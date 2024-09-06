Новинки кино, которые уже есть в качестве

Кукушка / Cuckoo

Ловушка / Trap

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Пришествие демона / The Demon Disorder

Зверь внутри / The Beast Within

Уход за кожей / Skincare

Эта неделя выдалась богатой на остросюжетные релизы. В сети уже можно найти триллер от режиссера «Сплит» Найта Шьямалана, неуютный боди-хоррор со звездой сериала «Эйфория», мистическую драму с Китом Харингтоном из «Игры престолов» и другие новинки.боди-хоррор;6,3;Тильман Сингер;Хантер Шафер, Ян Блютхардт, Мартон Чокаш, Джессика Хенвик, Дэн Стивен и другие17-летняя Гретхен вместе с новой семьей неохотно переезжает из Америки в Германию. Поселившись в доме недалеко от Альпь она понимает, что с другом семьи, как и с окружающими жителями что-то не так. Вскоре и без того неудобные обстоятельства оборачиваются настоящим кошмаром.триллер, криминал;6,0;М. Найт Шьямалан;Джош Хартнетт, Ариэль Джой Донохью, Салека Шьямалан, Элисон Пилл, Хейли Миллзи другие.Купер и его дочь Райли выбираются на концерт знаменитой Леди Рэйвен. Девочка без ума от кумира и с нетерпением ждет начала шоу, билеты на которое распроданы до последнего. Не разделяя энтузиазма, отец отлучается из зала и узнает, что событие спланировано полицейскими, которые охотятся за маньяком по прозвищу «Мясник». И кровавый убийца уже смешался с толпой зрителей.Фанаты в предвкушении грядущего события — в их город приезжает знаменитая Леди Рэйвен. Билеты давно распроданы, и счастливчики с нетерпением ждут назначенного дня. Среди них и юная Райли, чей отец Купер, зная о кумире дочери, решает сделать ей подарок и достаёт билеты на концерт. Наступает день шоу. Райли и её отец уже в толпе восторженных поклонников. Выступление начинается, но Купер, не разделяющий энтузиазма подростков, решает выйти из зала. Внимание мужчины сразу привлекают усиленные наряды полиции и военных, заполнивших концертный зал. В разговоре с болтливым продавцом Купер узнает, что концерт — это тщательно спланированная операция полиции, ловушка для жестокого маньяка по прозвищу Мясник, который должен быть среди зрителей.ужасы;6,7;Стивен Бойл;Чарльз Коттье, Дирк Хантер, Эми Ингрэм, Джон Ноубл, Майкл Туахин и другие.Страшная семейная тайна из прошлого переворачивает жизнь братьев Рейли: в старом гараже их покойного отца поселяется нечто злое.мистика, драма;: 4,2;Александр Джей Фаррелл;Кит Харингтон, Эшли Каммингс, Джеймс Космо, Кэолинн Спринголл, Адам Бейзил и другие.10-летняя Уиллоу и ее семья обитают в диких лесах Англии. Будучи отшельниками, они всячески избегают контакта с внешним миром, но серия странных событий породила в девочке множество странных вопросов. Проследив за отцом, она узнает страшную тайну главы семейства, которая очень скоро затронет и ее саму.триллер;6,3;Остин Питерс;Элизабет Бэнкс, Нэйтан Филлион, Льюис Пуллман, Микаэла Джей Родригес, Джон Биллингслии другие.Бизнес известного косметолога Хоуп Голдман по уходу за кожей сталкивается с саботажем, когда ее соперница Энджел Вергара открывает бутик напротив. С помощью подруги Джордан Хоуп пытается выяснить, кто пытается разрушить ее репутацию.