«Кинопоиск» раздает шедевры Хаяо Миядзаки за 1 рубль

Распродажа продлится до 31 мая. Потом мультфильмы уйдут из сервиса, но останутся в случае покупки.Хаяо Миядзаки — японский режиссёр-аниматор, продюсер, сценарист, писатель и мангака. Он жил в семье владельца авиационной фабрики, но увлекался отнюдь не самолетами. Любовь к рисованию переросла в смысл жизни и подарила зрителям немало признанных шедевров японской анимации, созданных совместно с таким же поклонником своего дела Исао Такахата в студии Гибли (Studio Ghibli).Работы автора пропитаны атмосферой таинственности и волшебства, которая порой граничит страхом и тревогой. Все дело в трепетном отношении к деталям, отдающим дань традициям Страны Восходящего Солнца и её богатой мифологии.Одним из таких примеров можно назвать картину «Унесенные призраками» 1994 года. Она также занимает 15 место в топе «Кинопоиска» среди 250 лучших фильмов. По сюжету девочка Тихиро и её родители становятся пленниками злой колдуньи Юбабы. Поддавшись порокам, мать и отец превращаются в свиней. В окружении волшебных существ и духов, героине предстоит познать силу прощения и коварство жадности. Только выдержав все испытания Тихиро сможет освободить родных от колдовских чар.Более подходящим для детей станет лента «Ведьмина служба доставки». Это легкий и добрый анимационный фильм о юной колдунье. В возрасте 13 лет ей предстоит пожить среди людей. Там в компании с котом Зизи, она почувствует что значит быть ответственной и исполнительной, ведь зарабатывать на жизнь придется своим трудом и умением налаживать отношения с местными жителями.Взрослые могут ознакомиться с «Помпоко: война тануки в период Хэйсэй». Несмотря на сказочную картинку и персонажей, произведение имеет серьезный историко-политический подтекст. По сюжету тануки — народ енотовидных собак-оборотней, противостоит людям, вырубающим лес в котором обитают существа и их семьи. Это иносказательный образ развития Токио и Иокогамы в 50-е годы прошлого века. Уничтожение природной зоны в процессе массовой застройки привело к появлению Токийской агломерации. «Помпоко» детально иллюстрирует противоборство технологий и традиций на примере войны людей и тануки.Все работы студии Гибли непохожи друг на друга, но обладают исключительной любовью художника и отдельной историей. В них можно встретить драматичные ленты на военную тематику («Ветер крепчает»), и работы уклоном в постапокалипсис («Наусика из Долины ветров»). Однако большинство, это яркие и эмоциональные сказки, которые будут интересны детям и поучительны взрослым.Стоит заметить, что не все вышеперечисленные фильмы творения Хаяо, некоторые были созданы его сыном — Горо Миядзаки.После 31 мая всё фильмы исчезнут из сервиса по причине истечения срока лицензии. Это отличный шанс пополнить свою коллекцию фильмов за 18 рублей.