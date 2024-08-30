Новинки кино, которые уже есть в качестве

Место костей / Place of Bones

Бордерлендс / Borderlands

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Ненасытные люди / Greedy People

Виды доброты / Kinds of Kindness

Ловя пыль / Catching Dust

Болеро. Душа Парижа / Bolero

Провожаем лето свежей подборкой фильмов. Уже на этих выходных можно посмотреть экранизацию культовой игры Borderlands, пару черных комедий, включая «Виды доброты» от оскароносного режиссера «Бедных-несчастных», биографическую драму о Морисе Равеле и другие новинки, которые появились в сети.боевик, вестерн;4,8;Одри, Каммингс;Хизер Грэм, Том Хоппер, Корин Немек, Бриэль Робийяр, Дональд Серроне и другие1876 год. Пандора и ее дочь Хэстер, всеми силами выживают на ранчо вдали от людей. В отдаленный уголок забредают жестокие грабители банка. Но бандиты не подозревают, с каким кошмаром им придется столкнуться в этих местах.комедия, боевик, фантастика;4.3;Элай Рот;Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Джейми Ли Кёртис, Ариана Гринблатт и другие.Лилит и ее команда сразятся с инопланетными монстрами и бандами в постапокалиптической пустоши. Параллельно на просторах Пандоры герои ищут пропавшую дочь Атласа. В их руках судьба Вселенной, но они будут бороться за нечто большее: друг за друга.комедия, криминал;6,1;Потси Пончироли;Химеш Патель, Джозеф Гордон-Левитт, Лили Джеймс, Узо Адуба, Тим Блейк Нельсон и другие.Два недалеких копа, случайно убивают хозяйку дома. А попутно, заметая следы, еще и дом обворовывают. Но даже на этом их злоключения не заканчиваются.комедия, драма;6,9;Йоргос Лантимос;Эмма Стоун, Джесси Племонс, Уиллем Дефо, Маргарет Куолли, Хонг Чау, Джо Элвин и другие.Абсурдная комедия из трех частей. Первая о человеке без выбора, который всеми силами старается наладить свою жизнь, вторая о полицейском, чья жена вернулась в отношения совершенно другим человеком. Третий сюжет о женщине, решившей найти того, кому суждено стать неким духовным лидером.триллер, криминал;7,0;Стюарт Гат;Эрин Мориарти, Джай Кортни, Дина Шихаби, Райан Корр, Гари Фаннини другие.Джина решает расстаться с мужем-преступником и покинуть уединенный дом в Техасе. В самый напряженный момент их навещает пара из Нью-Йорка. Несмотря на риск, она позволяет им остаться, и это решение чревато опасными последствиями.биография, драма;6,7;Анн Фонтен;Рафаэль Персонас, Дория Тилье, Жанна Балибар, Эммануэль Дево, Венсан Перес и другиеЗнаменитый хореограф Ида Рубинштейн просит Мориса Равеля написать музыку для своего следующего балета. Она жаждет чего-то нового, чувственного. Но Равель не может найти себя. Ему предстоит вновь окунуться в пучину страсти, вдохнуть энергию пульсирующего Парижа, чтобы создать своё величайшее произведение — «Болеро».