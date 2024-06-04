Легендарный сериал вновь появится на экранах спустя 25 лет

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Речь идет о научно-популярной передаче BBC «Прогулки с динозаврами», релиз которой намечен на 2025 год. Оригинальное шоу вышло в 1999 году.Как сообщает портал Deadlines, сериал уже находится в производстве совместно с немецким и французским телевидением.Каждая серия будет посвящена отдельному динозавру и расскажет его драматическую историю, с точки зрения мировых палеонтологов. Зрители узнают о жизни доисторических существ, как они охотились, выживали и погибали.Среди видов, которые точно появятся в сериале: Спинозавр — самый большой плотоядный динозавр, когда-либо ходивший по земле, Трицератопс, сражающийся с хищным Тираннозавром в Северной Америке, и одинокий Лузотитан, путешествующий в поисках самки среди земель Португалии.При помощи самых передовых графических возможностей, все события обещают передать максимально достоверно, чем когда-либо.Новые «Прогулки с динозаврами» обещают показать в 2025 году.