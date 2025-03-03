Названы победители премии «Оскар 2025»

Артем
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Лучшим фильмом стала «Анора». Картина Шона Бэйкера забрала 5 статуэток «Оскара» на минувшей церемонии.

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Сегодня ночью, 3 марта,  прошла ежегодная церемония вручения «Оскара». Награждение прошло в театре «Долби», а ведущим шоу стал комик и продюсер Конан О'Брайен. Главным фильмом года стала «Анора», российский актер Юра Борисов был номинирован на лучшую мужскую роль второго плана, но уступил статуэтку Кирану Калкину. 

Вот полный список победителей:

• Лучший фильм — «Анора»
• Лучшая мужская роль — Эдриан Броуди, «Бруталист»
• Лучшая женская роль — Майки Мэдисон, «Анора»
• Лучший режиссер — Шон Бэйкер, «Анора»
• Лучший актер второго плана — Киран Калкин, «Настоящая боль»
• Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана, «Эмилия Перес»
• Лучший сценарий — «Анора»
• Лучший адаптированный сценарий — «Конклав» 
• Лучшая операторская работа — «Бруталист» 
• Лучшая работа художника-постановщика — «Злая»
• Лучший международный фильм — «Я все еще здесь»
• Лучший анимационный фильм — «Поток»
• Лучшие визуальные эффекты — «Дюна: часть вторая»
• Лучшие костюмы — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
• Лучший монтаж — «Анора»
• Лучшая песня — «Эмилия Перес»
• Лучший саундтрек — «Бруталист»
• Лучший грим и прически — «Субстанция»
• Лучший звук — «Дюна: часть вторая»
• Лучший документальный фильм — «Нет другой земли»
• Лучший короткометражный документальный фильм — «Единственная девушка в оркестре»
• Лучший игровой короткометражный фильм — «Я не робот»
• Лучший короткометражный анимационный фильм — «В тени кипариса»

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Комментарии

kardigan
+3921
kardigan
Фильм о богатых дураках Русских и о героине шлюхе, которая решила поиметь бабло?
Это конечно хорошо, но осмелюсь возразить-олигархов дураков в природе не бывает.
час назад в 09:48
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