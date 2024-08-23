Новинки кино, которые уже есть в качестве

В сети уже можно найти новые приключения Майора Грома, оккультный триллер с Кейджем в роли маньяка, самый кассовый мультфильм за всю историю кинематографа и другие новинки. Все они уже появились с хорошим качеством и достойным переводом.
Майор Гром: Игра
Жанр: боевик, приключения;
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6;
Режиссер: Олег Трофим;
В ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксёнова, Сергей Горошко и другие
Игорь Гром, известный полицейский Петербурга, известен жестким характером и безжалостностью к злодеям. Дедукция и неподкупность — его главный козырь в борьбе с преступностью. Все что он делает — ловит отморозков и расслабляется в компании журналистки Юлии Пчёлкиной. Идиллию нарушает Призрак — таинственный персонаж, что ставит под угрозу жизнь обычных людей.
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Собиратель душ / Longlegs
Жанр: ужасы, триллер, криминал;
Рейтинг IMDb: 7.1;
Режиссер: Осгуд Перкинс;
В ролях: Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд, Алисия Уитт, Мишель Чхве-Ли и другие.
Согласно статистике ФБР, четверо из пяти маньяков живут бок о бок с нами. За одним из таких охотится агент Ли Харкер. Серийный убийца по прозвищу Собиратель душ более десяти лет вселяет страх в целые семьи. Но чем дальше заходит расследование, тем больше проявляется связь между безжалостным чудовищем и представителем закона.
Захват самолёта / Hijack 1971
Жанр: криминал, боевик;
Рейтинг IMDb: 6,9;
Режиссер: Ким Сон-хан;
В ролях: Ха Джон-у, Ё Джин-гу, Сон Дон-иль, Чхэ Су-бин, Лим Сэ-ми и другие.
23 января 1971 года на борт самолета происходит нападение. Вооруженный ручными гранатами мужчина захватывает рейс Каннын — Сеул.
Головоломка 2 / Inside Out 2
Жанр: анимация, семейный;
Рейтинг IMDb: 7,8;
Режиссер: Келси Манн;
В ролях: Эми Полер, Майя Хоук, Кенсингтон Таллман, Лиза Лапира, Тони Хейл и другие.
Головному отделу мозга Райли требуется срочный капитальный ремонт, чтобы освободить место для чего-то совершенно неожиданного: новых эмоций. Радость, Печаль, Гнев, Страх и Брезгливость, которые уже давно успешно руководят чувствами ребенка, не знают, что и делать, когда появляется некая Тревожность. И похоже, она пришла не одна.
Астрал. Медиум / Oddity
Жанр: ужасы, мистика;
Рейтинг IMDb: 7,0;
Режиссер: Дэмиэн Маккарти;
В ролях: Кэролин Брэкен, Гвилим Ли, Кэролайн Ментон, Стив Уолл, Тайг Мерфи
и другие.
Жестокое убийство Дэни свершается в загородном доме, который она вместе с мужем приводила в порядок. Расследование подозревает сбежавшего пациента клиники, тело которого вскоре обнаруживает полиция. Спустя год в дом подселяется Дарси — слепая сестра-близнец Дэни. Как ясновидящая и коллекционер проклятых предметов, она уверенна, что за смертью девушки кроется жуткая тайна.
Тайный убийца: История Рут Финли / The Killer Inside: The Ruth Finley Story
Жанр: триллер, драма;
Рейтинг IMDb: 6,3;
Режиссер: Грег Биман;
В ролях: Тери Хэтчер, Тамо Пеникетт, Эдуард Вицке, Эрик Брекер, Джеймс Ральф и другие
После того как Эд Финли попадает в больницу с сердечным приступом, за его женой Рут начинает следить маньяк. В преследователе женщина узнает человека, напавшем на нее в далеком детстве. Жертве предстоит узнать реальна ли угроза, или же это просто плод воображения.