«Головоломка 2» вышла в «цифре»

Мультфильм стал самым кассовым за всю историю кинематографа.
По сюжету головному отделу мозга Райли, девочки из оригинальной ленты, требуется срочный капитальный ремонт, чтобы освободить место для чего-то совершенно неожиданного: новых эмоций. Радость, Печаль, Гнев, Страх и Брезгливость, которые уже давно успешно руководят чувствами ребенка, не знают, что и делать, когда появляется некая Тревожность. И похоже, она пришла не одна.
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Продолжение режиссировал Келси Манн. «Головоломка 2» стала его дебютной работой в полнометражном кино. На агрегаторе Metacritic у фильма 73 балла из 100 от критиков, а на сайте IMDb — 7,8 балла из 10 по версии зрителей.
В ближайшее время анимашка появится в сети с качественным переводом, также цифровой релиз будет доступен подписчикам Prime Video и Apple TV+.