Новинки кино, которые уже есть в качестве

Одинокие волки / Wolfs

Заклятье. Шепот ведьм



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Ускорение / Slingshot



Прикончи их всех 2 / Kill Em All 2

Синг-Синг / Sing Sing

Лиза Франкенштейн / Lisa Frankenstein

Меган: К вашим услугам / Subservience

Ворон / The Crow

Завершаем первый осенний месяц свежей подборкой фильмов. Любителям олдскула приглянется сиквел боевика с Ван Даммом, криминальный дуэт Клуни и Питта, а также фантастические триллеры с красавицей Меган Фокс и Лоуренсом Фишберном. Для фанатов новой волны приготовили драму от студии A24, сюжет которой разворачивается в стенах реально существующей тюрьмы с необычным подходом к исправлению заключенных. Как обычно все новинки уже можно найти в сети с достойными качеством и переводом.криминал, триллер;: 6,3;Джон Уотс;Брэд Питт, Джордж Клуни, Эми Райан, Остин Абрамс, Пурна Джаганнатан и другие.Пути двух соперничающих решал пересекаются, когда их обоих вызывают помочь скрыть промах видного нью-йоркского чиновника. В течение одной взрывоопасной ночи им придется отбросить свои мелкие обиды и эго, чтобы довести дело до конца.триллер, ужасы;5,1;Серик Бейсеу;Артур Бесчастный, Марьяна Спивак, Софья Шидловская, Игорь Грабузов, Сергей Сафронов другие.Сломленный и отчаявшийся детектив расследует убийства подростков в глухой деревне. Там он сталкивается с жуткой потусторонней сущностью, чей шепот грозит кошмарной смертью.фантастика, триллер;5,9;Микаэль Хофстрём;Кейси Аффлек, Лоренс Фишбёрн, Эмили Бичем, Томер Капон и другие.Группа астронавтов совершает многолетний и не самый перспективный бросок к спутнику Сатурна. Спустя два года после старта миссии команда вынуждена пойти на риск и рискует погибнуть в открытом космосе. Задачу усложняет психологическое обострение одного и членов экипажа, чье восприятие реальности начинает сыпаться.боевик, криминал;6,3;Валерий Милев;Петер Стормаре, Жан-Клод Ван Дамм, Мария Кончита Алонсо, Жаклин Фернандес, Ана Голджа и другие.Сюжет разворачивается через семь лет после событий первого фильма. Филипп и его дочь Ванесса живут в Италии, когда мстительный Влад выходит на их след. Героям приходится скрыться в деревне, которую Филипп когда‑то называл своим домом.драма;8,2;Грег Куидар;Колман Доминго, Clarence Maclin, Шон Блэкман, Пол Рейси и другие.Несправедливо осужденный мужчина попадает в тюрьму строжайшего режима Синг-Синг, где ему предлагают поучаствовать в программе «Реабилитация через искусство». Наравне с другими заключенными он вступает в театральную труппу. В ходе работы над постановкой преступники раскрывают себя, свои чувства, учатся, познают человечность и преобразующую силу искусства.комедия;6,1;Зельда Уильямс;Кэтрин Ньютон, Коул Спроус, Лиза Соберано, Дженна Дэвис, Трина ЛаФарг и другие.1989 год. Во время грозы старшеклассница Лиза случайно оживляет викторианского красавчика и начинает делать из него парня своей мечты.фантастика, триллер;5,0;С.К. Дэйл;Меган Фокс, Микеле Морроне, Мадлен Зима, Матильда Фёрт и другие.Пока жена Ника находится в больнице в тяжелом состоянии, ее место занимает андроид Меган. Однако ее холодный и расчетливый искусственный разум не желает быть просто заменой. И она пойдет на все, чтобы навсегда стать частью этой семьи.фэнтези, боевик, драма;4,7;Руперт Сандерс;Билл Скарсгард, FKA Twigs, Дэнни Хьюстон, Джозетт Саймон, Лаура Бирн и другие.Эрик Дрейвен погибает от рук преступников, пытаясь спасти свою возлюбленную. Одержимый жаждой справедливости и отмщения, он воскресает и отправляется карать убийц.