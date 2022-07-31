Кино обход санкций

Голливудские блокбастеры вернулись в российские кинотеатры. Способ очень хитрый

Артем
флолпркод.png

Ряд кинотеатров включили в репертуар «бесплатное предсеансовое обслуживание». Схема позволяет показывать зарубежные новинки перед отечественными фильмами.

Из-за ухода зарубежных кинокомпаний с российского рынка, некоторые кинотеатры начали искать обходные способы показывать нелицензионные копии голливудских фильмов. Недавно был замечен еще один метод привлечь зрителя «запрещенными» новинками.

дждарв.png

Схема заключается в показе так называемого «бесплатного предсеансового обслуживания», которая, по сути, является двойным сеансом. Перед официальным показом российского фильма, запускается один из зарубежных блокбастеров. Первыми методику освоили предприниматели Пермского края. Затем идею подхватили другие регионы. Среди них оказались: Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Саратовская область, Волгоградская область и другие. Предположительно, копии были предоставлены Казахстанскими кинотеатрами.

jskg.png

Как сообщают зрители, фильмы показываются в высоком качестве, с дубляжом и локализованным видеорядом. Стоимость билета на подобные сеансы выше на 40-100 рублей. На просмотр отечественных лент остаются единицы.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
vc.ru
Cсылки по теме:
6 новинок кино, которые уже можно посмотреть в качестве
Что посмотреть в онлайн-кинотеатре PREMIER по промокоду на 33 дня
Новинки кино, которые уже есть в сети

Рекомендации

Рекомендации

«Рик и Морти» возвращаются в новом обличии

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии