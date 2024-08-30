Новинки кино, которые уже есть в качестве

Провожаем лето свежей подборкой фильмов. Уже на этих выходных можно посмотреть экранизацию культовой игры Borderlands, пару черных комедий, включая «Виды доброты» от оскароносного режиссера «Бедных-несчастных», биографическую драму о Морисе Равеле и другие новинки, которые появились в сети.
Место костей / Place of Bones
Жанр: боевик, вестерн;
Рейтинг IMDb: 4,8;
Режиссер: Одри, Каммингс;
В ролях: Хизер Грэм, Том Хоппер, Корин Немек, Бриэль Робийяр, Дональд Серроне и другие
1876 год. Пандора и ее дочь Хэстер, всеми силами выживают на ранчо вдали от людей. В отдаленный уголок забредают жестокие грабители банка. Но бандиты не подозревают, с каким кошмаром им придется столкнуться в этих местах.
Бордерлендс / Borderlands
Жанр: комедия, боевик, фантастика;
Рейтинг IMDb: 4.3;
Режиссер: Элай Рот;
В ролях: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Джейми Ли Кёртис, Ариана Гринблатт и другие.
Лилит и ее команда сразятся с инопланетными монстрами и бандами в постапокалиптической пустоши. Параллельно на просторах Пандоры герои ищут пропавшую дочь Атласа. В их руках судьба Вселенной, но они будут бороться за нечто большее: друг за друга.
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Ненасытные люди / Greedy People
Жанр: комедия, криминал;
Рейтинг IMDb: 6,1;
Режиссер: Потси Пончироли;
В ролях: Химеш Патель, Джозеф Гордон-Левитт, Лили Джеймс, Узо Адуба, Тим Блейк Нельсон и другие.
Два недалеких копа, случайно убивают хозяйку дома. А попутно, заметая следы, еще и дом обворовывают. Но даже на этом их злоключения не заканчиваются.
Виды доброты / Kinds of Kindness
Жанр: комедия, драма;
Рейтинг IMDb: 6,9;
Режиссер: Йоргос Лантимос;
В ролях: Эмма Стоун, Джесси Племонс, Уиллем Дефо, Маргарет Куолли, Хонг Чау, Джо Элвин и другие.
Абсурдная комедия из трех частей. Первая о человеке без выбора, который всеми силами старается наладить свою жизнь, вторая о полицейском, чья жена вернулась в отношения совершенно другим человеком. Третий сюжет о женщине, решившей найти того, кому суждено стать неким духовным лидером.
Ловя пыль / Catching Dust
Жанр: триллер, криминал;
Рейтинг IMDb: 7,0;
Режиссер: Стюарт Гат;
В ролях: Эрин Мориарти, Джай Кортни, Дина Шихаби, Райан Корр, Гари Фаннин
и другие.
Джина решает расстаться с мужем-преступником и покинуть уединенный дом в Техасе. В самый напряженный момент их навещает пара из Нью-Йорка. Несмотря на риск, она позволяет им остаться, и это решение чревато опасными последствиями.
Болеро. Душа Парижа / Bolero
Жанр: биография, драма;
Рейтинг IMDb: 6,7;
Режиссер: Анн Фонтен;
В ролях: Рафаэль Персонас, Дория Тилье, Жанна Балибар, Эммануэль Дево, Венсан Перес и другие
Знаменитый хореограф Ида Рубинштейн просит Мориса Равеля написать музыку для своего следующего балета. Она жаждет чего-то нового, чувственного. Но Равель не может найти себя. Ему предстоит вновь окунуться в пучину страсти, вдохнуть энергию пульсирующего Парижа, чтобы создать своё величайшее произведение — «Болеро».