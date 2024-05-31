Новинки кино, которые уже есть в качестве

К выходным собрали несколько новых фильмов, которые уже можно найти в сети с хорошей картинкой и достойным переводом. В этот раз нашлись парочка хорроров, история жизни британской джазовой певицы Эми Уайнхаус, военная драма от создателя «Анигиляции» и «Род Мужской» и сай-фай экшен с Дженифер Лопез.
Паутина страха / Vermines
Жанр: ужасы;
Рейтинг IMDb: 6,5;
Режиссер: Себастьян Ваничек;
В ролях: Тео Кристин, София Лезафр, Жером Ньель, Лиза Ньярко, Финнегэн Олдфилд и другие.
Калеб живет в пригороде Парижа и зарабатывает на жизнь не самым честным способом. Он обожает насекомых и однажды заводит экзотического ядовитого паука. Особь сбегает и начинает неистово размножаться, а каждое следующее поколение становится больше как в размерах, так и по количеству. Первой жертвой становится клиент Калеба, после чего здание закрывают на карантин.
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Обратно во мрак / Back to Black
Жанр: биография, драма
Рейтинг IMDb: 6,5;
Режиссер: Сэм Тейлор-Джонсон;
В ролях: Мариса Абела, Джек О’Коннелл, Эдди Марсан, Лесли Мэнвилл, Джульетт Кауэн и другие.
Лондон, начало 2000-х. Начинающая певица и автор песен Эми Уайнхаус выпускает дебютный альбом и начинает обретать популярность. Менеджеры настаивают на смене имиджа, но восходящая звезда берет отпуск. В баре она знакомится с Блейком — любовью всей своей жизни.
Атлас / Atlas
Жанр: боевик, фантастика
Рейтинг IMDb: 7.2;
Режиссер: Брэд Пейтон;
В ролях: Дженнифер Лопес, Симу Лю, Марк Стронг, Стерлинг К. Браун, Грег Кохан и другие.
Искусственный интеллект захватил власть над людьми и развязал войну и грозит крахом всему человечеству. Главная героиня — аналитик Атлас Шепард, всегда с всегда с опаской относилась к подобным технологиям. Она присоединяется к миссии по поимке робота-отступника, с которым ее связывает загадочное прошлое. Но все идет не по плану, и во спасение человечества ей придется довериться ИИ.
Падение империи / Civil War
Жанр: боевик, драма;
Рейтинг IMDb: 7,4;
Режиссер: Алекс Гарланд;
В ролях: Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Хендерсон, Соноя Мидзуно и другие.
Вашингтон в огне, Белый дом на грани падения, на улицах царит хаос. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса штурмуют столицу всеми видами боевой техники. Группа журналистов пытается взять последнее интервью у президента бывших Соединенных Штатов Америки, где литр бензина стоит дороже человеческой жизни.
Омен. Первое знамение / The First Omen
Жанр: ужасы;
Рейтинг IMDb: 6,7;
Режиссер: Аркаша Стивенсон;
В ролях: Нелл Тайгер Фри, Ральф Айнесон, Соня Брага, Тауфик Бархом, Мария Кабальеро и другие.
Молодая американка отправляется в Рим, где посвящает себя служению церкви. Там она сталкивается с тьмой и заговором, цель которого принести в мир воплощение зла и хаос.