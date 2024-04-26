Новинки кино, которые уже есть в качестве

Нечисть / Baghead

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Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы / Rebel Moon — Part Two: The Scargiver

Аргайл: Супершпион / Argylle

Манкимэн / Monkey man

Асфальтовые джунгли / Asphalt City

Полночь с дьяволом / Late Night with the Devil

Собрали шесть фильмов, которые уже можно найти в сети с хорошей картинкой и достойным переводом. Помимо «Манкимэна», которого окрестили индийским Джоном Уиком, вышел сиквел саги Зака Снайдера, шпионская комедия со звездным составом, парочка хорроров и депрессивная драма о буднях нью-йоркских медиков с Шоном Пенном в главной роли.ужасы;5,4;Альберто Корредор;Фрейя Аллан, Джереми Ирвин, Руби Баркер, Питер Муллан, Нед Деннехи и другие.В подвале старого дома обитает древняя ведьма-оборотень с мешком на голове. На две минуты она способна принять облик любого умершего, по просьбе близких. Но стоит нарушить правило ритуала, зло утащит провинившегося на тот свет. Айрис получает в наследство дом и всю нечисть, что в нем обитает. Теперь ей предстоит контролировать зловещую сущность и успеть понять, как не стать жертвой ведьмы.боевик, фэнтези, приключения;5,2;Зак Снайдер;Эд Скрейн, София Бутелла, Чарли Ханнэм, Джена Мэлоун, Энтони Хопкинс и другие.События фильма разворачиваются во вселенной, контролируемой коррумпированным правительством Праматери. Кора и выжившие воины готовятся пожертвовать всем, сражаясь плечом к плечу с народом Вельдта. Накануне битвы героям предстоит взглянуть в лицо своему прошлому и понять за что они должны биться.комедия, боевик, шпионский;5,7;Мэттью Вон;Генри Кавилл, Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл, Брайан Крэнстон, Сэмюэл Эл Джексон и другие.Элли Конвей заканчивает уже пятый роман о приключениях шпиона Аргайла, который противостоит тайному сообществу. По пути к родителям, рядом с писательницей подсаживается странный мужчина и сообщает, что он — настоящий шпион. Кроме того, выясняется, что Элли в своих книгах описывает реальные события. Теперь им немедленно нужно лететь в Лондон на поиски хакера.боевик, криминал;7,4;Дев Патель;Дев Патель, Шарлто Копли, Питобаш Трипати, Випин Шарма, Сикандер Кхер и другие.Безымянный юноша из индийских трущоб, по прозвищу «Кид», жаждет мести продажным лидерам и виновникам смерти матери. Парень подробатывает бойцом на подпольном ринге. Но это лишь прикрытие для проникновения в элитный клуб. Именно там он намерен искать коррумпированного шефа полиции и садиста, возглавившего нападение на его деревню.триллер, драма;: 6,1;Жан-Стефан Совер;Тай Шеридан, Шон Пенн, Гбенга Акиннагбе, Майкл Питт, Кэтрин Уотерстон, Майк Тайсон и другие.Молодой фельдшер первый год работает на «скорой» в Нью-Йорке. Лента состоит из нескольких эпизодов и показывает, как юноша меняется после череды тяжелых и грязных событий.ужасы, мистика;7,2;Камерон Кернс, Колин Кернс;Джона Рэй, Киран Деол, Рэнди Хеллер, Пит Пложек, ДеМорже Браун и другие.1977 год. В честь празднования Хэллоуина ведущий вечернего телешоу готовит нечто особенное — паранормальный сеанс в прямом эфире. Главным гостем станет юная Лили — героиня книги «Разговоры с дьяволом». В погоне за рейтингами, шоумен не подозревает, чем обернется для него и зрителей идея проникнуть с помощью девушки в потусторонний мир.