Новинки кино, которые уже есть в качестве

Костолом / Ruthless

Материнский инстинкт / Mothers’ Instinct

Я не киллер / Hit Man

Акулы в Париже / Sous la Seine

Блиндаж

Цвета зла: Красный / Colors of Evil: Red

Близятся выходные и мы вновь спешим с новой подборкой кино, с которым можно ознакомиться на просторах сети. Все релизы уже можно найти с хорошей картинкой и качественным переводом.боевик, криминал;6,1;Арт Камачо;Дермот Малруни, Джефф Фэйи, Маурисио Мендоса, Кесия Роблз, Тонанцин Эспарса и другие.Дочь Гарри была похищена и убита. После безуспешных действий со стороны закона, отец решает взять дело в свои руки. Он выслеживает банду, которая похищает девушек. Методы у него жесткие — сначала мститель ломает кости, и только потом задает вопросы.триллер;7,1;Бенуа Деломм;Джессика Честейн, Энн Хэтэуэй, Имон Патрик О’Коннелл, Андерс Даниельсен Ли и другие.1960-е. Соседки Элис и Селин живут словно в сказке — идеальные дома, успешные мужья и милые сыновья одного возраста. Но однажды все превращается в кошмар, а былая дружба перерастает во взаимнымную паранойю. Соперницы затевают игру, в которой никому и ничему нельзя доверять, кроме собственных инстинктов.боевик, комедия, криминал7.4;Ричард Линклейтер;Глен Пауэлл, Адриа Архона, Ретта, Остин Амелио, Молли Бернард, Майк Маркофф и другие.Гэри Джонсон выдает себя за киллера, чтобы поймать настоящих преступников. Но однажды в идеально построенный план вмешивается женщина.ужасы, триллер;7,4;Ксавье Жанс;Беренис Бежо, Нассим Льес, Анаис Парельо, Иньяки Лартиг, Леа Левиан и другие.В Сене появляется гигантская акула. Чтобы спасти Париж и гостей города от кровавой бани, пережившая утрату ученая вынуждена обратиться к своему трагическому прошлому.военный, фантастика;6,3;: Марк Горобец;Александр Метёлкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина, Игорь Петренко и другие.Сергей — врач скорой помощи. Его лучший друг немец Пауль — черный копатель, который ищет на исторических полях сражений немецкие награды, каски, оружие. Найденное он продает за бешеные деньги коллекционерам. Однажды друзья находят засыпанный блиндаж, который отправляет их в 1941 год.триллер, криминал;6,3;Адриан Панек;Майя Осташевска, Якуб Гершал, Зофиа Ястшембска, Анджей Конопка, Пжемыслав Блущ и другие.На пляже в Труймясто находят тело молодой девушки. Необычные увечья на теле жертвы свидетельствуют об убийстве. За дело берется упорный прокурор и мать жертвы. Все улики ведут в один из приморских клубов, который связан с убийством 15-летней давности. Вскоре их открытия начинают доставлять неудобства местной полиции.