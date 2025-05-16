На Apple TV вышел «Киллербот» — главная научно-фантастическая комедия этой весны

Артем
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Первые серии уже доступны для просмотра.

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16 мая на Apple TV+ состоялась премьера сериала «Киллербот» (Murderbot), адаптации популярной серии книг Марты Уэллс «Дневники Киллербота». Это смесь научной фантастики, комедии и драмы об андроиде, который внезапно обрел свободу после взлома внутренней системы. Однако обстоятельства вынуждают его скрывать столь неординарный апгрейд. Теперь в перерывах между спасением людей, бот-охранник погружается в размышления о цели своего существования и просмотр мыльных сериалов.

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Актерский состав и производство

Роль Киллербота исполнил Александр Скарсгард. В сериале также снялись Давид Дастмалчян, Нома Думезвени, Сабрина Ву, Таттиона Джонс, Тамара Подемски, Джош Круддас и Акшай Кханна. Режиссерами и сценаристами проекта выступили Крис и Пол Вайц, известные по фильмам «Американский пирог» и «Мой мальчик». Съемки проходили в Торонто, а премьера первых двух эпизодов состоялась 16 мая 2025 года. 

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График выхода серий

Сериал состоит из десяти эпизодов, которые выходят еженедельно по следующему расписанию с русскими субтитрами:

• 1 и 2 серии — 16 мая
• 3 серия — 23 мая
• 4 серия — 30 мая
• 5 серия — 6 июня
• 6 серия — 13 июня
• 7 серия — 20 июня
• 8 серия — 27 июня
• 9 серия — 4 июля
• 10 серия — 11 июля

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Критики уже называют «Киллербот» одной из самых ярких премьер весны 2025 года, благодаря оригинальному сюжету, харизматичному главному герою и сочетанию юмора с философскими размышлениями о человечности и свободе в высокотехнологичном будущем. Стартовые серии шоу набрали 98% «свежести» на Rotten Tomatoes и 69 баллов из 100 на Metacritic.

Трейлер
 А еще мы успели посмотреть четвертый сезон сериала «Любовь, смерть и роботы» и поделились своими впечатлениями в обзоре.
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Источник:
Apple TV+
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