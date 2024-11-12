«Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы вышел в домашнем прокате





Режиссер «Дракулы» и «Крестного отца» мечтал о создании ленты с 80-х годов. Режиссер «Дракулы» и «Крестного отца» мечтал о создании ленты с 80-х годов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Гениальный архитектор Цезарь Катилина пытается превратить Новый Рим в утопический центр мира и соперничает с конкурирующим проектом мэра Франклина Цицерона. Цицерон готов пойти на все, чтобы уничтожить своего соперника.Идея создания фильма пришла Копполе еще в 1980 году. Сюжет эпической сай-фай драмы основан на древнеримском тексте Саллюстия «О заговоре Катилины», а все затраты на съемки режиссер взял на себя. Однако ленту не оценили ни зрители, ни критики: 5,1 на IMDb, 55 на Metacritic и 46% «свежести» на Rotten Tomatoes. В прокате «Мегалокополис» собрал около 13 млн долларов при бюджете в ~120 млн долларов. Впрочем, некоторые зрители полагают, что в будущем картина обретет культовый статус.Главные роли исполнили Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Джон Войт, Лоренс Фишберн, Обри Плаза и Шайа Лабаф.