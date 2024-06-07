Новинки кино, которые уже есть в качестве

Близятся выходные и мы вновь спешим с новой подборкой кино, с которым можно ознакомиться на просторах сети. Все релизы уже можно найти с хорошей картинкой и качественным переводом.
Костолом / Ruthless
Жанр: боевик, криминал;
Рейтинг IMDb: 6,1;
Режиссер: Арт Камачо;
В ролях: Дермот Малруни, Джефф Фэйи, Маурисио Мендоса, Кесия Роблз, Тонанцин Эспарса и другие.
Дочь Гарри была похищена и убита. После безуспешных действий со стороны закона, отец решает взять дело в свои руки. Он выслеживает банду, которая похищает девушек. Методы у него жесткие — сначала мститель ломает кости, и только потом задает вопросы.
Материнский инстинкт / Mothers’ Instinct
Жанр: триллер;
Рейтинг IMDb: 7,1;
Режиссер: Бенуа Деломм;
В ролях: Джессика Честейн, Энн Хэтэуэй, Имон Патрик О’Коннелл, Андерс Даниельсен Ли и другие.
1960-е. Соседки Элис и Селин живут словно в сказке — идеальные дома, успешные мужья и милые сыновья одного возраста. Но однажды все превращается в кошмар, а былая дружба перерастает во взаимнымную паранойю. Соперницы затевают игру, в которой никому и ничему нельзя доверять, кроме собственных инстинктов.
Я не киллер / Hit Man
Жанр: боевик, комедия, криминал
Рейтинг IMDb:7.4;
Режиссер: Ричард Линклейтер;
В ролях: Глен Пауэлл, Адриа Архона, Ретта, Остин Амелио, Молли Бернард, Майк Маркофф и другие.
Гэри Джонсон выдает себя за киллера, чтобы поймать настоящих преступников. Но однажды в идеально построенный план вмешивается женщина.
Акулы в Париже / Sous la Seine
Жанр: ужасы, триллер;
Рейтинг IMDb: 7,4;
Режиссер: Ксавье Жанс;
В ролях: Беренис Бежо, Нассим Льес, Анаис Парельо, Иньяки Лартиг, Леа Левиан и другие.
В Сене появляется гигантская акула. Чтобы спасти Париж и гостей города от кровавой бани, пережившая утрату ученая вынуждена обратиться к своему трагическому прошлому.
Блиндаж
Жанр: военный, фантастика;
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3;
Режиссер: Марк Горобец;
В ролях: Александр Метёлкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина, Игорь Петренко и другие.
Сергей — врач скорой помощи. Его лучший друг немец Пауль — черный копатель, который ищет на исторических полях сражений немецкие награды, каски, оружие. Найденное он продает за бешеные деньги коллекционерам. Однажды друзья находят засыпанный блиндаж, который отправляет их в 1941 год.
Цвета зла: Красный / Colors of Evil: Red
Жанр: триллер, криминал;
Рейтинг IMDb: 6,3;
Режиссер: Адриан Панек;
В ролях: Майя Осташевска, Якуб Гершал, Зофиа Ястшембска, Анджей Конопка, Пжемыслав Блущ и другие.
На пляже в Труймясто находят тело молодой девушки. Необычные увечья на теле жертвы свидетельствуют об убийстве. За дело берется упорный прокурор и мать жертвы. Все улики ведут в один из приморских клубов, который связан с убийством 15-летней давности. Вскоре их открытия начинают доставлять неудобства местной полиции.