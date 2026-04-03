Новинки кино и сериалов, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: странное воссоединение семьи в послевоенное время; криминальный триллер о поиске тайной организации; многосерийный хоррор от создателей сериала «Очень странные дела», и другие новинки, которые уже появились в сети.
СодержаниеКино
• Сирота
• В паутине обмана
• Возродившийся
• Комментируй это
• Куколка
Сериалы
• Река Мэдисон
• Ради всего человечества
• У меня очень плохое предчувствие
• Монарх: наследие монстров
• Время счастливых
Кино
Сирота / Árva / Orphan
• Страна: Венгрия, Великобритания, США, Кипр, Франция, Германия
• Жанр: драма, биография
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссёр: Ласло Немеш
• В ролях: Винс Вон, Джеймс Марсден, Эйса Гонсалес, Кит Дэвид, Стивен Рут и другие
1957 год, Будапешт. 12-летний Андор вырос без отца: всю жизнь ему рассказывали, что папа погиб героем во Второй мировой войне. Но однажды на пороге появляется грубый и наглый незнакомец, который заявляет, что он — настоящий отец Андора.
В паутине обмана / Unwinding
• Страна: США
• Жанр: триллер, криминал
• Рейтинг IMDb: нет данных
• Режиссёр: Реза Гассеми
• В ролях: Питер Фачинелли, Росс Макколл, К’Орианка Килчер, Джеймс Пэкстон, Даррен Петти и другие
После загадочной гибели жены частный детектив Гавен Мор и отец-одиночка пытается наладить свою жизнь. Однажды влиятельный сенатор поручает ему найти пропавшего наследника. Рутинное расследование оборачивается опасным заговором: Гавен выходит на след тайной организации, связанной с верхами власти. Чем ближе истина, тем сильнее дело переплетается с его собственным прошлым, а разгадка может стоить жизни его самому близкому человеку.
Возродившийся / Los renacidos / Reborn
• Страна: Аргентина, Испания
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссёр: Сантьяго Эставес
• В ролях: Педро Фонтейн, Марко Антонио Капони, Оскар де ла Фуэнте, Даниэль Антивило, Хуан Игнасио Кане и другие
Два брата-врача занимаются подработкой на стороне: за определённую плату они помогают клиентам инсценировать смерть. Очередным заказчиком становится бухгалтер наркокартеля, который решил скрыться от боссов с крупной суммой денег. Но отработанная годами схема даёт сбой, из-за чего герои оказываются в смертельной опасности.
Комментируй это
• Страна: Россия
• Жанр: комедия
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1
• Режиссёр: Юлия Трофимова
• В ролях: Александр Петров, Юлия Хлынина, Тихон Жизневский, Ирина Горбачёва, Егор Корешков и другие
Катя и Иван на грани развода. Они соглашаются поучаствовать в эксперименте: месяц с ними будет жить Комментатор — человек, проговаривающий все их мысли и чувства.
Куколка / Dolly
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссёр: Род Блэкхерст
• В ролях: Фаббианн Терез, Расс Тиллер, Михалина Алминдо, Кейт Кобб, Итан Сапли и другие
Молодая Мейси и её возлюбленный отправляются в поход через лес, где незнакомец в маске куклы-младенца похищает девушку, чтобы растить её как своего ребёнка.
Сериалы
Река Мэдисон / The Madison (1 сезон)
• Страна: США
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 8,0
• Режиссёр: Кристина Ворос
• В ролях: Мишель Пфайффер, Курт Рассел, Бо Гарретт, Эль Чепмен, Патрик Джей Адамс и другие
• Доступно серий: 8 из 8
Семейная трагедия вынуждает Стейси и Престона перебраться из шумного Нью-Йорка в тихую Монтану. На фоне суровой природы и размеренной жизни небольшого городка они постепенно открываются друг другу и пытаются понять, как пережить горе, когда прошлое ходит за ними по пятам.
Ради всего человечества / For All Mankind (5 сезон)
• Страна: США
• Жанр: фантастика, драма
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссёры: Серджо Мимика-Геззан, Мира Менон, Эндрю Стэнтон и другие
• В ролях: Юэль Киннаман, Ренн Шмидт, Крис Маршалл, Джоди Бальфур, Шантель Ван Сантен и другие
• Доступно серий: 1 из 10 (финал — 27 марта)
XX век, альтернативные 60-е. Весь мир, затаив дыхание, наблюдает за трансляцией с Луны: СССР высаживается на спутнике Земли, а космонавт Алексей Леонов становится первым человеком на Луне. Весь мир в шоке, NASA в трауре, но сдаваться нельзя, иначе космическая гонка — а за ней и вся холодная война — будет проиграна. Американские космонавты решают вернуться в гонку покорения Луны и выиграть её на длинной дистанции — освоением других планет.
У меня очень плохое предчувствие / Something Very Bad Is Going to Happen (1 сезон)
• Страна: США
• Жанр: ужасы, драма
• Рейтинг IMDb: 6,8
• Режиссёры: Лиза Брюльманн, Аксель Кэролин, Вероника Тофильская и другие
• В ролях: Камила Морроун, Адам ДиМарко, Мэйсон МакДональд, Дженнифер Джейсон Ли, Тед Левайн и другие
• Доступно серий: 8 из 8
Рэйчел и Ники собираются пожениться в лесном домике родителей жениха, с которыми невеста не знакома. Когда молодые добираются до места, Рэйчел видит вместо домика огромный особняк, а на церемонию приглашены сотни родственников. Гости ведут себя чрезвычайно странно, и, кажется, скоро произойдёт нечто ужасное.
Монарх: Наследие монстров / Monarch: Legacy of Monsters (2 сезон)
• Страна: США, Япония
• Жанр: фантастика, боевик, приключения
• Рейтинг IMDb: 7,0
• Режиссёры: Майрзи Алмас, Джулиан Холмс, Хироми Камата и другие
• В ролях: Анна Саваи, Курт Рассел, Кирси Клемонс, Рэн Ватабэ, Джо Типпетт и другие
• Доступно серий: 5 из 10 (финал — 1 мая)
Атака Годзиллы на Сан-Франциско осталась в прошлом, но Кейт вновь оказывается шокирована страшной тайной. Она отправляется в путешествие по миру, чтобы узнать правду о своих родственниках и загадочной организации «Монарх».
Время Счастливых (1 сезон)
• Страна: Россия
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2
• Режиссёр: Илья Силаев
• В ролях: Тихон Жизневский, Ольга Лерман, Анна Завтур, Вадим Соснин, Сергей Новосад и другие
• Доступно серий: 7 из 8 (финал — 9 пареля)
Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня. Новая жизнь, своя квартира, но на смену наивным 80-м пришли суровые 90-е. Кандидат наук в МГУ Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, пока Марина торгует на рынке. А потом приходит 2012 год — новое время. Ивану предстоит снова построить карьеру, влюбить в себя жену, чьи чувства затуманились бытом и потерей ребенка, а также узнать тайну смерти своей любовницы Раисы.