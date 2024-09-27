Новинки кино, которые уже есть в качестве

Завершаем первый осенний месяц свежей подборкой фильмов. Любителям олдскула приглянется сиквел боевика с Ван Даммом, криминальный дуэт Клуни и Питта, а также фантастические триллеры с красавицей Меган Фокс и Лоуренсом Фишберном. Для фанатов новой волны приготовили драму от студии A24, сюжет которой разворачивается в стенах реально существующей тюрьмы с необычным подходом к исправлению заключенных. Как обычно все новинки уже можно найти в сети с достойными качеством и переводом.
Одинокие волки / Wolfs
Жанр: криминал, триллер;
Рейтинг IMDb: 6,3;
Режиссер: Джон Уотс;
В ролях: Брэд Питт, Джордж Клуни, Эми Райан, Остин Абрамс, Пурна Джаганнатан и другие.
Пути двух соперничающих решал пересекаются, когда их обоих вызывают помочь скрыть промах видного нью-йоркского чиновника. В течение одной взрывоопасной ночи им придется отбросить свои мелкие обиды и эго, чтобы довести дело до конца.
Заклятье. Шепот ведьм
Жанр: триллер, ужасы;
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,1;
Режиссер: Серик Бейсеу;
В ролях: Артур Бесчастный, Марьяна Спивак, Софья Шидловская, Игорь Грабузов, Сергей Сафронов другие.
Сломленный и отчаявшийся детектив расследует убийства подростков в глухой деревне. Там он сталкивается с жуткой потусторонней сущностью, чей шепот грозит кошмарной смертью.
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Ускорение / Slingshot
Жанр: фантастика, триллер;
Рейтинг IMDb: 5,9;
Режиссер: Микаэль Хофстрём;
В ролях: Кейси Аффлек, Лоренс Фишбёрн, Эмили Бичем, Томер Капон и другие.
Группа астронавтов совершает многолетний и не самый перспективный бросок к спутнику Сатурна. Спустя два года после старта миссии команда вынуждена пойти на риск и рискует погибнуть в открытом космосе. Задачу усложняет психологическое обострение одного и членов экипажа, чье восприятие реальности начинает сыпаться.
Прикончи их всех 2 / Kill Em All 2
Жанр: боевик, криминал;
Рейтинг IMDb: 6,3;
Режиссер: Валерий Милев;
В ролях: Петер Стормаре, Жан-Клод Ван Дамм, Мария Кончита Алонсо, Жаклин Фернандес, Ана Голджа и другие.
Сюжет разворачивается через семь лет после событий первого фильма. Филипп и его дочь Ванесса живут в Италии, когда мстительный Влад выходит на их след. Героям приходится скрыться в деревне, которую Филипп когда‑то называл своим домом.
Синг-Синг / Sing Sing
Жанр: драма;
Рейтинг IMDb: 8,2;
Режиссер: Грег Куидар;
В ролях: Колман Доминго, Clarence Maclin, Шон Блэкман, Пол Рейси и другие.
Несправедливо осужденный мужчина попадает в тюрьму строжайшего режима Синг-Синг, где ему предлагают поучаствовать в программе «Реабилитация через искусство». Наравне с другими заключенными он вступает в театральную труппу. В ходе работы над постановкой преступники раскрывают себя, свои чувства, учатся, познают человечность и преобразующую силу искусства.
Лиза Франкенштейн / Lisa Frankenstein
Жанр: комедия;
Рейтинг IMDb: 6,1;
Режиссер: Зельда Уильямс;
В ролях: Кэтрин Ньютон, Коул Спроус, Лиза Соберано, Дженна Дэвис, Трина ЛаФарг и другие.
1989 год. Во время грозы старшеклассница Лиза случайно оживляет викторианского красавчика и начинает делать из него парня своей мечты.
Меган: К вашим услугам / Subservience
Жанр: фантастика, триллер;
Рейтинг IMDb: 5,0;
Режиссер: С.К. Дэйл;
В ролях: Меган Фокс, Микеле Морроне, Мадлен Зима, Матильда Фёрт и другие.
Пока жена Ника находится в больнице в тяжелом состоянии, ее место занимает андроид Меган. Однако ее холодный и расчетливый искусственный разум не желает быть просто заменой. И она пойдет на все, чтобы навсегда стать частью этой семьи.
Ворон / The Crow
Жанр: фэнтези, боевик, драма;
Рейтинг IMDb: 4,7;
Режиссер: Руперт Сандерс;
В ролях: Билл Скарсгард, FKA Twigs, Дэнни Хьюстон, Джозетт Саймон, Лаура Бирн и другие.
Эрик Дрейвен погибает от рук преступников, пытаясь спасти свою возлюбленную. Одержимый жаждой справедливости и отмщения, он воскресает и отправляется карать убийц.