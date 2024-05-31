Новинки кино, которые уже есть в качестве

Паутина страха / Vermines

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Обратно во мрак / Back to Black

Атлас / Atlas

Падение империи / Civil War

Омен. Первое знамение / The First Omen

К выходным собрали несколько новых фильмов, которые уже можно найти в сети с хорошей картинкой и достойным переводом. В этот раз нашлись парочка хорроров, история жизни британской джазовой певицы Эми Уайнхаус, военная драма от создателя «Анигиляции» и «Род Мужской» и сай-фай экшен с Дженифер Лопез.ужасы;: 6,5;Себастьян Ваничек;Тео Кристин, София Лезафр, Жером Ньель, Лиза Ньярко, Финнегэн Олдфилд и другие.Калеб живет в пригороде Парижа и зарабатывает на жизнь не самым честным способом. Он обожает насекомых и однажды заводит экзотического ядовитого паука. Особь сбегает и начинает неистово размножаться, а каждое следующее поколение становится больше как в размерах, так и по количеству. Первой жертвой становится клиент Калеба, после чего здание закрывают на карантин.биография, драма: 6,5;Сэм Тейлор-Джонсон;Мариса Абела, Джек О’Коннелл, Эдди Марсан, Лесли Мэнвилл, Джульетт Кауэн и другие.Лондон, начало 2000-х. Начинающая певица и автор песен Эми Уайнхаус выпускает дебютный альбом и начинает обретать популярность. Менеджеры настаивают на смене имиджа, но восходящая звезда берет отпуск. В баре она знакомится с Блейком — любовью всей своей жизни.боевик, фантастика7.2;Брэд Пейтон;Дженнифер Лопес, Симу Лю, Марк Стронг, Стерлинг К. Браун, Грег Кохан и другие.Искусственный интеллект захватил власть над людьми и развязал войну и грозит крахом всему человечеству. Главная героиня — аналитик Атлас Шепард, всегда с всегда с опаской относилась к подобным технологиям. Она присоединяется к миссии по поимке робота-отступника, с которым ее связывает загадочное прошлое. Но все идет не по плану, и во спасение человечества ей придется довериться ИИ.боевик, драма;7,4;Алекс Гарланд;Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Хендерсон, Соноя Мидзуно и другие.Вашингтон в огне, Белый дом на грани падения, на улицах царит хаос. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса штурмуют столицу всеми видами боевой техники. Группа журналистов пытается взять последнее интервью у президента бывших Соединенных Штатов Америки, где литр бензина стоит дороже человеческой жизни.ужасы;6,7;Аркаша Стивенсон;Нелл Тайгер Фри, Ральф Айнесон, Соня Брага, Тауфик Бархом, Мария Кабальеро и другие.Молодая американка отправляется в Рим, где посвящает себя служению церкви. Там она сталкивается с тьмой и заговором, цель которого принести в мир воплощение зла и хаос.