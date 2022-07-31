Голливудские блокбастеры вернулись в российские кинотеатры. Способ очень хитрый

Ряд кинотеатров включили в репертуар «бесплатное предсеансовое обслуживание». Схема позволяет показывать зарубежные новинки перед отечественными фильмами.Из-за ухода зарубежных кинокомпаний с российского рынка, некоторые кинотеатры начали искать обходные способы показывать нелицензионные копии голливудских фильмов. Недавно был замечен еще один метод привлечь зрителя «запрещенными» новинками.Схема заключается в показе так называемого «бесплатного предсеансового обслуживания», которая, по сути, является двойным сеансом. Перед официальным показом российского фильма, запускается один из зарубежных блокбастеров. Первыми методику освоили предприниматели Пермского края. Затем идею подхватили другие регионы. Среди них оказались: Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Саратовская область, Волгоградская область и другие. Предположительно, копии были предоставлены Казахстанскими кинотеатрами.Как сообщают зрители, фильмы показываются в высоком качестве, с дубляжом и локализованным видеорядом. Стоимость билета на подобные сеансы выше на 40-100 рублей. На просмотр отечественных лент остаются единицы.