Лучшие сериалы первого квартала 2025 года, которые есть в сети

Эти сериалы посмотрели десятки тысяч человек и получили максимальные баллы от критиков и зрителей. Возможно, среди них есть те, что вы пропустили или еще не успели оценить.
Содержание:
• Преходный возраст
• Гангстерленд
• Сорвиголова
• Киллербот
• Нарковоры
• Охотник за головами
• Нулевой день
• Первозданная Америка
• Этернавт
Переходный возраст / Adolescence
• Страна: Великобритания;
• Жанр: детектив, драма;
• Оценки: IMDb 8,2 (~ 194 тыс оценок), «Кинопоиск» — 7,4 (~51 тыс оценок);
• В ролях: Стивен Грэм, Оуэн Купер, Эшли Уолтерс, Кристина Тремарко, Эрин Доэрти и другие;
• Продолжительность: 4 серии (~ 1 ч 5 мин);
• Статус: доступен полностью.
13-летнего подростка обвиняют в убийстве одноклассницы, детективы, семья, психолог задаются одним вопросом: что же произошло на самом деле?
Гангстерленд / MobLand
• Страна: США;
• Жанр: криминал, драма;
• Оценки: IMDb 8,4 (~ 21 тыс оценок), «Кинопоиск» — 8,5 (~36 тыс оценок);
• В ролях: Том Харди, Хелен Миррен, Пирс Броснан, Джемма Найт Джонс, Люк Мэбли и другие;
• Продолжительность: 10 серий (~ 55 мин);
• Статус: выходит.
Две гангстерских семьи сражаются за влияние на улицах Лондона. К разборкам подключается наемник Гарри Да Соуза, который выполняет поручения криминальных авторитетов. Однако хитрый «решала» слишком хорошо знает, кому из них можно доверять, а кому нет.
Сорвиголова: Рожденный заново / Daredevil: Born Again
• Страна: США;
• Жанр: фэнтези, криминал, боевик;
• Оценки: IMDb 8,2 (~ 62 тыс оценок), «Кинопоиск» — 7,4 (~10 тыс оценок);
• В ролях: Чарли Кокс, Маргарита Левиева, Винсент Д’Онофрио, Дженнея Уолтон, Уилсон Бетел и другие;
• Продолжительность: 9 серий (~ 55 мин);
• Статус: доступен полностью.
Мэтт Мердок, слепой адвокат со сверхспособностями, борется за справедливость. Ему противостоит босс мафии Уилсон Фиск, который намерен занять высокий пост среди политической иерархии Нью-Йорка.
Киллербот/ Murderbot
• Страна: США;
• Жанр: фантастика, комедия, драма;
• Оценки: IMDb 7,2 (~ 200 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,5 (~82 тыс оценок);
• В ролях: Александр Скарсгард, Давид Дастмалчян, Сабрина У, Таттиона Джонс, Тамара Подемски и другие;
• Продолжительность: 10 серий (~ 30 мин);
• Статус: выходит.
Далекое будущее. Андроиды-охранники стали надежными защитниками людей от любых угроз. Один из таких ботов внезапно обретает сознание и свободу воли благодаря взлому системы безопасности. Теперь он вынужден скрывать свои новые способности, продолжая выполнять свою работу.
Нарковоры / Dope Thief
• Страна: США;
• Жанр: криминал, драма;
• Оценки: IMDb 7,1 (~ 7 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,6 (~1 тыс оценок);
• В ролях: Брайан Тайри Генри, Вагнер Моура, Марин Айрленд, Амир Арисон, Неста Купер и другие;
• Продолжительность: 8 серий (~50 мин);
• Статус: доступен полностью.
Два давних друга придумывают «гениальный» план заработка — переодеваться в форму сотрудников управления по борьбе с наркотиками, устраивать рейды на притоны и сматываться с деньгами. Один из таких визитов заканчивается серьезными проблемами — крупнейший наркобарон города открывает охоту на хитроумную парочку.
Охотник за головами / The Bondsman
• Страна: США;
• Жанр: ужасы, боевик;
• Оценки: IMDb 7,0 (~ 16 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,5 (~3 тыс оценок);
• В ролях: Кевин Бейкон, Дженнифер Неттлс, Бет Грант, Дэймон Херриман, Максвелл Дженкинс и другие;
• Продолжительность: 8 серий (~30 минут);
• Статус: доступен полностью.
Хаб Халлоран — профессиональный охотник за головами, зарабатывающий на жизнь поимкой беглых преступников. Но однажды его навыки дают осечку, он умирает и попадает в ад, где Дьявол предлагает ему сделку: работать на него и ловить сбежавших демонов в обмен на воскрешение. Воскресший Хаб вновь оказывается среди живых и готов выслеживать вырвавшихся из Преисподней чертей. Попутно он старается исправить ошибки прошлого.
Нулевой день / Zero Day
• Страна: США;
• Жанр: триллер, драма;
• Оценки: IMDb 7,0 (~ 48 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,8 (~7 тыс оценок);
• В ролях: Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Лиззи Каплан, Конни Бриттон, Джоан Аллен и другие;
• Продолжительность: 6 серий (~50 мин);
• Статус: доступен полностью.
Бывший президент Джордж Маллен назначен главой комиссии по расследованию кибератаки, породившей массовые беспорядки на территории США. Ему предстоит найти виновников произошедшего, а также разобраться со своим весьма темным прошлым.
Первозданная Америка / American Primeval
• Страна: США;
• Жанр: вестерн, боевик;
• Оценки: IMDb 8,0 (~ 69 тыс оценок), «Кинопоиск» — 7,8 (~18 тыс оценок);
• В ролях: Бетти Гилпин, Тейлор Китч, Престон Мота, Шоуни Пурье, Дэйн ДеХаан и другие;
• Продолжительность: 6 серий (~50 мин);
• Статус: доступен полностью.
1857 год. Убегая от преследователей, Сара вместе с сыном присоединяется к каравану мормонов. Между коренными американцами и теми, кто претендует на их землю, вспыхивает кровавый конфликт.
Этернавт / El Eternauta / The Eternaut
• Страна: США, Аргентина;
• Жанр: фантастика, боевик;
• Оценки: IMDb 7,5 (~ 21 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,7 (~8 тыс оценок);
• В ролях: Рикардо Дарин, Карла Петерсон, Сесар Тронкосо, Марсело Субиотто, Андреа Пьетра и другие;
• Продолжительность: 6 серий (~50 мин);
• Статус: доступен полностью.
По всему Буэнос-Айресу пропадает электроснабжение, а на жителей внезапно опускается снегопад, который убивает за секунды. Город охватывает хаос, жители изолируются от внешнего мира. Но инженер Хуан Сальво в компании друзей, решает выяснить природу катастрофы и найти свою дочь.