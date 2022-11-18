Apple TV+ Кино

На Apple TV+ вышла комедия «В духе Рождества» с Райаном Рейнольдсом и Уиллом Феррелом

Фархад

Spirited

Сегодня, 18 ноября, на платформе Apple TV+ состоялась премьера комедии «В духе Рождества» с Райаном Рейнольдсом и Уиллом Ферреллом в главных ролях.

Картина по сути является современной музыкальной интерпретацией классического рассказа Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе», в котором скряга Скрудж сталкивается с духами настоящего, прошлого и будущего в канун Рождества и меняет своё отношение к жизни.

Apple не раскрывает подробностей о сюжете мюзикла, но обещает, что комедийная новогодняя сказка не даст зрителям скучать.

Фильм доступен всем подписчикам Apple TV+. Если вы ещё не пользуетесь стриминговым сервисом Apple, то сейчас вы можете получить два месяца бесплатной подписки.

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