Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

На Apple TV стартовал «Из многих» — сериал от создателей «Во все тяжкие»

Артем
strjsrftjstjs.png

Первые эпизоды уже доступны с русскими субтитрами.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Новый проект от создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винса Гиллигана появился на Apple TV. Режиссер снял как минимум два эпизода шоу.

События «Из многих» происходят в Альбукерке. По сюжету писательница Кэрол Стурк — единственная на планете, кто не поддалась загадочному вирусу, делающего всех людей безумно счастливыми. Прежде чем человечество погрузиться в полный хаос, самому депрессивному человеку предстоит спасати всех от счастья.

Главную роль исполнила Риа Сихорн («Лучше звоните Солу»). Сценарий написал Винс Гиллиган («Во все тяжкие»).

Сейчас доступны первые два эпизода. Остальные серии будут выходить раз в неделю до 26 декабря. Шоу переведено на русский язык субтитрами, но не доступно в российском регионе.

«Из многих» уже продлили на второй сезон.

Трейлер

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Вышел дебютный трейлер «Покинутых» — вестерна с Джиллиан Андерсон от создателей «Сынов анархии»
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Рекомендации

Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4214
kardigan
Через неделю другую заценю, когда будет перевод( не от apple разумеется.
17 минут назад
#