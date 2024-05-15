Названа дата выхода нового «Терминатора». Такого вы еще не видели

«Мы не собираемся притворяться, что третьего фильма не было. Мы не собираемся притворяться, что шестого фильма не было», — говорит он.

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Сценарист Мэттсон Томлин рассказал подробности будущего аниме-сериала «Терминатор Зеро». Художниками выступила студия Production I.G — авторы «Призрака в доспехах».Как рассказал Томлин в интервью Entertainment Weekly, сериал не стал игнорировать предыдущие фильмы. Вся серия будет считаться каноном.События ленты развернутся в Токио и частично перекликаются с основным сюжетом серии. В 1997 году, на пороге Судного дня, роботы, созданные Скайнет, обретают самосознание. Это приводит к многолетней войне между армией машин и выжившими людьми. Солдат из будущего отправляют в прошлое, чтобы защитить ученого по имени Малкольм Ли. Он работает над созданием системы, которая может дать отпор восставшим киборгам. На ликвидацию исследователя и его семьи отправили машину в облике человека.Томлин отмечает, что зрители не увидят старых персонажей, вроде Сары и Джона Коннора. Даже Терминатор в образе «железного» Арни будет изменен, но все еще узнаваем, благодаря классической куртке и австрийскому акценту. В остальном сериал будет похож скорее на первый фильм 1984 года с оригинальными персонажами. Сам сценарист характеризует свою работу как научно-фантастический экшен с элементами хоррора.Релиз сериала «Терминатор Зеро» намечен 29 августа. Все восемь эпизодов выйдут одновременно на платформе Netflix.