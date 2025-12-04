Итоги года на iGuides: голосуем за лучший фильм 2025

Мы продолжаем подводить итоги года и выбрали семь фильмов, которые доставили нам удовольствие от просмотра. Это не рейтинг, поэтому мы не присваиваем места лентам. Каждая из них, по нашему мнению, заслуживает внимания.
Содержание• Франкенштейн
• Голый пистолет
• Бегущий человек
• Грешники
• Формула 1
• Орудия
• Хищник: Убийца убийц
Франкенштейн / Frankensten
• Страна: США, Мексика
• Жанр: ужасы, драма
• Рейтинг IMDb: 7,5
• Режиссер: Гильермо дель Торо
• В ролях: Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Кристоф Вальц, Миа Гот, Феликс Каммерер и другие
Сюжет. Гениальный экспериментатор Виктор Франкенштейн делает настоящую революцию в науке — оживляет мертвое тело. Однако последствия вмешательства в людскую природу оборачивается кошмаром. А монстр, порожденный Франкенштейном, теперь то охотится за ним самим, то убегает.
Чем цепляет. Дель Торо как маэстро неоготики представил хоть и близкую к книжному оригиналу, но слегка измененную вариацию сюжета о монстре и его создателе — Викторе Франкенштейне. Помимо потрясающих декораций и яркой актерской игры фильм плавно дает зрителю проникнуться личной драмой каждого героя, включая второстепенных. Обреченное на вечное одиночество создание безумного ученого и потерявший мать Виктор Франкенштейн, которого изменило суровое воспитание отца, в какой-то степени переживают одну трагедию — потерю близкого, они оба стремятся найти свое место в этом мире. Ленте не суждено равняться с «Лабиринтом Фавна» или «Хеллбоем», но она определенно заслуживает внимания, как одна из самых успешных работ режиссера за последние несколько лет.
Голый пистолет / Naked Gun
• Страна: США
• Жанр: комедия, боевик
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссер: Акива Шаффер
• В ролях: Лиам Нисон, Пол Уолтер Хаузер, Памела Андерсон, Кевин Дюран, Лайза Коши и другие
Сюжет. Фрэнк Дребин-младший разносит шайку грабителей вместе со зданием банка. Отчаянная выходка не проходит даром — его снимают с задания и дают новое. В автоаварии гибнет один из сотрудников технологической компании. Бывалый коп подозревает, что эти события связаны, когда судьба сводит его с красоткой Бэт — сестрой погибшего и писательницей популярных детективных романов.
Чем цепляет. «Голый пистолет» — это батя. Батя, который ушел 25 лет назад за квасом и в этом году вернулся под руку с двумя пингвинами, с пакетом халвы в кармане и словами: «С Днем Рождения, Юленька». А вы — Олег! Это более чем целиком абсурдная комедия, которой, казалось бы уже нет места в 2025 году. Жанр, который исчез на фоне всеобщей серьезности и напряженности. Но ремейк заставляет улыбнуться еще до просмотра трейлеров, постеров, спойлеров, достаточно посмотреть на каст — место Лесли Нильсена занял Лиам Нисон. Современной итерации нечего предложить, кроме как переноса старой формулы сборника скетчей, связанных простеньким сюжетом. И в данном случае это хорошо работает, а главное — веселит. Даже если придется пожертвовать парой пунктов своего IQ.
Бегущий человек / The Running Man
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: фантастика, боевик
• Рейтинг IMDb: 6,7
• Режиссер: Эдгар Райт
• В ролях: Глен Пауэлл, Эмилия Джонс, Колман Доминго, Джош Бролин, Кэти М. О’Брайан и другие
Сюжет. Недалекое будущее. Отчаявшийся отец Бен Ричардс проходит кастинг смертельного реалити-шоу «Бегущий человек» в надежде выиграть деньги на лечение дочери. Чтобы победить, участники должны продержаться 30 дней и не стать добычей опытных киллеров.
Чем цепляет. Еще одним взрывом из прошлого оказался «Бегущий человек» — экранизация романа Стивена Кинга. Режиссером стал Эдгар Райт («Скотт Пилигрим против всех», «Зомби по имени Шон»). Однако в отличие от ленты 1987 года, которая запомнилась стальным Арни (тут он тоже есть немного) и чередой смертельных конкурсов, ремейк стал более комплексным: с полноценным сюжетом, местами черным юмором, и куда больше опирается на первоисточник. Легкий, динамичный и зрелищный блокбастер на вечерок, который не даст заскучать.
Грешники / Sinners
• Страна: США, Австралия, Канада
• Жанр: хоррор, триллер, драма, музыка
• Рейтинг IMDb: 7,6
• Режиссер: Райан Куглер
• В ролях: Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Майлз Кэйтон, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку и другие
Сюжет. Близнецы Смоук и Стэк Мур — ветераны Первой мировой войны и бывшие участники чикагской мафии. Братья возвращаются в родной город, чтобы открыть бар для чернокожего сообщества, используя деньги, украденные у гангстеров. Вместе с ними работают их кузен Сэмми, талантливый гитарист, и другие местные жители, включая пианиста Дельту Слима и бывшую жену Смоука, Энни, обладающую оккультными знаниями. Однако их планы нарушаются с появлением загадочного белого музыканта-вампира Реммика и его банды.
Что цепляет. На момент релиза «Грешники» сорвали какую-то аномальную популярность для фильма в жанре вампирского хоррора. Да деле это не столько фильм ужасов, сколько драма, поднимающая вопросы расового неравенства бизнесменов-музыкантов, которых порой сложно рассмотреть в полумраке. Плюс в том, что режиссер смог сделать фильм разносторонним, а не повесточным чек-листом: приверженцы толерантности разглядят вагон и маленькую тележку аллюзий и скрытых смыслов, остальные — стильное противостояние двух братьев кровососам. Между тем в «Грешниках» нашлось место и мистике, и музыке, и неплохому экшену, а операторская работа заслуживает непредвзятой похвалы.
Формула 1 / F1: The Movie
• Страна: США
• Жанр: боевик, драма, спорт
• Рейтинг IMDb: 7,7
• Режиссер: Джозеф Косински
• В ролях: Брэд Питт, Демсон Идрис, Хавьер Бардем, Керри Кондон, Тобайас Мензис и другие
Сюжет. После тяжёлой аварии звезда автогонок Сонни Хейс покидает большой спорт. Спустя 30 лет к Сонни обращается старый друг и владелец команды-аутсайдера «Формулы 1» и просит стать вторым пилотом и наставником для молодого перспективного новичка.
Чем цепляет. При всем незамысловатом, стандартном для спортивных драм сюжете стоит признать — Джозеф Косински умеет снимать блокбастеры. Простенький «Топ Ган: Маверик» заочно признали фильмом года, и свой успех режиссер повторил в компании Питта и Бордема. Формула «Формулы» проста — звезды Голливуда, умелая операторская работа, применение практических спецэффектов и компьютерной графики... и поддержка Apple. Стоит отдать должное, что фильм не грузит новичков гоночной дисциплины сложными терминами или историческими справками. Все это есть, но в меру и, скорее, в качестве пасхалок для фанатов F1. Тем, кто не посвящен в тонкости данного вида спорта, гарантируется чистый адреналин и напряжение, вдавливающее в кресло.
Орудия / Weapons
• Страна: США
• Жанр: ужасы, детектив
• Рейтинг IMDb: 7,5
• Режиссер: Зак Креггер
• В ролях: Джош Бролин, Джулия Гарнер, Олден Эренрайк, Остин Абрамс, Кэри Кристофер и другие
Сюжет. Однажды в 2:17 ночи 17 детей из разных домов сбежали в неизвестном направлении. Семьи и полиция не понимают, что случилось и кто виноват в исчезновении, а следователи разводят руками. Беспокойство среди родителей нарастает с каждым часом, весь город замер в ожидании хоть каких-то ответов, ведь пропал целый класс за исключением одного ребенка...
Чем цепляет. Хоррор о детях, бегущих как Наруто в ночной тьме, мгновенно стал сенсацией. На старте «Орудия» собрал 100% на Rotten Tomatoes от критиков, а зрители окрестили фильм самым страшным фильмом ужасов года. Любители покопаться в умыслах режиссера нашли в сюжете и отсылки к библии, и рефлексию по психологическим травмам, и проблему скулшутинга в американском обществе. В целом все это понимаемо: картина любит засветить в кадре что-то иррациональное, интригующее, что заставляет мозг искать разгадку. Сам же режиссер не спешит раскрывать карты (или не хочет), заявляя, что винтовка над домом — всего лишь полет фантазии. Тем не менее, вирусность фильма в связке с напряженным детективным сюжетом и очень специфичной концовкой сработали — автору дали добро на съемки предыстории.
Хищник: Убийца убийц / Predator: Killer of Killers
• Страна: США
• Жанр: мультфильм, фантастика, боевик
• Рейтинг IMDb: 7,4
• Режиссер: Дэн Трахтенберг, Джошуа Вассунг
• В ролях: Майкл Бин, Даг Кокл, Рик Гонсалес, Луис Одзава, Линдсэй ЛаВанши и другие
Сюжет. Анимационная антология состоит из трех новелл, действие которых разворачивается в разные эпохи. Истории расскажут о трех самых свирепых представителях человечества: женщины-викинга, ниндзя в феодальной Японии и пилота времен Второй мировой. Эти трое могут расправиться с кем угодно на Земле, но для инопланетного охотника они лишь очередная добыча.
Чем цепляет. После «Добычи» 2022 Дэн Трахтенберг плотно взялся за «Хищников». И что самое приятное — режиссер не стал паразитировать на идеях первоисточников, а представил собственное видение и шанс франшизе двигаться дальше. Альманах «Убийца убийц» стал неким промежуточным звеном, подготовкой зрителя к «Планете смерти» с половинкой Эль Фаннинг. Иронично, но, на мой взгляд, анимационный релиз смотрится на порядок лучше свежего диснеевского блокбастера. В нем есть все, за что мы так полюбили дилогию о пришельце: брутальность, динамика, зрелищные схватки и нерафинированная жестокость. Все это множится благодаря компьютерным технологиям и смелости режиссера.
