Названа дата выхода нового «Терминатора». Такого вы еще не видели

Артем
w65iw56iwei7.png

Сценарист Мэттсон Томлин рассказал подробности будущего аниме-сериала «Терминатор Зеро». Художниками выступила студия Production I.G — авторы «Призрака в доспехах».

Как рассказал Томлин в интервью Entertainment Weekly, сериал не стал игнорировать предыдущие фильмы. Вся серия будет считаться каноном.

«Мы не собираемся притворяться, что третьего фильма не было. Мы не собираемся притворяться, что шестого фильма не было», — говорит он.

События ленты развернутся в Токио и частично перекликаются с основным сюжетом серии. В 1997 году, на пороге Судного дня, роботы, созданные Скайнет, обретают самосознание. Это приводит к многолетней войне между армией машин и выжившими людьми. Солдат из будущего отправляют в прошлое, чтобы защитить ученого по имени Малкольм Ли. Он работает над созданием системы, которая может дать отпор восставшим киборгам. На ликвидацию исследователя и его семьи отправили машину в облике человека.

Томлин отмечает, что зрители не увидят старых персонажей, вроде Сары и Джона Коннора. Даже Терминатор в образе «железного» Арни будет изменен, но все еще узнаваем, благодаря классической куртке и австрийскому акценту. В остальном сериал будет похож скорее на первый фильм 1984 года с оригинальными персонажами. Сам сценарист характеризует свою работу как научно-фантастический экшен с элементами хоррора. 
Релиз сериала «Терминатор Зеро» намечен 29 августа. Все восемь эпизодов выйдут одновременно на платформе Netflix.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Entertainment Weekly
Cсылки по теме:
«Война близко»: вышел новый трейлер второго сезона «Дома драконов»
Кино на выходные: 5 новинок, которые уже есть в качестве
Вышел первый трейлер фильма «Муфаса: Король Лев»

Рекомендации

Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии