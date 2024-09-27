Новинки кино, которые уже есть в качестве

Артем
цукпЦУукп.png

Завершаем первый осенний месяц свежей подборкой фильмов. Любителям олдскула приглянется сиквел боевика с Ван Даммом, криминальный дуэт Клуни и Питта, а также фантастические триллеры с красавицей Меган Фокс и Лоуренсом Фишберном. Для фанатов новой волны приготовили драму от студии A24, сюжет которой разворачивается в стенах реально существующей тюрьмы с необычным подходом к исправлению заключенных. Как обычно все новинки уже можно найти в сети с достойными качеством и переводом.

Одинокие волки / Wolfs

Снимок экрана 2024-09-27 105927.png

Жанр: криминал, триллер;
Рейтинг IMDb: 6,3;
Режиссер: Джон Уотс;
В ролях: Брэд Питт, Джордж Клуни, Эми Райан, Остин Абрамс, Пурна Джаганнатан и другие.

Пути двух соперничающих решал пересекаются, когда их обоих вызывают помочь скрыть промах видного нью-йоркского чиновника. В течение одной взрывоопасной ночи им придется отбросить свои мелкие обиды и эго, чтобы довести дело до конца.



Заклятье. Шепот ведьм

Снимок экрана 2024-09-24 222055.png

Жанр: триллер, ужасы;
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,1;
Режиссер: Серик Бейсеу;
В ролях: Артур Бесчастный, Марьяна Спивак, Софья Шидловская, Игорь Грабузов, Сергей Сафронов другие.

Сломленный и отчаявшийся детектив расследует убийства подростков в глухой деревне. Там он сталкивается с жуткой потусторонней сущностью, чей шепот грозит кошмарной смертью.



Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Ускорение / Slingshot

Снимок экрана 2024-09-24 222141.png

Жанр: фантастика, триллер;
Рейтинг IMDb: 5,9;
Режиссер: Микаэль Хофстрём;
В ролях: Кейси Аффлек, Лоренс Фишбёрн, Эмили Бичем, Томер Капон и другие.

Группа астронавтов совершает многолетний и не самый перспективный бросок к спутнику Сатурна. Спустя два года после старта миссии команда вынуждена пойти на риск и рискует погибнуть в открытом космосе. Задачу усложняет психологическое обострение одного и членов экипажа, чье восприятие реальности начинает сыпаться.



Прикончи их всех 2 / Kill Em All 2

Снимок экрана 2024-09-24 222304.png

Жанр: боевик, криминал;
Рейтинг IMDb: 6,3;
Режиссер: Валерий Милев;
В ролях: Петер Стормаре, Жан-Клод Ван Дамм, Мария Кончита Алонсо, Жаклин Фернандес, Ана Голджа и другие.

Сюжет разворачивается через семь лет после событий первого фильма. Филипп и его дочь Ванесса живут в Италии, когда мстительный Влад выходит на их след. Героям приходится скрыться в деревне, которую Филипп когда‑то называл своим домом.



Синг-Синг / Sing Sing

Снимок экрана 2024-09-24 222437.png

Жанр: драма;
Рейтинг IMDb: 8,2;
Режиссер: Грег Куидар;
В ролях: Колман Доминго, Clarence Maclin, Шон Блэкман, Пол Рейси и другие.

Несправедливо осужденный мужчина попадает в тюрьму строжайшего режима Синг-Синг, где ему предлагают поучаствовать в программе «Реабилитация через искусство». Наравне с другими заключенными он вступает в театральную труппу. В ходе работы над постановкой преступники раскрывают себя, свои чувства, учатся, познают человечность и преобразующую силу искусства.



Лиза Франкенштейн / Lisa Frankenstein

Снимок экрана 2024-09-24 222543.png

Жанр: комедия;
Рейтинг IMDb: 6,1;
Режиссер: Зельда Уильямс;
В ролях: Кэтрин Ньютон, Коул Спроус, Лиза Соберано, Дженна Дэвис, Трина ЛаФарг и другие.

1989 год. Во время грозы старшеклассница Лиза случайно оживляет викторианского красавчика и начинает делать из него парня своей мечты.



Меган: К вашим услугам / Subservience

Снимок экрана 2024-09-24 225344.png

Жанр: фантастика, триллер;
Рейтинг IMDb: 5,0;
Режиссер: С.К. Дэйл;
В ролях: Меган Фокс, Микеле Морроне, Мадлен Зима, Матильда Фёрт и другие.

Пока жена Ника находится в больнице в тяжелом состоянии, ее место занимает андроид Меган. Однако ее холодный и расчетливый искусственный разум не желает быть просто заменой. И она пойдет на все, чтобы навсегда стать частью этой семьи.



Ворон / The Crow

Снимок экрана 2024-09-27 101851.png

Жанр: фэнтези, боевик, драма;
Рейтинг IMDb: 4,7;
Режиссер: Руперт Сандерс;
В ролях: Билл Скарсгард, FKA Twigs, Дэнни Хьюстон, Джозетт Саймон, Лаура Бирн и другие.

 Эрик Дрейвен погибает от рук преступников, пытаясь спасти свою возлюбленную. Одержимый жаждой справедливости и отмщения, он воскресает и отправляется карать убийц.

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Первый трейлер второго сезона «Одних из нас» уже в сети
«Джокер: безумие на двоих» покажут в российских кинотеатрах
«Константин 2» уже пугает создателей. Его сценарий боятся открывать

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Дмитрий Могучев
+431
Дмитрий Могучев
Лайк за статью. Но смотреть их этого ничего не буду.
час назад в 12:37
#
EDD
+383
EDD
Ворон мне понравился. Помню, как кайфанул с оригинала. Щас прям погрузился в те же чувства.
18 минут назад
#

Читайте также