«Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы вышел в домашнем прокате

Артем


Режиссер «Дракулы» и «Крестного отца» мечтал о создании ленты с 80-х годов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Гениальный архитектор Цезарь Катилина пытается превратить Новый Рим в утопический центр мира и соперничает с конкурирующим проектом мэра Франклина Цицерона. Цицерон готов пойти на все, чтобы уничтожить своего соперника.

Идея создания фильма пришла Копполе еще в 1980 году. Сюжет эпической сай-фай драмы основан на древнеримском тексте Саллюстия «О заговоре Катилины», а все затраты на съемки режиссер взял на себя. Однако ленту не оценили ни зрители, ни критики: 5,1 на IMDb, 55 на Metacritic и 46% «свежести» на Rotten Tomatoes. В прокате «Мегалокополис» собрал около 13 млн долларов при бюджете в ~120 млн долларов. Впрочем, некоторые зрители полагают, что в будущем картина обретет культовый статус.

Главные роли исполнили Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Джон Войт, Лоренс Фишберн, Обри Плаза и Шайа Лабаф.

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
«Гладиатора 2» покажут в России. Когда смотреть?
Вышел трейлер второй части «Миссия: невыполнима 8»
Новая трилогия «Звёздных войн» — на подходе

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также