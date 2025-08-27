﻿Исследование «ВКонтакте»: зумеры назвали любимые советские и российские фильмы

Фото freepik



Ко Дню российского кино соцсеть «ВКонтакте» провела исследование среди молодёжи на знание российского и советского кинематографа. На первом месте дилогия «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова. Среди самых любимых российских фильмов оказались комедия «Холоп», новогодняя франшиза «Богатырь» и семейный фильм «Чебурашка», ставший самым кассовым проектом в истории российского кино. Исследование показало, что поколение Z отдаёт предпочтение жанровому кино, в меньшей степени интересуясь авторским и инди-кино.

В топ любимых российских актёров вошли Дмитрий Нагиев, Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Александр Петров и Юра Борисов. Любимыми современными режиссёрами для молодой аудитории стали Фёдор Бондарчук, Алексей Балабанов и Никита Михалков. 47% респондентов любят современное российское кино, потому что оно качественное в производстве и сюжетно, интересное и близкое им по духу. Для респондентов важно, что оно доступно на ТВ и онлайн, в отличие от большинства советских фильмов, которые часто доступны только в плохом качестве и чёрно-белом цвете.27% молодёжи любят смотреть советские фильмы, поскольку находят в них глубокие сюжеты и темы, добрый юмор, уютную атмосферу и качественную игру актёров. Исследование показывает, что молодёжи свойственен тренд на ностальгию — они скучают по временам, которые застали, будучи детьми, или о которых знают по рассказам родителей. Любимый советский фильм опрошенных пользователей — «Иван Васильевич меняет профессию». Второе и третье место делят «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Бриллиантовая рука». В топ любимых советских фильмов также попали «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит». Любимыми советскими актёрами пользователи признают Юрия Никулина, Евгения Леонова, Андрея Миронова и Георгия Вицина. Лучшими режиссёрами — Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова и Андрея Тарковского.По мнению зумеров, российские и советские фильмы оказали влияние на мировой кинематограф. В их числе — «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, удостоившийся премии «Оскар» в 1981 году, «Утомлённые солнцем» Никиты Михалкова, лауреат премии «Оскар» в 1995 году, «Чебурашка» — картина об известном во всём мире персонаже Эдуарда Успенского. В число значимых для мира произведений кино пользователи отнесли фильмы Андрея Тарковского «Солярис» и «Андрей Рублёв». Тарковский вдохновил современных режиссёров, включая Кристофера Нолана и Ларса фон Триера.