer

Анатомия падения / Anatomy of a fall

Захваченный рейс / Hijack

Голубоглазый самурай / Blue Eyes Samurai

Поколение Ви / Gen V

Вивант / Vivant

Прощайте, девочки / Sayonara, Girls

Винни / Winny

Пустоши / Bad Lands

Годзилла: минус один / Godzilla: Minus One

Геймдизайнер не стал выставлять оценки выбранным лентам и расположил их в порядке просмотра.Подборка была опубликована в личном X-аккаунте Хидео Кодзимы. В комментарии к посту, «гений» рассказал, что за прошлый год посмотрел порядка 290 фильмов, 70% которых старые фильмы. В топ вошли 12 картин мирового кинематографа, 4 сериала и 4 японских фильма.