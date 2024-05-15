Названа дата выхода нового «Терминатора». Такого вы еще не видели

Сценарист Мэттсон Томлин рассказал подробности будущего аниме-сериала «Терминатор Зеро». Художниками выступила студия Production I.G — авторы «Призрака в доспехах».
Как рассказал Томлин в интервью Entertainment Weekly, сериал не стал игнорировать предыдущие фильмы. Вся серия будет считаться каноном.
«Мы не собираемся притворяться, что третьего фильма не было. Мы не собираемся притворяться, что шестого фильма не было», — говорит он.
События ленты развернутся в Токио и частично перекликаются с основным сюжетом серии. В 1997 году, на пороге Судного дня, роботы, созданные Скайнет, обретают самосознание. Это приводит к многолетней войне между армией машин и выжившими людьми. Солдат из будущего отправляют в прошлое, чтобы защитить ученого по имени Малкольм Ли. Он работает над созданием системы, которая может дать отпор восставшим киборгам. На ликвидацию исследователя и его семьи отправили машину в облике человека.
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