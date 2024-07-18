Marvel хочет вернуть братьев Руссо для съёмки следующих двух частей «Мстителей»

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Братья Руссо ведут переговоры с Кевином Файги о возвращении в Marvel Studios, чтобы снять новые фильмы о «Мстителях», сообщает The Hollywood Reporter.Похоже, Файги осознал, что игра с мультивселенными и всякие эксперименты могут поставить крест на кинокомиксах, и решил пойти ва-банк. Напомним, Джо и Энтони Руссо выступали режиссёрами и продюсерами следующих фильмов: «Первый мститель: Другая война» (2014), «Первый мститель: Противостояние» (2016), «Мстители: Война бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019). В совокупности их фильмы Marvel собрали $6,681 млрд, а «Финал» стал вторым самым кассовым фильмом всех времён ($2,79 млрд).Помимо этого, братья работали над оскароносной картиной «Всё везде и сразу», драмой для Apple TV+ «По наклонной» с Томом Холландом в главной роли, а также боевиками «Тайлер Рейк» и «Серый человек» для Netflix.В случае их возвращения в Marvel Studios, мы можем увидеть и Роберта Дауни-младшего (в качестве камео). Предполагается, что пятый фильм про «Мстителей» будет связан с Кангом, а шестой раскроет сюжетную арку «Секретных войн», Кстати, братья Руссо неоднократно говорили о желании адаптировать эти комиксы.Премьера «Мстителей 5» запланирована на 1 мая 2026 года, а «Секретные войны» — на 7 мая 2027 года.