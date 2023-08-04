Король и Шут возвращаются! На «Кинопоиске» покажут новый эпизод сериала
Артем Фунтиков —
Фото: Кинопоиск
Специальный эпизод приурочили ко дню рождения бывшего солиста панк-рок группы Михаила Горшенева.
Особенно новость порадует тех, кого при просмотре больше увлекла фэнтезийная часть сериала, нежели псевдоисторические факты о жизни музыкантов. Спешл расскажет о приключениях Князя и Горшка в сказочном мире и будет содержать новые сцены, которые не вошли в показанный хронометраж или были удалены.
«Король и Шут» — российский биографическо-фэнтезийный сериал, созданный кинокомпаниями «Лунапарк» и «Плюс Студия» для онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». На протяжении 8 эпизодов режиссер Рустам Мосафир рассказывает историю одноимённой хоррор-панк-группы, которая пересекается сказочно-фэнтезийными сценами, взятыми из песен «Короля и Шута».
Премьера состоится 7 августа на «Кинопоиске».
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