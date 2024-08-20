«Головоломка 2» вышла в «цифре»

Артем
ныкегыкноыне.png

Мультфильм стал самым кассовым за всю историю кинематографа.

По сюжету головному отделу мозга Райли, девочки из оригинальной ленты, требуется срочный капитальный ремонт, чтобы освободить место для чего-то совершенно неожиданного: новых эмоций. Радость, Печаль, Гнев, Страх и Брезгливость, которые уже давно успешно руководят чувствами ребенка, не знают, что и делать, когда появляется некая Тревожность. И похоже, она пришла не одна.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Продолжение режиссировал Келси Манн. «Головоломка 2» стала его дебютной работой в полнометражном кино. На агрегаторе Metacritic у фильма 73 балла из 100 от критиков, а на сайте IMDb — 7,8 балла из 10 по версии зрителей.


В ближайшее время анимашка появится в сети с качественным переводом, также цифровой релиз будет доступен подписчикам Prime Video и Apple TV+.
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
«Гадкий я 4» появился в «домашнем прокате»
Показали первый тизер второго сезона «Одни из нас»
Вышел первый тизер сериала «Рыцарь Семи Королевств» по вселенной «Игры Престолов»

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1683
tellurian
Очень ждал. Спасибо.
2 часа назад в 08:13
#