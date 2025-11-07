На Apple TV стартовал «Из многих» — сериал от создателей «Во все тяжкие»





Новый проект от создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винса Гиллигана появился на Apple TV. Режиссер снял как минимум два эпизода шоу.События «Из многих» происходят в Альбукерке. По сюжету писательница Кэрол Стурк — единственная на планете, кто не поддалась загадочному вирусу, делающего всех людей безумно счастливыми. Прежде чем человечество погрузиться в полный хаос, самому депрессивному человеку предстоит спасати всех от счастья.Главную роль исполнила Риа Сихорн («Лучше звоните Солу»). Сценарий написал Винс Гиллиган («Во все тяжкие»).Сейчас доступны первые два эпизода. Остальные серии будут выходить раз в неделю до 26 декабря. Шоу переведено на русский язык субтитрами, но не доступно в российском регионе.«Из многих» уже продлили на второй сезон.