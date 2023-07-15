Названы 50 лучших боевиков всех времен. Фанаты Marvel — мимо!

Рейтинг составлен по версии Variety. Издание освещает события шоу-бизнеса, телевидения, театра и кино. В список вошли как классические ленты 50-х годов, так и современные блокбастеры, такие как «Топ Ган: Мэверик» 2022 года.
Примечательно, что подборка обошла стороной тему супергероев. По мнению издательства проекты от Marvel или DC, хоть и имеют огромное количество фанатов и отличную экшен-составляющую, вышли за рамки жанра.
50 лучших боевиков в истории по версии Variety:
- «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981)
- «Крепкий орешек» (1988)
- «На север через северо-запад» (1959)
- «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)
- «Выход Дракона» (1973)
- «Французский связной» (1971)
- «Матрица» (1999)
- «Чужие» (1986)
- «Семь самураев» (1954)
- «Детектив Буллитт» (1968)
- «Скорость» (1994)
- «Голдфингер» (1964)
- «Убить Билла» (2003)
- «Приключения Робина Гуда» (1938)
- «Круто сваренные» (1992)
- «Хороший, плохой, злой» (1966)
- «Терминатор 2: Судный день» (1991)
- «Бен-Гур» (1959)
- «Дикая банда» (1969)
- «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000)
- «Схватка» (1995)
- «Плата за страх» (1952)
- «Гладиатор» (2000)
- «Нападение на 13-й участок» (1976)
- «Потерянный рейс» (2006)
- «На гребне волны» (1991)
- «Полицейская история» (1985)
- «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
- «Фокси Браун» (1974)
- «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011)
- «Грязная дюжина» (1967)
- «Коммандос» (1985)
- «Беги, Лола, беги» (1998)
- «Форсаж 5» (2011)
- «Чёрный пират» (1926)
- «Казино Рояль» (2006)
- «Однажды в Китае 2» (1992)
- «Начало» (2010)
- «Дуэль» (1972)
- «Рейд» (2011)
- «Воины» (1979)
- «Быстрее, кошечка! Убей, убей!» (1965)
- «Идентификация Борна» (2002)
- «День Шакала» (1973)
- «Рэмбо: Первая кровь 2» (1985)
- «Герой» (2002)
- «Исчезающая точка» (1971)
- «Беглец» (1993)
- «Топ Ган: Мэверик» (2022)
- «Шпион, который меня любил» (1977)
Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению достойны места в списке, а какие попали в него незаслуженно.