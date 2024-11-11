«Гладиатора 2» покажут в России. Когда смотреть?

Артем


Один из главных релизов осени покажут в рамках предсеансного обслуживания.

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Мировая премьера «Гладиатора 2» ожидается 14 ноября, однако из-за санкций в Россию лента доберется позже. 

Скорее всего, первые показы состоятся 23 ноября. Такие сроки указаны в репертуаре «Мягкого кинотеатра» в Москве. Другие прокатчики пока не определились со сроками и используют постеры фильма в качестве заглушек. Впрочем, зрителей уже сейчас зазывают на просмотр — билеты можно приобрести как по предзаказу, так и перед просмотром в кассах кинотеатра.


Сюжет разворачивается спустя 15 лет после событий оригинального фильма. В центре внимания окажется повзрослевшем Люциус, племянник императора Коммода (Хоакин Феникс), который вдохновляется героизмом погибшего Максимуса (Рассел Кроу). Парень вынужден отказаться от императорского титула и становится гладиатором.

Критики уже успели оценить ленту и остались в восторге. На Rotten Tomatoes сиквел набрал 77% «свежести» на основе 66 отзывов.



Ранее мы рассказывали, что режиссер фильма Ридли Скотт уже преступил к созданию фильма «Гладиатор 3».

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