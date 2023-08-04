Король и Шут возвращаются! На «Кинопоиске» покажут новый эпизод сериала

Артем
Снимок экрана 2023-08-04 152115.png
Фото: Кинопоиск

Специальный эпизод приурочили ко дню рождения бывшего солиста панк-рок группы Михаила Горшенева. 

Особенно новость порадует тех, кого при просмотре больше увлекла фэнтезийная часть сериала, нежели псевдоисторические факты о жизни музыкантов. Спешл расскажет о приключениях Князя и Горшка в сказочном мире и будет содержать новые сцены, которые не вошли в показанный хронометраж или были удалены.

«Король и Шут» — российский биографическо-фэнтезийный сериал, созданный кинокомпаниями «Лунапарк» и «Плюс Студия» для онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». На протяжении 8 эпизодов режиссер Рустам Мосафир рассказывает историю одноимённой хоррор-панк-группы, которая пересекается сказочно-фэнтезийными сценами, взятыми из песен «Короля и Шута».

Премьера состоится 7 августа на «Кинопоиске».
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Кинопоиск
Cсылки по теме:
Выпущена Яндекс Станция Макс для фанатов «Короля и Шута». Всем может не хватить
Apple показала трейлер третьего сезона «Утреннего шоу»
Российские онлайн-кинотеатры взвинтили стоимость подписки. Что случилось?

Рекомендации

Рекомендации

Обзор «Все страхи Бо»: что это было?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии