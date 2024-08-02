Хоррор «Максин XXX» от A24 вышел в «цифре»

Артем
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Фильм завершает трилогию фильмов «Х» и «Перл» с Мией Гот в главной роли.

Сюжет стал прямым продолжением первого фильма. 1985 год. После резни на съемках фильма для взрослых, Максин перебирается в Лос-Анджелес, где и получает роль в хорроре категории «Б». Но постепенно череда убийств продолжает преследовать героиню, вскрывая события мрачного прошлого.

Финальную ленту по прежнему режиссировал Тай Уэст. Кроме несменной Мии Гот в ролях числятся Джанкарло Эспозито, Элизабет Дэбики, Кевин Бэйкон и другие.


«Максин XXX» уже можно найти на зарубежных стриминговых сервисах. С русским переводом фильм появится в ближайшие пару дней.

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Источник:
Amazon
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