Названы 50 лучших боевиков всех времен. Фанаты Marvel — мимо!

«Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981) «Крепкий орешек» (1988) «На север через северо-запад» (1959) «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981) «Выход Дракона» (1973) «Французский связной» (1971) «Матрица» (1999) «Чужие» (1986) «Семь самураев» (1954) «Детектив Буллитт» (1968) «Скорость» (1994) «Голдфингер» (1964) «Убить Билла» (2003) «Приключения Робина Гуда» (1938) «Круто сваренные» (1992) «Хороший, плохой, злой» (1966) «Терминатор 2: Судный день» (1991) «Бен-Гур» (1959) «Дикая банда» (1969) «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000) «Схватка» (1995) «Плата за страх» (1952) «Гладиатор» (2000) «Нападение на 13-й участок» (1976) «Потерянный рейс» (2006) «На гребне волны» (1991) «Полицейская история» (1985) «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) «Фокси Браун» (1974) «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011) «Грязная дюжина» (1967) «Коммандос» (1985) «Беги, Лола, беги» (1998) «Форсаж 5» (2011) «Чёрный пират» (1926) «Казино Рояль» (2006) «Однажды в Китае 2» (1992) «Начало» (2010) «Дуэль» (1972) «Рейд» (2011) «Воины» (1979) «Быстрее, кошечка! Убей, убей!» (1965) «Идентификация Борна» (2002) «День Шакала» (1973) «Рэмбо: Первая кровь 2» (1985) «Герой» (2002) «Исчезающая точка» (1971) «Беглец» (1993) «Топ Ган: Мэверик» (2022) «Шпион, который меня любил» (1977)

Рейтинг составлен по версии Variety. Издание освещает события шоу-бизнеса, телевидения, театра и кино. В список вошли как классические ленты 50-х годов, так и современные блокбастеры, такие как «Топ Ган: Мэверик» 2022 года.Примечательно, что подборка обошла стороной тему супергероев. По мнению издательства проекты от Marvel или DC, хоть и имеют огромное количество фанатов и отличную экшен-составляющую, вышли за рамки жанра.Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению достойны места в списке, а какие попали в него незаслуженно.