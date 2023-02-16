Началась работа на новой частью Гарри Поттера. Будем ждать?

«Все кто работает над вселенной Гарри Поттера хотят, чтобы Дэниел вернулся, но сначала нужно разработать план, а именно, количество фильмов, сценарий и бюджет».

Фильм будет основан на пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Предположительно, проект будет поделен на две части. Об этом сообщает зарубежное издание The Sun, ссылаясь на собственные источники.Инсайдер рассказал, что идея экранизации появилась сразу после успеха пьесы на сцене театра Уэст-Энд в 2016 году. Несмотря на то, что проект находится на ранней стадии разработки, создатели уже задумываются о возвращении ключевых актеров, включая Дэниела Рэдклиффа. Как и завершающую часть франшизы («Дары Смерти»), «Проклятое дитя» планируют разделить на два фильма.Сюжетное повествование начинается спустя девятнадцать лет после знаменитой битвы за Хогвартс. Гарри воспитывает троих детей, рожденных в браке с Джинни Уизли, и пытается быть хорошим отцом, продолжая работать в Министерстве Магии. Пара встречается вместе со старыми друзьями — Роном и Гермионой. Родители отправляют своих отпрысков учиться магии в Хогвартсе. В компании будущих волшебников младший ребенок Поттера — Альбус, названный так в честь Дамблдора, начинает дружить со своим попутчиком, Скорпиусом Малфоем.