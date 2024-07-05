Новинки кино, которые уже есть в качестве

К выходным собрали для вас несколько новинок, которые уже можно отыскать в сети для домашнего просмотра.
Коллекционер: Возрождение / Нежить / In a Violent Nature
Жанр: ужасы, триллер;
Рейтинг IMDb: 5,8;
Режиссер: Крис Нэш;
В ролях: Райан Баррет, Андреа Павловиц, Камерон Лав, Рис Пресли, Лиам Леоне и другие.
Группа отдыхавших на природе подростков пробуждает нечто, что много лет назад носило тело маньяка. Существо не знает страха и усталости, а всех, кто встретит его на пути, ждет кровавая расправа. Как им справиться с воплощением самого зла?
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Криминальный город 4. Возмездие / Beomjoe dosi 4
Жанр: боевик, криминал;
Рейтинг IMDb: 6,8;
Режиссер: Хо Мён-хэн;
В ролях: Ма Дон-сок, Ким Му-ёль, Ли Дон-хви, Пак Чи-хван, Ли Бом-су и другие.
Детектив Ма Сок-то создал отдел по борьбе с киберпреступлениями. Теперь он пытается поймать организаторов крупнейшего в стране подпольного мира онлайн-казино.
Я видел свечение телевизора / I Saw the TV Glow
Жанр: драма, фантастика, артхаус;
Рейтинг IMDb: 5,9;
Режиссер: Джейн Шёнбрун;
В ролях: Джастис Смит, Бриджетт Ланди-Пейн, Иэн Форман, Хелена Ховард, Линдси Джордан и другие.
Оуэн — замкнутый ученик средней школы. Однажды нелюдимый паренек знакомится с Мэдди, девочкой, что на пару лет старше. Она показала ему фантастический сериал «The Pink Opaque». Парень начал тайком сбегать к подруге на просмотр, а та записывала на кассеты пропущенные им эпизоды. Так продолжалось два года, но однажды Мэдди исчезла.
Смотрители / The Watchers
Жанр: триллер;
Рейтинг IMDb: 5,7;
Режиссер: Ишана Шьямалан;
В ролях: Дакота Фаннинг, Джорджина Кэмпбелл, Олуэн Фуэре, Оливер Финнегэн, Алистэр Браммер и другие.
Мина оказывается в чаще леса на западе Ирландии. Она находит убежище, но оно становится ловушкой для нее и нескольких других людей. Каждую ночь таинственные люди собираются напротив их огромного панорамного окна и наблюдают за героями, пока не взошло солнце. И Мина заинтересовала незнакомцев больше остальных.
Мальчик и птица / The Boy and the Heron
Жанр: фентези, анимация;
Рейтинг IMDb: 7,5;
Режиссер: Хаяо Миядзаки;
Мама мальчика Махито погибла на войне при пожаре в Токио. Через год его отец женится на ее сестре. Глава семьи работает на оборонном заводе и редко бывает дома, поэтому мальчику приходится проводить дни в окружении беременной мачехи и пожилой прислуги. Но однажды с ним заводит разговор цапля. Птица обещает Махито отвести его к матери, и заманивает в загадочную башню, которую окружает множество местных легенд.