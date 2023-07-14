Голливуд хочет завладеть цифровыми копиями актеров

Профсоюз, представляющий интересы около 160 000 голливудских актеров, официально присоединился к забастовке сценаристов после неудачных переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения. Стороны не смогли договориться об улучшении условий труда и повышении зарплат. Однако, в процессе переговоров возник куда более пугающий вопрос.Подробности диалога между Голливудскими студиями и гильдией актеров (SAG-AFTRA) рассказал главный переговорщик Дункан Крэбтри-Айрленд. По его словам один из пунктов требований со стороны киностудий, звучит как сюжет эпизода «Черного зеркала». Альянс продюсеров кино и телевидения предлагает принять «новаторское предложение в сфере искусственного интеллекта, которое защищает цифровые образы актеров для членов SAG-AFTRA.Проще говоря, киностудии хотят отсканировать образы артистов и свободно использовать трехмерные модели в дальнейших съемках. Причем компенсация за цифрового клона предлагается единовременная, без каких-либо дальнейших процентов и отчислений.Использование генеративного ИИ стало одним основных препятствий между урегулирования конфликта. В своем вступительном заявлении на пресс-конференции президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер высказалась:«Если мы не выстоим сейчас, у всех нас будут проблемы. Мы все окажемся под угрозой замены машинами».