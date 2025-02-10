Новая «Миссия», «Смурфики», «Формула-1». Что еще показали на «Супербоул 2025»

На финальном матче за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США показали несколько трейлеров новинок кино.
Громовержцы
Marvel Studio показала новый трейлер супергеройского боевика. По сюжету, команда злодеев, нанятая правительством, отправляется выполнять важное задание.
В антигеройский состав вошли: Черная вдова, Красный Страж, Зимний солдат, Призрак, Агент США и Таскмастер.
Премьера ожидается 2 мая.
Мир Юрского периода: Возрождение
Короткий ролик дополнил недавно вышедший трейлер приключений ученых среди гигантских рептилий.
Премьера ожидается 2 июля.
Миссия невыполнима: Последняя расплата
30-секундным тизером нам напомнили о, возможно, последней миссии Итана Ханта и его команды. В ролике показали короткую нарезку из основного трейлера, посмотреть который можно тут.
Премьера ожидается 23 мая.
Как приручить драконаПервый взгляд на адаптацию мультфильма представил автор оригинала, режиссер Дин Деблуа. В ролике показали главных героев и множество драконов разных пород и размеров.
Премьера ожидается 13 июня.
Новокаин
Звезда «Пацанов» Джек Куэйд и его коллеги по фильму напомнили, когда затариваться билетами в кино. Главным героем экшена станет паренек с редкой особенностью — он совершенно не чувствует боли.
Премьера ожидается 14 марта.
Лило и Стич
Виртуальный «перформанс» устроили создатели лайф-экшен-адаптации мульта про синего инопланетного монстрика. Трейлера нет, но показали, как Стич носится по футбольному полю, пока его пытаются поймать мусорным бачком.
Премьера ожидается 23 мая.
Смурфики
Еще один ремейк с «ожившими» персонажами анимационного фильма подвезут к лету. Синий народец заговорит голосами Рианны, Джона Гудмана, Ника Оффермана и других актеров.
Премьера ожидается 18 июля
Формула-1
Скоростная драма «Формула-1» с Брэдом Питтом и Хавьером Бордемом также посетила «Супербоул». По сюжету главный герой — гонщик, который снова хочет вернуться за руль болида.
Премьера ожидается 25 июня на Apple TV+.
М3ГАН 2.0
Завершил шоу техно-хоррор о кукле-андроиде. Такой же тизер создатели фильма показали на «Грэмми 2025».
Премьера ожидается 27 июля.