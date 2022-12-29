Итоги года: премия iGuides за лучший фильм 2022

Лучшая дичь года — «Всё Везде и Сразу»

Лучшее возвращение года — «Топ Ган: Мэверик»

«Лучший» фильм для всей семьи(нет) — «Оторви и Выбрось»

Лучший Николас Кейдж года — «Невыносимая Тяжесть Огромного Таланта»

Лучший проводник года — «Быстрее Пули»

Приз зрительских симпатий в номинации «А разговоров-то было» — «Бэтмен»

Как говорит наш любимый главный редактор Георгий Лямин: «Иногда мы смотрим кино». Поэтому посовещались и вспомнили самые лучшие фильмы уходящего года и провели свою независимую церемонию вручения номинаций.Собственно другого формата фильмов от студии A24 ждать обычно не приходится. Режиссёры Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт взяли фантастику, комедию, драму, боевик, запихнули в орбитальный блендер и сдобрили своё блюдо щепоткой постиронии, украсив листиками артхауса. В результате мы и остальные обитатели метавселенных получили ярчайший экспириенс наполненный философией, психологизмом и непрекращающимся безумием.Продолжение боевика про сверхзвуковые истребители, скорее всего добиралось на большие экраны на кукурузнике, без топлива, и по земле. С момента выхода первой части прошло более 30 лет, но это всё мелочи. Получился фильм просто отличным, который не грех и пересмотреть. Никакой повесточки, злых русских и прочих штампов, к которым мы привыкли в современном кино. Топ Ган — это сюжетно незаурядный боевик, про отвагу и дружбу, который держит в напряжении до самого финала. Прямо, как в старые добрые времена.Смотреть с детьми его конечно не стоит (на то и кавычки), а вот взрослым было бы невредно для понимания, как в этой жизни делать не стоит. Картина хоть и утрированно (а может и нет) показывает то, что могло бы случиться в соседнем подъезде или доме напротив. Кирилл Соколов стал для меня одним из ориентиров, каким я хотел бы видеть русское кино. Отличная картинка, режиссура и саундтрек Жени Любич. Не скатываясь в серую депрессию и хтонь, режиссер выдает уже вторую работу за которую его заслуженно можно назвать «русским Тарантино».Еще одним триумфальным возрождением стало появление Николая Клеткина (не путать с Сеткиным) в компании самого себя, Педро Паскаля и режиссера Тома Гормикэна. Это комедийная автобиография и ироничный экшен, в котором Кейдж не стесняется смеяться сам над собой. Впрочем, это еще и добротный боевичок, который просто приятно и весело смотреть. Искренне надеемся, что «Невыносимая тяжесть» станет не последним удачным фильмом в возрождающейся карьере Николая. Так держать!Когда уже устал тарахтеть в вагоне метро и трамвая, фильм про приключения в поезде не то, что ты хотел бы смотреть на выходных, но не в данном случае. «Быстрее пули» с ветерком несется по Токио в компании Бреда Питта и еще дюжины первоклассных киллеров, которые собрались в соседних вагонах. Юмор, экшен, перестрелки и парочка сюжетных твистов с пометкой «не думай — просто смотри», как раз то, что мы любим. За безумный криминальный аттракцион спасибо Дэвиду Литчу. Не Линчу! Хотя... было бы любопытно и на это посмотреть.Долгие годы ожиданий, переносы, новый образ, критика, сладкий сон видеопиратов и конечно же Роберт Паттисон. Всё это — Бэтмен Мэтта Ривза. Кадры альтернативного Готема породили культ фильма еще за долго до его выхода. На деле это очень длинная и неоднозначная интерпретация комикса про мстителя в маске. Тем не менее людям перезапуск зашёл и мы не станем с этим спорить.