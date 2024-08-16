Новинки кино, которые уже есть в качестве

Покажи мне луну / Fly Me to the Moon

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Хранители. Часть первая / Watchmen: Chapter I

Смерч 2 / Twisters

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Призрачный свет / Ghostlight

Все мои друзья мертвы / All My Friends Are Dead

На выходных можно оценить успешный сиквел фильма-катастрофы 90-х, псевдодокументальную драму о пришельцах Виталиках, посмотреть адаптацию культового графического романа Алана Мура и другие новинки кино. Все представленные в подборке фильмы уже появились в сети и есть в хорошем качестве с достойным переводом.мелодрама, комедия;6,8;Грег Берланти;Скарлетт Йоханссон, Ченнинг Татум, Вуди Харрельсон, Джим Рэш, Рэй Романо и другие.60-е годы, космическая гонка СССР и США в самом разгаре. Келли Джонс — гений маркетинга, которая работает над имиджем исторической американской миссии «Аполлона-11». Маркетологи решают снять постановочные кадры высадки астронавтов, на случай если шаттл не долетит до Луны.анимация, фантастика, боевик;: 7,3;Брэндон Виетти;Кэти Сакхофф, Келли Ху, Титус Уэлливер, Грэй Гриффин, Эдриенн Барбо и другие.Сюжет разворачивается в альтернативной реальности, где люди отвернулись от супергероев, а мир увяз в социальной несправедливости. Бывшим защитникам пришлось уйти в тень и заняться другими, зачастую нелегальными делами. Вскоре выясняется, что кто-то пытается истребить остатки тех, кто прятался за костюмами и масками.катастрофа, триллер;6,9;Ли Айзек Чун;Глен Пауэлл, Дэйзи Эдгар-Джонс, Энтони Рамос, Брэндон Переа, Мора Тирни и другие.Кейт и ее парень гоняются по Оклахоме за торнадо. Вместе с друзьями они готовят учебный проект, цель которого распылить внутри смерча смесь и угомонить стихию. Однако смерч берет верх и исследования завершаются трагично. Спустя пять лет выжившие берутся за старое. Но на этот раз у них на пути встает не только природный катаклизм.фантастика, драма;5,9;Дмитрий Моисеев;Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко, Валентин Самохин, Денис Филимонови другие.После пришествия инопланетных кораблей, жизнь на Земле изменилась раз и навсегда. Неопознанные объекты зависли над планетой, а их обитатели, получившие прозвище Виталики, вырабатывают странное вещество прак. Никто не знает для чего оно нужно и какова цель визита этих существ. С помощью субстанции провинциальная медсестра Нина надеется помочь своему больному отцу. Для этого она вступает в контакт с пришельцем и узнает всю правду о таинственных гостях.драма, комедия;7,6;Келли О’Салливан, Алекс Томпсон;Кит Капферер, Кэтрин Маллен Купферер, Тара Мэллен, Долли де Леон, Ханна Дворкин и другиеНелюдимый и холодный Дэн принимает участие в любительской постановке Шекспира. Его закоренелый скепсис сменяется обретением надежды — мужчина почувствовал в себе исцеляющую силу искусства. Новые переживания дают ему сил справиться со своими эмоциями и вновь объединить семью, что находится на грани распада.триллер, криминал;6,1;Маркус Данстэн;Джоди Комер, Остин Батлер, Том Харди, Майкл Шеннон, Майк Фейст и другиеПо пути на крупный музыкальный фестиваль, группа подростков останавливается в пустом, но роскошном доме. В честь приезда, гости закатывают вечеринку. Веселье прерывает таинственный гость, который знает все то, о чем герои забыть долгие годы.