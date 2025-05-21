Лучшие сериалы первого квартала 2025 года, которые есть в сети

Артем
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Эти сериалы посмотрели десятки тысяч человек и получили максимальные баллы от критиков и зрителей. Возможно, среди них есть те, что вы пропустили или еще не успели оценить.

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В прошлый раз мы собрали лучшие фильмы, которые вышли с начала 2025 года. В эту подборку вошли самые хитовые сериалы с высокими оценками от зрителей IMDb и «Кинопоиска». Количество зрителей мы указали в скобках. Также обратите внимание на пункт «Статус». В нем отмечено доступен ли сезон целиком или находится в процессе показа. Все перечисленные сериалы можно найти в сети с русским переводом.

Содержание:

Преходный возраст
Гангстерленд
Сорвиголова
Киллербот
Нарковоры
Охотник за головами
Нулевой день
Первозданная Америка
Этернавт


Переходный возраст / Adolescence



• Страна: Великобритания;
• Жанр: детектив, драма;
• Оценки: IMDb 8,2 (~ 194 тыс оценок), «Кинопоиск» — 7,4 (~51 тыс оценок);
• В ролях: Стивен Грэм, Оуэн Купер, Эшли Уолтерс, Кристина Тремарко, Эрин Доэрти и другие;
• Продолжительность: 4 серии (~ 1 ч 5 мин);
• Статус: доступен полностью.

13-летнего подростка обвиняют в убийстве одноклассницы, детективы, семья, психолог задаются одним вопросом: что же произошло на самом деле?

Гангстерленд / MobLand



• Страна: США;
• Жанр: криминал, драма;
• Оценки: IMDb 8,4 (~ 21 тыс оценок), «Кинопоиск» — 8,5 (~36 тыс оценок);
• В ролях: Том Харди, Хелен Миррен, Пирс Броснан, Джемма Найт Джонс, Люк Мэбли и другие;
• Продолжительность: 10 серий (~ 55 мин);
• Статус: выходит.

Две гангстерских семьи сражаются за влияние на улицах Лондона. К разборкам подключается наемник Гарри Да Соуза, который выполняет поручения криминальных авторитетов. Однако хитрый «решала» слишком хорошо знает, кому из них можно доверять, а кому нет.

Сорвиголова: Рожденный заново / Daredevil: Born Again



• Страна: США;
• Жанр: фэнтези, криминал, боевик;
• Оценки: IMDb 8,2 (~ 62 тыс оценок), «Кинопоиск» — 7,4 (~10 тыс оценок);
• В ролях: Чарли Кокс, Маргарита Левиева, Винсент Д’Онофрио, Дженнея Уолтон, Уилсон Бетел и другие;
• Продолжительность: 9 серий (~ 55 мин);
• Статус: доступен полностью.

Мэтт Мердок, слепой адвокат со сверхспособностями, борется за справедливость. Ему противостоит босс мафии Уилсон Фиск, который намерен занять высокий пост среди политической иерархии Нью-Йорка.

Киллербот/ Murderbot



• Страна: США;
• Жанр: фантастика, комедия, драма;
• Оценки: IMDb 7,2 (~ 200 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,5 (~82 тыс оценок);
• В ролях: Александр Скарсгард, Давид Дастмалчян, Сабрина У, Таттиона Джонс, Тамара Подемски и другие;
• Продолжительность: 10 серий (~ 30 мин);
• Статус: выходит.

Далекое будущее. Андроиды-охранники стали надежными защитниками людей от любых угроз. Один из таких ботов внезапно обретает сознание и свободу воли благодаря взлому системы безопасности. Теперь он вынужден скрывать свои новые способности, продолжая выполнять свою работу.

Нарковоры / Dope Thief



• Страна: США;
• Жанр: криминал, драма;
• Оценки: IMDb 7,1 (~ 7 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,6 (~1 тыс оценок);
• В ролях: Брайан Тайри Генри, Вагнер Моура, Марин Айрленд, Амир Арисон, Неста Купер и другие;
• Продолжительность: 8 серий (~50 мин);
• Статус: доступен полностью.

Два давних друга придумывают «гениальный» план заработка — переодеваться в форму сотрудников управления по борьбе с наркотиками, устраивать рейды на притоны и сматываться с деньгами. Один из таких визитов заканчивается серьезными проблемами — крупнейший наркобарон города открывает охоту на хитроумную парочку.

Охотник за головами / The Bondsman



• Страна: США;
• Жанр: ужасы, боевик;
• Оценки: IMDb 7,0 (~ 16 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,5 (~3 тыс оценок);
• В ролях: Кевин Бейкон, Дженнифер Неттлс, Бет Грант, Дэймон Херриман, Максвелл Дженкинс и другие;
• Продолжительность: 8 серий (~30 минут);
• Статус: доступен полностью.

Хаб Халлоран — профессиональный охотник за головами, зарабатывающий на жизнь поимкой беглых преступников. Но однажды его навыки дают осечку, он умирает и попадает в ад, где Дьявол предлагает ему сделку: работать на него и ловить сбежавших демонов в обмен на воскрешение. Воскресший Хаб вновь оказывается среди живых и готов выслеживать вырвавшихся из Преисподней чертей. Попутно он старается исправить ошибки прошлого.

Нулевой день / Zero Day



• Страна: США;
• Жанр: триллер, драма;
• Оценки: IMDb 7,0 (~ 48 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,8 (~7 тыс оценок);
• В ролях: Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Лиззи Каплан, Конни Бриттон, Джоан Аллен и другие;
• Продолжительность: 6 серий (~50 мин);
• Статус: доступен полностью.

Бывший президент Джордж Маллен назначен главой комиссии по расследованию кибератаки, породившей массовые беспорядки на территории США. Ему предстоит найти виновников произошедшего, а также разобраться со своим весьма темным прошлым.

Первозданная Америка / American Primeval



• Страна: США;
• Жанр: вестерн, боевик;
• Оценки: IMDb 8,0 (~ 69 тыс оценок), «Кинопоиск» — 7,8 (~18 тыс оценок);
• В ролях: Бетти Гилпин, Тейлор Китч, Престон Мота, Шоуни Пурье, Дэйн ДеХаан и другие;
• Продолжительность: 6 серий (~50 мин);
• Статус: доступен полностью.

1857 год. Убегая от преследователей, Сара вместе с сыном присоединяется к каравану мормонов. Между коренными американцами и теми, кто претендует на их землю, вспыхивает кровавый конфликт.

Этернавт / El Eternauta / The Eternaut



• Страна: США, Аргентина;
• Жанр: фантастика, боевик;
• Оценки: IMDb 7,5 (~ 21 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,7 (~8 тыс оценок);
• В ролях: Рикардо Дарин, Карла Петерсон, Сесар Тронкосо, Марсело Субиотто, Андреа Пьетра и другие;
• Продолжительность: 6 серий (~50 мин);
• Статус: доступен полностью.

По всему Буэнос-Айресу пропадает электроснабжение, а на жителей внезапно опускается снегопад, который убивает за секунды. Город охватывает хаос, жители изолируются от внешнего мира. Но инженер Хуан Сальво в компании друзей, решает выяснить природу катастрофы и найти свою дочь.
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Комментарии

EDD
+546
EDD
"Переходный возраст" хорош!!
11 минут назад
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kardigan
+3998
kardigan
Гангстерленд. Хорошо получился, ничего не скажешь, да и Киностудия вышла очень занятной( хотя она здесь не упомянута.
7 минут назад
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