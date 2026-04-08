Новинки кино и сериалов, которые уже есть в хорошем качестве

Артем


В этой подборке вы найдёте: Кристиана Бэйла в роли чудовища Франкенштейна; безумную комедию со звездой сериала «Очень странные дела»; начало конца битвы Пацанов против «суперов»; новую главу космооперы «Звёздные войны», а также другие новинки, которые уже появились в сети.

Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».

Содержание

Кино

• Хищник. Спуск в преисподнюю
• Невеста!
• Цинга
• Пицца Фильм
• Смертельный кадр

Сериалы

• Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней (1 сезон)
• Отпечатки (1 сезон)
• Захват (3 сезон)
• Пацаны (5 сезон)

Кино

Хищник. Спуск в преисподнюю / Bone Keeper



Страна: США
Жанр: фантастика, триллер
Рейтинг IMDb: 8.0
Режиссёр: Ховард Дж. Форд
В ролях: Джон Рис-Дэвис, Сара Александра Маркс, Луис Джеймс, Тиффани Хэннем-Дэниелс, София Элени и другие.

1976 год. Молодой спелеолог Джеймс Уилер исчезает в подземных туннелях, оставив после себя лишь запись с силуэтом некоего существа. Спустя десятилетия пятеро смельчаков проникают в таинственную пещеру, чтобы доказать: видео — фейк, а рассказы местных лишь суеверия. Но поиск разгромного контента оборачивается для команды кошмаром.

Невеста! / The Bride!



Страна: США, Франция
Жанр: фантастика, драма
Рейтинг IMDb: 5,8
Режиссёр: Мегги Джилленхол
В ролях: Джесси Бакли, Кристиан Бэйл, Питер Сарсгаард, Аннетт Бенинг, Джейк Джилленхол и другие.

Чикаго, 30-е годы. Чудовище Франкенштейна находит доктора Эфрония и просит создать ему спутницу жизни. Вместе с учёным они оживляют тело погибшей женщины. Однако столь радикальные эксперименты привлекают слишком много внимания общественности, и романтика сменяется хаосом.

Цинга



Страна: Россия
Жанр: мистика, триллер
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1
Режиссёр: Владимир Головнев
В ролях: Никита Ефремов, Евгения Манджиева, Георгий Бессонов, Дмитрий Поднозов, Тамара Куйбина и другие.

Молодой миссионер-послушник сталкивается с загадочным миром ямальских оленеводов. Здесь мифы живые, а правят совсем другие боги. Ему предстоит пройти путь испытаний и грехопадений, чтобы исполнить послушание, понять север и обрести себя. Иначе ему не выжить на краю земли, где зримое не то, чем кажется, и страшная опасность может явиться в облике красивой женщины.

Пицца Фильм / Pizza Movie



Страна: США
Жанр: комедия
Рейтинг IMDb: 5,9
Режиссёры: Ник Кочер, Брайан МакИлхэйни
В ролях: Гейтен Матараццо, Шон Джамброун, Лулу Уилсон, Сара Шерман, Маркус Скрибнер и другие.

Парочка студентов-балбесов, Джек и Монтгомери, просто хотели спокойно встретить вечер пятницы. Парни заказали пиццу и решили попробовать странные пилюли, найденные в общаге. К их удивлению, в коробке были далеко не леденцы, и друзей унесло в круговерть безумных и невероятных событий. Единственный способ вернуть всё на свои места — это съесть пиццу-противоядие. Однако добраться до заветной коробки, которую принёс робот, оказалось той ещё задачкой.

Смертельный кадр / Capture



Страна: США
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 4,9
Режиссёр: Брюс Уэмпл
В ролях: Кейтлин Лунарди, Седрик Гегель, Крис Симперман, Грант Шумахер, Лия Экардт и другие.

Эбби наследует дом родителей, которых никогда не знала. В поисках подробностей о семье она находит старую видеокамеру и пробуждает древнее зло. Теперь семейные тайны преследуют её во всех смыслах, а отчий дом требует новых жертв.

Сериалы

Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней / Star Wars: Maul — Shadow Lord (1 сезон)



Страна: США
Жанр: фантастика, приключения, боевик, анимация
Рейтинг IMDb: 8,5
Режиссёры: Дэйв Филони, Мэтт Михновец
В ролях: Сэм Уитвер, Вагнер Моура, Чарли Бушнелл, Ричард Айоади, Деннис Хейсберт и другие.
Доступно серий: 2 из 10 (финал — 4 мая)

После Войны клонов Мол скрывается в надежде восстановить собственный синдикат на нетронутой Империей планете. Он встречает девушку, которая не смогла стать джедаем и готова стать наставницей Мола.

Отпечатки (1 сезон)



Страна: США
Жанр: детектив, криминал, драма
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7
Режиссёр: Сергей Филатов
В ролях: Оксана Акиньшина, Дмитрий Чеботарёв, Анна Богомолова, Евгений Санников, Полина Кутепова и другие.
Доступно серий: 4 из 8 (финал — 30 апреля)

Лейтенант Следственного комитета Яна Князева выросла в детдоме и живёт с обострённым чувством справедливости, сурово карая обидчиков слабых и беззащитных. Однажды она возвращается в родной Заречный, где берётся за преступление, которое связано с её прошлым: гибнут семьи выпускников детского дома. Вместе с капитаном местной полиции Денисом Симоновым они распутывают клубок загадочных событий, и чем дальше заходят поиски, тем яснее становится, что кто-то прикладывает все усилия, чтобы скрыть правду.

Захват / The Capture (3 сезон)



Страна: Великобритания
Жанр: детектив, криминал, драма
Рейтинг IMDb: 8.0
Режиссёр: Бен Чанан
В ролях: Холлидей Грейнджер, Каллум Тёрнер, Бен Майлз, Лора Хэддок, Бэрри Уорд и другие.
Доступно серий: 5 из 6 (финал — 12 апреля)

Действие разворачивается спустя год после финала второго сезона. Главная героиня Рейчел Кэри обнародовала материалы о Correction — системе манипуляции видеозаписями спецслужб. В новом сезоне Рейчел с помощью новой системы Operation Veritas противостоит террористам. Но как только она начинает вновь доверять технологиям, планы рушит тщательно продуманный теракт, который оставил в живых лишь одного свидетеля.

Пацаны / The Boys (5 сезон)



Страна: США
Жанр: фантастика, боевик
Рейтинг IMDb: 8,6
Режиссёры: Дэниэл Эттиэс, Дженнифер Фанг, Дэн Трахтенберг и другие
В ролях: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Ашер и другие.
Доступно серий: 2 из 8 (финал — 20 мая)

Пятый сезон поставит точку в противостоянии Пацанов во главе с Уильямом Бутчером против «суперов». Обе стороны зашли настолько далеко, что назад дороги нет.
Комментарии (2)

+22
Феликс
Bone keeper — писать рейтинг на основе 500 голосов и цифру 8? На Кинопоиске 3,9. Мда. Автор конечно в своем репертуаре. Лишь бы написать. Думать не для этой редакции
Сегодня в 13:37
kardigan
+4406
kardigan
Отпечатки норм сериал! В последние годы наши на пике.
час назад в 17:36
