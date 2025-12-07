Итоги года с iGuides: выбираем лучший сериал 2025

Продолжаем подводить итоги 2025 года. Мы уже оценили игры и фильмы. Теперь пришло время выбрать самый увлекательный и годный сериал.
Содержание• Переходный возраст
• Бар «Один звонок»
• Черное зеркало
• Гангстерленд
• Между нами химия
• Разделение
• Чужой: Земля
• Больница «Питт»
• Одна из многих
Переходный возраст / Adolescence
• Страна: Великобритания
• Жанр: драма, детектив
• Рейтинг IMDb: 8.1
• Режиссер: Фил Барантини
• В ролях: Стивен Грэм, Оуэн Купер, Эшли Уолтерс, Кристина Тремарко, Эрин Доэрти и другие
• Длительность: 4 серии (~60 минут)
Сюжет. 13-летнего подростка обвиняют в убийстве одноклассницы. Детективы, семья, психолог задаются одним вопросом: что же произошло на самом деле?
Чем цепляет. «Переходный возраст» — один из самых обсуждаемых релизов начала 2025 года. Главной его фишкой стало не столь частое операторское решение: съемки одним дублем, что позволяет зрителям оказаться буквально участником истории. Между тем, авторы сериала не смакуют жестокие сцены преступления и обходят стороной сложные психологические разборы поступка убийцы. Они вскрывают полярность поколений, непонимание, которое может стать причиной трагических событий, даже когда атмосфера в семье кажется совершенно здоровой.
Бар «Один звонок»
• Страна: Россия
• Жанр: детектив, мистика
• Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0
• Режиссер: Сергей Филатов
• В ролях: Кай Алекс Гетц, Данила Козловский, Александр Ильин, Полина Ауг, Леонид Ярмольник и другие
• Длительность: 7 серий (~25 мин)
Сюжет. Следователь Андрей Морозов занимается поисками пропавшего сына своей жены, которая лежит в коме. Все улики ведут к таинственному бару «Один звонок», который появляется в разных местах, оставляя за собой тела убитых. Заведением управляет циничный бармен, помогающий посетителям услышать в трубке голоса усопших. Гости бара — самые обыкновенные люди со своими насущными проблемами: Жанна мечтает избавиться от богатого мужа; юрист Макс — наконец-то отделиться от матери; блогер Сэм — понять свою роль с потусторонним миром.
Чем цепляет. Бар «Один звонок» — это мистическая притча о познании самых потаенных уголков людской психики. Сериал прост для понимания и интересен за счет умелой игры на дуализме своих персонажей. Вместе с гостями он заставляет зрителей погрузиться в собственные страхи: чувство вины, зажатые эмоции, проблемы, наличие которых не так просто признать. Все это — часть сложного человеческого пути под названием «жизнь». Однако всегда найдутся желающие найти дорогу покороче, чем и пользуется хозяин инфернального бара.
Черное зеркало, 7 сезон / Black Mirror
• Страна: Великобритания
• Жанр: фантастика, драма, триллер
• Рейтинг IMDb: 8.7
• Режиссер: Тоби Хэйнс, Оуэн Харрис, Карл Тиббеттс
• В ролях: Дэниэл Калуя, Тоби Кеббелл, Хейли Этвелл, Брайс Даллас Ховард, Уайатт Рассел и другие
• Длительность: 6 серий (~ 60 мин)
Сюжет. Технологии в корне изменили нашу жизнь, и произошло это быстрее, чем мы начали их бояться. В каждом доме — огромный экран телевизора, на каждом столе — умный гаджет, в кармане — смартфон. Нас окружают черные зеркала — главный атрибут XXI века.
Чем цепляет. Каждый эпизод британской сай-фай антологии — отдельная и зачастую мрачная история с элементами социальной сатиры. Самое пугающее, что в сеттинг, выбранный шоураннером Чарли Брукером, очень легко поверить — недалекое будущее, в котором ценность человека оценивается по количеству лайков, а судьба зависит от ежемесячных подписок. Да и само название сериала — «Черное зеркало» — символизирует наше с вами отражение в дисплее гаджета, без которых современная жизнь кажется невозможной.
Гангстерленд / Mobland
• Страна: Великобритания, США
• Жанр: драма, боевик, криминал
• Рейтинг IMDb: 8.4
• Режиссер: Энтони Бирн, Лоуренс Гоф, Гай Ричи
• В ролях: Том Харди, Хелен Миррен, Пирс Броснан, Джемма Найт Джонс, Люк Мэбли, Брэдли Тернер и другие
• Длительность: 10 серий (~60 мин)
Сюжет. Две гангстерских семьи сражаются за влияние на улицах Лондона. К разборкам подключается наемник Гарри Да Соуза, который выполняет поручения криминальных авторитетов. Однако хитрый «решала» слишком хорошо знает, кому из них можно доверять, а кому нет.
Чем цепляет. Чего не стоит ждать от новой работы Гая Ричи — это прежних порций юмора а-ля «Большой куш» или «Карты, деньги». В «Гангстерленде» все куда серьезнее — это крепкий пример криминальной драмы с отличной актерской игрой и суровыми диалогами персонажей, часть которых можно смело вписывать в «книгу цитат Стетхема». Впрочем, упрекнуть гангстеров в полном отсутствии циничных формулировок тоже нельзя. Попервой сериал кажется крайне неторопливым, но напирает обороты во второй половине. Будут качественно постановленные погони и перестрелки, сдобренные саундом The Prodigy. «Гангстерленд» похож на смесь ранних работ Ричи (в меньшей степени) и сериала «Джентльмены» — аккуратный, равномерный и стильный путь к сотрудничеству со стриминговыми сервисами.
Между нами химия
• Страна: Россия
• Жанр: драма, комедия
• Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2
• Режиссер: Карина Чувикова
• В ролях: Александра Бортич, Никита Ефремов, Евгений Сангаджиев, Нелли Уварова, Павел Ворожцов и другие
• Длительность: 8 серий (~30 мин)
Сюжет. Мать-одиночка Таня работает таксисткой. После обследования врачи ставят ей неутешительный диагноз — онкологию. Беспокоясь о детях, девушка решает найти себе надежного мужа, который позаботится о сыне и дочери после ее ухода.
Чем цепляет. Что приятно удивляет — сериал с первого эпизода показывает, что не собирается спекулировать на сложных и хтонических настроениях. Даже после постановки страшного диагноза героиня не опускает руки, погружаясь в мрачные размышления, а, сжав кулаки, идет к новой цели. Шоу вышло очень легким и разносторонним, где есть и юмор, и любовные переживания, и реалистично прописанная роль Саши Бортич. Само собой, не обходится и без драматических размышлений и конфликтов, что не дает истории скатиться в череду гегов, позволяет оставаться интересной для зрителя.
Разделение, 2 сезон / Severance
• Страна: США
• Жанр: фантастика, триллер, детектив
• Рейтинг IMDb: 8,7
• Режиссер: Бен Стиллер, Ифа Макардл, Ута Бризвитц
• В ролях: Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр, Трэмелл Тиллман, Джен Таллок и другие
• Длительность: 10 серий (~55 мин)
Сюжет. Марк Скаут возглавляет команду сотрудников компании Lumon Industries, которые дали добровольное согласие на проведение хирургической процедуры «разделения» воспоминаний между работой и личной жизнью вне ее. Но однажды Марк начинает сомневаться в этичности смелого эксперимента.
Чес цепляет. Научно-фантастическая драма о располовиненном сознании взорвала рейтинги в 2022 году, а ее непредсказуемый финал заставил зрителей считать дни до выхода второго сезона. Отчасти продолжение может разочаровать, поскольку все выстроенные теории так и остаются без ответа. Шоураннеры сосредоточились на персонажах, их внутренних конфликтах и переживаниях, микшируя сюжетную интригу с новыми набросами загадок. И не факт, что следующий сезон даст внятное разъяснение.
Чужой: Земля / Alien: Earth
• Страна: США, Великобритания, Тайланд
• Жанр: фантастика, ужасы
• Рейтинг IMDb: 7,2
• Режиссер: Дана Гонсалес, Угла Хёйксдоуттир, Ноа Хоули
• В ролях: Сидни Чендлер, Алекс Лоутер, Эсси Дэвис, Сэмюэл Бленкин, Бабу Сизей и другие
• Длительность: 8 серий (~ 60 мин)
Сюжет. Загадочный космический корабль терпит крушение на Земле. Молодая женщина и разношёрстная группа военных совершают судьбоносное открытие и сталкиваются с главной угрозой для планеты.
Чем цепляет. Шоураннер Ноа Хоули взялся за непростую задачу — продлить жизнь популярной франшизе о Чужих. В его послужном списке уже имеется укладка «Фарго» братьев Коэнов в сериальный формат, что вышло местами лучше оригинала. Однако с ксеноморфами не все так однозначно. «Земля», будучи приквелом оригинальной ленты Ридли Скотта, сконцентрировалась на судьбе синтетов, а известная тварь с другой планеты стала условностью, если не фансервисом. Такой сдвиг акцентов напоминает скорее «Прометей» и «Завет», только без рьяного референса к религии. Не без огрехов, странностей и местами хромающей логики Хоули стремится расширить вселенную, а не заниматься копипастой пряток от скользкой твари на очередном заброшенном корабле, что определенно заслуживает уважения.
Больница «Питт» / The Pitt
• Страна: США
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 8,9
• Режиссер: Аманда Марсалис, Дэмиэн Маркано, Джон Уэллс
• В ролях: Ноа Уайли, Трэйси Айфичор, Патрик Болл, Кэтрин ЛаНаса, Суприя Ганеш и другие
• Длительность: 15 серий (~55 мин)
Сюжет. Повседневная жизнь медицинских работников одной из больниц Питтсбурга мало чем отличается от других: личные неудачи, политические перетряски, бессонные ночи. Плюс эмоциональный багаж, полученный от тяжелобольных пациентов, показывает стойкость, необходимую в их благородном призвании.
Чем цепляет. Сериал буквально следует по пятам персонала клиники. Один эпизод — один час реального времени. Здесь главный герой — максимальная сосредоточенность и четкость действий, а злейший враг — неидеальная система здравоохранения. В шоу нет места пустым диалогам и затянутым сценам, что наполняет каждый план шоу невероятной динамикой и реализмом.
Одна из многих / Pluribus
• Страна: США
• Жанр: фантастика, драма
• Рейтинг IMDb: 8,4
• Режиссер: Винс Гиллиган, Гордон Смит, Адам Бернштейн
• В ролях: Рэй Сихорн, Каролина Выдра, Карлос Мануэль Весга, Алексис Берент, Мириам Шор и другие
• Длительность: 9 серий (~55 мин)
Сюжет. Мир накрывает вирус тотального позитива, превращая Альбукерке в жуткую антиутопию всеобщего блаженства. Единственная, кто сохранил спасительную способность к рефлексии и меланхолии — Кэрол Стурка . Являясь автором женских романов и законченным циником, она будет в одиночку противостоять эпидемии счастья.
Чем цепляет. Винс Гиллиган, автор одних из лучших работ от мира сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», не стал вдаваться в очередные криминальные сюжеты. Разбавив свой послужной список фантастической драмой, он ставит перед зрителями вполне реальные вопросы — что важнее: счастье, страдания или их синергия? Пока сериал не раскрывает всех карт, а повествование нарочито неспешное, что контрастирует со стартом Breaking Bad. Но наблюдать за развитием необыкновенно занимательно. Впрочем, оправдан ли наш восторг и увлеченность этим шоу, узнаем после выхода финального эпизода — 26 декабря.
