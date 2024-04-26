Новинки кино, которые уже есть в качестве

Собрали шесть фильмов, которые уже можно найти в сети с хорошей картинкой и достойным переводом. Помимо «Манкимэна», которого окрестили индийским Джоном Уиком, вышел сиквел саги Зака Снайдера, шпионская комедия со звездным составом, парочка хорроров и депрессивная драма о буднях нью-йоркских медиков с Шоном Пенном в главной роли.
Нечисть / Baghead
Жанр: ужасы;
Рейтинг IMDb: 5,4;
Режиссер: Альберто Корредор;
В ролях: Фрейя Аллан, Джереми Ирвин, Руби Баркер, Питер Муллан, Нед Деннехи и другие.
В подвале старого дома обитает древняя ведьма-оборотень с мешком на голове. На две минуты она способна принять облик любого умершего, по просьбе близких. Но стоит нарушить правило ритуала, зло утащит провинившегося на тот свет. Айрис получает в наследство дом и всю нечисть, что в нем обитает. Теперь ей предстоит контролировать зловещую сущность и успеть понять, как не стать жертвой ведьмы.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы / Rebel Moon — Part Two: The Scargiver
Жанр: боевик, фэнтези, приключения;
Рейтинг IMDb: 5,2;
Режиссер: Зак Снайдер;
В ролях: Эд Скрейн, София Бутелла, Чарли Ханнэм, Джена Мэлоун, Энтони Хопкинс и другие.
События фильма разворачиваются во вселенной, контролируемой коррумпированным правительством Праматери. Кора и выжившие воины готовятся пожертвовать всем, сражаясь плечом к плечу с народом Вельдта. Накануне битвы героям предстоит взглянуть в лицо своему прошлому и понять за что они должны биться.
Аргайл: Супершпион / Argylle
Жанр: комедия, боевик, шпионский;
Рейтинг IMDb: 5,7;
Режиссер: Мэттью Вон;
В ролях: Генри Кавилл, Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл, Брайан Крэнстон, Сэмюэл Эл Джексон и другие.
Элли Конвей заканчивает уже пятый роман о приключениях шпиона Аргайла, который противостоит тайному сообществу. По пути к родителям, рядом с писательницей подсаживается странный мужчина и сообщает, что он — настоящий шпион. Кроме того, выясняется, что Элли в своих книгах описывает реальные события. Теперь им немедленно нужно лететь в Лондон на поиски хакера.
Манкимэн / Monkey man
Жанр: боевик, криминал;
Рейтинг IMDb: 7,4;
Режиссер: Дев Патель;
В ролях: Дев Патель, Шарлто Копли, Питобаш Трипати, Випин Шарма, Сикандер Кхер и другие.
Безымянный юноша из индийских трущоб, по прозвищу «Кид», жаждет мести продажным лидерам и виновникам смерти матери. Парень подробатывает бойцом на подпольном ринге. Но это лишь прикрытие для проникновения в элитный клуб. Именно там он намерен искать коррумпированного шефа полиции и садиста, возглавившего нападение на его деревню.
Асфальтовые джунгли / Asphalt City
Жанр: триллер, драма;
Рейтинг IMDb: 6,1;
Режиссер: Жан-Стефан Совер;
В ролях: Тай Шеридан, Шон Пенн, Гбенга Акиннагбе, Майкл Питт, Кэтрин Уотерстон, Майк Тайсон и другие.
Молодой фельдшер первый год работает на «скорой» в Нью-Йорке. Лента состоит из нескольких эпизодов и показывает, как юноша меняется после череды тяжелых и грязных событий.
Полночь с дьяволом / Late Night with the Devil
Жанр: ужасы, мистика;
Рейтинг IMDb: 7,2;
Режиссер: Камерон Кернс, Колин Кернс;
В ролях: Джона Рэй, Киран Деол, Рэнди Хеллер, Пит Пложек, ДеМорже Браун и другие.
1977 год. В честь празднования Хэллоуина ведущий вечернего телешоу готовит нечто особенное — паранормальный сеанс в прямом эфире. Главным гостем станет юная Лили — героиня книги «Разговоры с дьяволом». В погоне за рейтингами, шоумен не подозревает, чем обернется для него и зрителей идея проникнуть с помощью девушки в потусторонний мир.