«Кинопоиск» назвал лучшие зарубежные сериалы 2023 года

Подводя итоги года, «Кинопоиск» составил рейтинг двадцати лучших сериалов, вышедших в этом году. В него вошли как новые проекты, как и те, что получили продолжение после предыдущих сезонов. Топ составлен по результатам голосования сотрудников «Кинопоиска».
Лучшие зарубежные сериалы 2023 года по версии «Кинопоиска»:
1. «Одни из нас»
2. «Грызня»
3. «Медведь»
4. «Ковбой из Копенгагена»
5. «Тед Лассо»
6. «Наследники»
7. «Миссис Дэвис»
8. «Убийства в одном здании»
9. «Платонические отношения»
10. «Покерфейс»
11. «Экстраординарная»
12. «Локи»
13. «Атака титанов»
14. «Барри»
15. «Сексуальное просвещение»
16. «Укрытие»
17. «Шершни»
18. «Рой»
19. «Бекхэм»
20. «Удивительная миссис Мейзел»
Самым лучшим стал сериал «Одни из нас» по мотивам одноимённой игры. В рейтинг также вошёл финал аниме «Атака титанов», которое закончилось после десяти лет показа. Ранее «Кинопоиск» представил рейтинг лучших игр 2023 года.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым