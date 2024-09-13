«Константин 2» уже пугает создателей. Его сценарий боятся открывать

Артем
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Один из его создателей признался, он «слишком напуган», чтобы читать его.

Возвращение Киану Ривза в образе детектива-оккультиста Джона Константина ждут с 2022 года, когда Warner Bros. неожиданно дала зеленый свет на съемки сиквела. В феврале 2023 года над проектом все еще трудились, а спустя несколько месяцев режиссер Френсис Лоуренс рассказал о написании сценария.
Теперь продюсер Лоренцо Ди Бонавентура подтвердил — сценарий завершен, и готов к прочтению:

«Знаете, сценарий «Константина 2» уже у меня на почте. Забавно, но я очень боюсь его открывать. Я так сильно хочу, чтобы он был хорош. Возможно, прочитаю его в ближайшие дни, когда буду в самолете.»

Сценарий написал Акива Голдсман («Игры разума», «Код да Винчи», «Нокдаун»). Впрочем, на скорую премьеру надеяться не стоит — у фильма нет даже примерного релизного окна. По слухам Киану Ривз вернется к роли не раньше 2026 года.

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Источник:
Comicbook
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Комментарии

tellurian
+1811
tellurian
Очень жду вторую часть. Первая очень нравится.
Сериал так себе
2 часа назад в 15:28
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