Названы победители премии «Оскар 2025»

Лучшим фильмом стала «Анора». Картина Шона Бэйкера забрала 5 статуэток «Оскара» на минувшей церемонии.
Вот полный список победителей:
• Лучший фильм — «Анора»
• Лучшая мужская роль — Эдриан Броуди, «Бруталист»
• Лучшая женская роль — Майки Мэдисон, «Анора»
• Лучший режиссер — Шон Бэйкер, «Анора»
• Лучший актер второго плана — Киран Калкин, «Настоящая боль»
• Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана, «Эмилия Перес»
• Лучший сценарий — «Анора»
• Лучший адаптированный сценарий — «Конклав»
• Лучшая операторская работа — «Бруталист»
• Лучшая работа художника-постановщика — «Злая»
• Лучший международный фильм — «Я все еще здесь»
• Лучший анимационный фильм — «Поток»
• Лучшие визуальные эффекты — «Дюна: часть вторая»
• Лучшие костюмы — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
• Лучший монтаж — «Анора»
• Лучшая песня — «Эмилия Перес»
• Лучший саундтрек — «Бруталист»
• Лучший грим и прически — «Субстанция»
• Лучший звук — «Дюна: часть вторая»
• Лучший документальный фильм — «Нет другой земли»
• Лучший короткометражный документальный фильм — «Единственная девушка в оркестре»
• Лучший игровой короткометражный фильм — «Я не робот»
• Лучший короткометражный анимационный фильм — «В тени кипариса»