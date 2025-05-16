На Apple TV вышел «Киллербот» — главная научно-фантастическая комедия этой весны

Первые серии уже доступны для просмотра.
Актерский состав и производство
Роль Киллербота исполнил Александр Скарсгард. В сериале также снялись Давид Дастмалчян, Нома Думезвени, Сабрина Ву, Таттиона Джонс, Тамара Подемски, Джош Круддас и Акшай Кханна. Режиссерами и сценаристами проекта выступили Крис и Пол Вайц, известные по фильмам «Американский пирог» и «Мой мальчик». Съемки проходили в Торонто, а премьера первых двух эпизодов состоялась 16 мая 2025 года.
График выхода серий
Сериал состоит из десяти эпизодов, которые выходят еженедельно по следующему расписанию с русскими субтитрами:
• 1 и 2 серии — 16 мая
• 3 серия — 23 мая
• 4 серия — 30 мая
• 5 серия — 6 июня
• 6 серия — 13 июня
• 7 серия — 20 июня
• 8 серия — 27 июня
• 9 серия — 4 июля
• 10 серия — 11 июля
Критики уже называют «Киллербот» одной из самых ярких премьер весны 2025 года, благодаря оригинальному сюжету, харизматичному главному герою и сочетанию юмора с философскими размышлениями о человечности и свободе в высокотехнологичном будущем. Стартовые серии шоу набрали 98% «свежести» на Rotten Tomatoes и 69 баллов из 100 на Metacritic.
Трейлер
А еще мы успели посмотреть четвертый сезон сериала «Любовь, смерть и роботы» и поделились своими впечатлениями в обзоре.