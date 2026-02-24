Готовится перезапуск сериала «Секретные материалы». Что известно?





Стриминговый сервис Hulu Стриминговый сервис Hulu дал зелёный свет на производство перезапуска культового научно-фантастического сериала «Секретные материалы». Проект получил заказ на съёмки пилотной серии, сценаристом и режиссёром которой выступит Райан Куглер, известный по фильмам «Чёрная пантера» и «Грешники». Шоураннером назначена Дженнифер Йейл, ранее работавшая над сериалом «Копенгагенский тест». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Создатель оригинальных «Секретных материалов» Крис Картер займёт кресло исполнительного продюсера и не будет участвовать в написании сценария нового проекта. Главную женскую роль получила актриса Даниэль Дедуайлер, известная по фильмам «Тилл» и «Урок игры на фортепиано». Имя её напарника по кадру пока держится в секрете.Завязка сюжета частично повторяет оригинал: два совершенно разных по характеру агента ФБР неожиданно сближаются, когда их назначают в отдел, занимающийся необъяснимыми явлениями. В официальном описании проекта подчёркивается, что оба агента являются высокопоставленными специалистами, что отличает новую версию от классической истории с Фоксом Малдером и Даной Скалли.Ходят слухи о возможном камео Джиллиан Андерсон, исполнившей роль Скалли в оригинале. Актриса ранее заявляла, что с радостью вернулась бы к проекту, если ей поступит предложение от Райана Куглера, которого она считает идеальным кандидатом для перезапуска. Официального подтверждения её участия пока нет. Дэвид Духовны, игравший Малдера, в новом проекте, вероятно, не участвует. Сериал «Секретные материалы» выходил с 1993 по 2002 год и стал одним из самых популярных проектов своего времени, породив два полнометражных фильма и двухсезонное возрождение в 2016–2018 годах.