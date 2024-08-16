Новинки кино, которые уже есть в качестве

Артем
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На выходных можно оценить успешный сиквел фильма-катастрофы 90-х, псевдодокументальную драму о пришельцах Виталиках, посмотреть адаптацию культового графического романа Алана Мура и другие новинки кино. Все представленные в подборке фильмы уже появились в сети и есть в хорошем качестве с достойным переводом.

Покажи мне луну / Fly Me to the Moon

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Жанр: мелодрама, комедия;
Рейтинг IMDb: 6,8;
Режиссер: Грег Берланти;
В ролях: Скарлетт Йоханссон, Ченнинг Татум, Вуди Харрельсон, Джим Рэш, Рэй Романо и другие.

60-е годы, космическая гонка СССР и США в самом разгаре. Келли Джонс — гений маркетинга, которая работает над имиджем исторической американской миссии «Аполлона-11». Маркетологи решают снять постановочные кадры высадки астронавтов, на случай если шаттл не долетит до Луны.



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Хранители. Часть первая / Watchmen: Chapter I

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Жанр: анимация, фантастика, боевик;
Рейтинг IMDb: 7,3;
Режиссер: Брэндон Виетти;
В ролях: Кэти Сакхофф, Келли Ху, Титус Уэлливер, Грэй Гриффин, Эдриенн Барбо и другие.

Сюжет разворачивается в альтернативной реальности, где люди отвернулись от супергероев, а мир увяз в социальной несправедливости. Бывшим защитникам пришлось уйти в тень и заняться другими, зачастую нелегальными делами. Вскоре выясняется, что кто-то пытается истребить остатки тех, кто прятался за костюмами и масками.



Смерч 2 / Twisters

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Жанр: катастрофа, триллер;
Рейтинг IMDb: 6,9;
Режиссер: Ли Айзек Чун;
В ролях: Глен Пауэлл, Дэйзи Эдгар-Джонс, Энтони Рамос, Брэндон Переа, Мора Тирни и другие.

Кейт и ее парень гоняются по Оклахоме за торнадо. Вместе с друзьями они готовят учебный проект, цель которого распылить внутри смерча смесь и угомонить стихию. Однако смерч берет верх и исследования завершаются трагично. Спустя пять лет выжившие берутся за старое. Но на этот раз у них на пути встает не только природный катаклизм.



Контакты

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Жанр: фантастика, драма;
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9;
Режиссер: Дмитрий Моисеев;
В ролях: Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко, Валентин Самохин, Денис Филимонов
и другие.

После пришествия инопланетных кораблей, жизнь на Земле изменилась раз и навсегда. Неопознанные объекты зависли над планетой, а их обитатели, получившие прозвище Виталики, вырабатывают странное вещество прак. Никто не знает для чего оно нужно и какова цель визита этих существ. С помощью субстанции провинциальная медсестра Нина надеется помочь своему больному отцу. Для этого она вступает в контакт с пришельцем и узнает всю правду о таинственных гостях.



Призрачный свет / Ghostlight

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Жанр: драма, комедия;
Рейтинг IMDb: 7,6;
Режиссер: Келли О’Салливан, Алекс Томпсон;
В ролях: Кит Капферер, Кэтрин Маллен Купферер, Тара Мэллен, Долли де Леон, Ханна Дворкин и другие

Нелюдимый и холодный Дэн принимает участие в любительской постановке Шекспира. Его закоренелый скепсис сменяется обретением надежды — мужчина почувствовал в себе исцеляющую силу искусства. Новые переживания дают ему сил справиться со своими эмоциями и вновь объединить семью, что находится на грани распада.



Все мои друзья мертвы / All My Friends Are Dead

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Жанр: триллер, криминал;
Рейтинг IMDb: 6,1;
Режиссер: Маркус Данстэн;
В ролях: Джоди Комер, Остин Батлер, Том Харди, Майкл Шеннон, Майк Фейст и другие

По пути на крупный музыкальный фестиваль, группа подростков останавливается в пустом, но роскошном доме. В честь приезда, гости закатывают вечеринку. Веселье прерывает таинственный гость, который знает все то, о чем герои забыть долгие годы.

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Комментарии

tellurian
+1656
tellurian
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48 минут назад
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