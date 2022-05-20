Обзор «Любовь, Смерть + Роботы»: делимся впечатлениями о третьем сезоне

Три робота: стратегии выхода.

Плохая поездка.

Живой пульс машины.

Ночь мини-мертвецов.

Убей, команда, убей.

Рой.

Крысы Мэйсона.

Погребенные в сводчатых залах.

Джибаро.

Вышел третий том фантастического сериала «Любовь, Смерть + Роботы». Каждый эпизод переставляет отдельную историю, а значит заслуживает отдельной оценки. Так мы и решили поступить.Начнем с небольшого экскурса в прошлое, для тех, кто по странной случайности пропустил сие явление. Первый сезон появился в 2019 году. Тогда, по моему личному мнению, Netflix уже перестал быть своеобразным знаком качества среди сериалов и вступил на дорожку дорогого, но все же ширпотреба. Разного рода «повесточки» уже начали появляться в каждом втором проекте сервиса, но все же делалось это аккуратно и без перегибов.В общем смотрели в сторону Netflix уже косо и без каких-либо ожиданий. И тут появляется фантастический альманах «Любовь, Смерть + Роботы». По моим воспоминаниям его хвалили абсолютно все. А это порой вызывает еще больше подозрений. Но малое количество эпизодов и хронометраж в 3-7 минут взял верх и сериал был просмотрен за один присест.И каково было мое удивление, что каждый эпизод был совершенно иным, как по стилистике, так и по повествованию и настроению. Плюсом стало то, что серии не связаны друг с другом и сняты совершенно разными режиссерами. К слову есть и работа русских аниматоров. Сборник оказался действительно стоящим и воспринимался как глоток свежего воздуха, особенно для любителей фантастики.Проект сразу получил добро на продолжение и забрал массу премий, включая 4 статуэтки «Эмми». Но второй сезон оказался несколько слабее, а разнообразие художественных стилей преимущественно заняла CGI-анимация. Тем не менее сериал по-прежнему смотрелся хорошо и заслуживает внимания.Теперь мы все же перейдем к впечатлению от третьего тома и постараемся сделать это аккуратно и без спойлеров. Приступим.Знакомые персонажи продолжают странствовать по планете, на которой когда-то обитала якобы самая разумная цивилизация — люди. Три робота разных моделей и характеров не перестают удивляться нелепости и амбициям человеческой расы.Дружелюбная анимация в стиле студии Pixar, легкий юмор и отсылки на «Терминатора» стали хорошим разгоном для начала сезона. В конце серии вас ожидает встреча, пожалуй с одной из самых влиятельных персон современности. Сюрприз гарантирован.7 из 10Члены экипажа корабля сталкиваются с подводной тварью наделенной способностью чревовещания. Чтобы спасти экипаж и собственную жизнь, капитан вынужден заключить сделку с чудовищем из глубин.Серые, мрачные тона и сюжет окутанный лавкрафтианской атмосферой. Эти основные составляющие короткометражки, создали добротный 15-минутный хоррор с динамичным и вполне интересным финалом.Космический корабль терпит крушение на одном из спутников Юпитера. Уцелевший астронавт вынуждена нести за собой тело погибшей подруги. Путь до безопасного места очень далек, а обезболивающие начали давать побочные эффекты. Во время путешествия девушке предстоит познать истинный путь к спасению на этой планете.Пожалуй один из самых эмоциональных сюжетов в сезоне. Анимация выполнена в стиле сел-шейдинг и похожа на классическую комиксную рисовку. По восприятию эпизод напомнил «Солярис» Стругацких с психоделическими видениями, которые так часто сопутствуют космической тематике.10 из 10Ну, и куда же без зомби-апокалипсиса, который начинается абсолютно нелепым случаем. Собственно таким же нелепым и заканчивается.Комедийная зарисовка про нашествие зомби с высоты птичьего полета. Быстро, цинично и уморительно.8 из 10Отряд из пяти бойцов спецназа добираются до места назначения. Которое полностью усеяно трупами. Бравым ребятам предстоит сразиться с кибер-медведем... нет.... барсуком.... или... медоедом. Да кто его знает. Главное в запасе есть кибер-бот, гранаты, базуки, стволы и целый арсенал искрометного юмора.Если бы боевики из 90-х рисовали сейчас, то выглядели бы они именно так. И это главное преимущество этого мультика. Безумный экшен, кровища и пальба, которую перекрывает, разве что типичный американские шуточки, свойственные киношным воякам.9 из 10Ученые с Земли внедрились в инопланетную биосферу, жители которой отлично подойдут для выполнения работы и обогащения планеты ресурсами. Налаженная система существования и отсутствие разума внеземной цивилизации будут только на руку землянам. Однако рой оказался не таким глупым как предполагалось.Красивая графика, пожалуй единственное, чем может похвастаться этот эпизод. Несмотря на то, что режиссером выступил Тим Миллер («Дедпул»), «Рой» выглядит на порядок слабее других работ.6 из 10Престарелый фермер затевает войну с хвостатыми вредителями. Но когда старик понимает, что грызуны стали умнее и силы не равны, в бой идет тяжелая артиллерия. В ячменном амбаре разгорается настоящий крысопокалипсис.По сюжету история не сказать чтобы добрая, но добрая. Вполне подходит для промежуточной разрядки между сериями. Да и посмеяться над короткими репликами деда можно от души.7 из 10Еще один эпизод на военную тематику. На этот раз отряд проникает в пещеры, где на солдат нападают маленькие, но смертоносные создания неизвестного происхождения. Отбившись от угрозы, выжившие обнаруживают нечто большее, что находится за пределами их понимания.Серия напоминает некую смесь фильма «Звездный десант» и рассказов Лавкрафта (да, опять). Технологически, самый продвинутый эпизод, с практически фотореалистичной графикой и интересной смесью технологий с мистикой.9 из 10Рыцарский отряд погибает под чарами девушки живущей в озере. В живых остается единственный всадник. Юноша глух от рождения, а значит голос мифической Сирены не подвластен над ним.История о влечении, алчности, любви и страхе. Очень необычная и рваная стилистика реализма вперемешку с гротеском. Визуально эпизод граничит между восторгом и отторжением. Достойное завершение сезона.10 из 10Вердикт. Сезон выдался очень удачным. Пусть не таким разнообразным, как первый, но точно на две головы выше предыдущего. В нем по-прежнему преобладает компьютерная анимация, но смотрится она добротно. Из девяти серий я не могу назвать какие-то проходные эпизоды, просто есть некоторые сильнее остальных. Всем фанатам сериала и любителям фантастики к просмотру обязательно.