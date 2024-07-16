Леди Дедпул и Догпул засветились в свежем тизере «Дедпул и Росомаха»

Артем
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Персонажи станут альтернативными версиями главного героя.

До премьеры «Дедпул и Росомаха» осталось всего десять дней и Marvel Entertainment продолжает подогревать интерес зрителей. Помимо юморных экшен сцен с участием Дедпула и Логана, в новом ролике на мгновение показали новых персонажей — Леди Дедпул и песеля Догпула. 

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Режиссером картины выступил Шон Леви («Живая сталь», «Главный герой»). На главных ролях несменные Райан Рейнольдс и Хью Джекман. 




Картина поступит в мировой прокат 26 июля. В России «Дедпул и Росомаха» выйдет в рамках предсеансных показов. По заявлениям сетей кинотеатров это случится на 3-4 дня позже официального релиза.
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Источник:
YouTube
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