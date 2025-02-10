Новая «Миссия», «Смурфики», «Формула-1». Что еще показали на «Супербоул 2025»

Артем
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На финальном матче за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США показали несколько трейлеров новинок кино.

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«Супербоул 2025» — одно главных спортивных событий в жизни каждого второго американца. В этот день определяется чемпион Национальной футбольной лиги, а шоу сопровождается ярким выступлением звезд и трейлерами будущих киноновинок. А поскольку селебрити нас не особо интересуют, рассказываем, какие премьеры обещают в этом году. 

Громовержцы




Marvel Studio показала новый трейлер супергеройского боевика. По сюжету, команда злодеев, нанятая правительством, отправляется выполнять важное задание.

В антигеройский состав вошли: Черная вдова, Красный Страж, Зимний солдат, Призрак, Агент США и Таскмастер.

Премьера ожидается 2 мая.

Мир Юрского периода: Возрождение




Короткий ролик дополнил недавно вышедший трейлер приключений ученых среди гигантских рептилий. 

Премьера ожидается 2 июля.

Миссия невыполнима: Последняя расплата




30-секундным тизером нам напомнили о, возможно, последней миссии Итана Ханта и его команды. В ролике показали короткую нарезку из основного трейлера, посмотреть который можно тут.

Премьера ожидается 23 мая.

Как приручить дракона

Первый взгляд на адаптацию мультфильма представил автор оригинала, режиссер Дин Деблуа. В ролике показали главных героев и множество драконов разных пород и размеров.

Премьера ожидается 13 июня.

Новокаин




Звезда «Пацанов» Джек Куэйд и его коллеги по фильму напомнили, когда затариваться билетами в кино. Главным героем экшена станет паренек с редкой особенностью — он совершенно не чувствует боли.

Премьера ожидается 14 марта.

Лило и Стич




Виртуальный «перформанс» устроили создатели лайф-экшен-адаптации мульта про синего инопланетного монстрика. Трейлера нет, но показали, как Стич носится по футбольному полю, пока его пытаются поймать мусорным бачком. 

Премьера ожидается 23 мая.

Смурфики




Еще один ремейк с «ожившими» персонажами анимационного фильма подвезут к лету. Синий народец заговорит голосами Рианны, Джона Гудмана, Ника Оффермана и других актеров. 
Премьера ожидается 18 июля

Формула-1




Скоростная драма «Формула-1» с Брэдом Питтом и Хавьером Бордемом также посетила «Супербоул». По сюжету главный герой — гонщик, который снова хочет вернуться за руль болида. 

Премьера ожидается 25 июня на Apple TV+.

М3ГАН 2.0




Завершил шоу техно-хоррор о кукле-андроиде. Такой же тизер создатели фильма показали на «Грэмми 2025».

Премьера ожидается 27 июля.
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