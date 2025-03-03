Названы победители премии «Оскар 2025»





Лучшим фильмом стала «Анора». Картина Шона Бэйкера забрала 5 статуэток «Оскара» на минувшей церемонии. Лучшим фильмом стала «Анора». Картина Шона Бэйкера забрала 5 статуэток «Оскара» на минувшей церемонии. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Сегодня ночью, 3 марта, прошла ежегодная церемония вручения «Оскара». Награждение прошло в театре «Долби», а ведущим шоу стал комик и продюсер Конан О'Брайен. Главным фильмом года стала «Анора», российский актер Юра Борисов был номинирован на лучшую мужскую роль второго плана, но уступил статуэтку Кирану Калкину.Вот полный список победителей:• Лучший фильм — «Анора»• Лучшая мужская роль — Эдриан Броуди, «Бруталист»• Лучшая женская роль — Майки Мэдисон, «Анора»• Лучший режиссер — Шон Бэйкер, «Анора»• Лучший актер второго плана — Киран Калкин, «Настоящая боль»• Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана, «Эмилия Перес»• Лучший сценарий — «Анора»• Лучший адаптированный сценарий — «Конклав»• Лучшая операторская работа — «Бруталист»• Лучшая работа художника-постановщика — «Злая»• Лучший международный фильм — «Я все еще здесь»• Лучший анимационный фильм — «Поток»• Лучшие визуальные эффекты — «Дюна: часть вторая»• Лучшие костюмы — «Злая: Сказка о ведьме Запада»• Лучший монтаж — «Анора»• Лучшая песня — «Эмилия Перес»• Лучший саундтрек — «Бруталист»• Лучший грим и прически — «Субстанция»• Лучший звук — «Дюна: часть вторая»• Лучший документальный фильм — «Нет другой земли»• Лучший короткометражный документальный фильм — «Единственная девушка в оркестре»• Лучший игровой короткометражный фильм — «Я не робот»• Лучший короткометражный анимационный фильм — «В тени кипариса»