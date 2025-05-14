Новинки кино, которые уже есть в качестве

В свежей подборке вы найдете необычную интерпретацию «Золушки» в жанре комедийного боди-хоррора, экранизацию культовой игры Minecraft с Джеком Блеком и Джейсоном Мамоа, а также прочувствуете всю боль Киану Ривза в роли Джона Уика.
Содержание• Гадкая сестра
• Minecraft в кино
• Пальма 2
• Апокалипсис Z: Начало конца
• Бабули
• Уик — это боль
Гадкая сестра / Den stygge stesosteren / The Ugly Stepsister
• Страна: Норвегия, Дания, Румыния, Польша, Швеция
• Жанр: ужасы, драма, комедия
• Рейтинг IMDb: 7,0
• Режиссер: Эмили Блихфельдт
• В ролях: Леа Мюрен, Теа Софье Лок Несс, Ане Даль Торп, Фло, Исак Калмрот и другие
В мире красота вовсе не дар, а жестокий бизнес. Здесь бал становится аукционом совершенства, а принц — награда за идеальную внешность. И Эльвира, сводная сестра прекрасной Золушки, готова на все, чтобы завладеть заветной туфелькой.
Minecraft в кино / A Minecraft Movie
• Страна: Швеция, США, Новая Зеландия, Канада
• Жанр: фэнтези, комедия, приключения
• Рейтинг IMDb: 5,8
• Режиссер: Джаред Хесс
• В ролях: Джек Блэк, Джейсон Момоа, Себастьян Юджин Хансен, Эмма Майерс, Даниэль Брукс и другие
Четверо неудачников попадают через таинственный портал в странный кубический мир. Странное, но красивое местечко держится на воображении и чтобы вернуться домой, героям придется выжить в нем. Впереди их ожидают сражения со злобными свиньями, зомби и главный квест, который заставит смельчаков проявить смелость и раскрыть свой творческий потенциал.
Пальма 2
• Страна: Россия
• Жанр: драма, семейный
• Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1
• Режиссер: Владимир Кондауров
• В ролях: Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева, Валерия Федорович и другие
Оставив большую авиацию, летчик Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать на маленьком винтовом АН-2. Жизнь идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма. Животным нужно найти дорогу домой через дикий лес, полный охотников и прочих опасностей. А Лазаревы в поисках питомцев начинают вспоминать, что такое настоящая семья.
Апокалипсис Z: Начало конца / Apocalypse Z: El principio del fin / Apocalypse Z: The Beginning of the End
• Страна: Испания
• Жанр: ужасы, боевик
• Рейтинг IMDb: 6,1
• Режиссер: Карлес Торренс
• В ролях: Берта Васкес, Ирия дель Рио, Франсиско Ортис, Хесус Льоверас, Серджио Креспо и другие
Наши дни. Мир охватывает смертельный вирус, превращающей людей в живых мертвецов. Среди кровожадных зомби оказывается простой адвокат из небольшого испанского города, который всеми силами старается выжить во внезапно наступившем апокалипсисе.
Бабули / Nonnas
• Страна: США
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 7,0
• Режиссер: Стивен Чбоски
• В ролях: Винс Вон, Сьюзен Сарандон, Лоррейн Бракко, Талия Шайр, Бренда Ваккаро и другие
Джо Скаравелла из Бруклина одинок, на работе никаких перспектив, и он только что похоронил любимую маму. Он мечтает лишь об одном, чтобы жизнь дала ему второй шанс. Джо не умеет готовить, но решается открыть ресторан, в память о покойной матери. Чтобы сэкономить на производстве, он нанимает на работу бабушек. Старушки не только лучше смыслят в кулинарии, но и помогают Джо обрести веру в новую жизнь.
Уик — это боль / Wick Is Pain
• Страна: США
• Жанр: документальный
• Рейтинг IMDb: 7,6
• Режиссер: Джеффри До
• В ролях: Киану Ривз, Чад Стахелски, Бэзил Иваник, Эрика Ли, Джексон Спиделл и другие
История создания культового боевика, о трудностях и жертвах, которые пришлось преодолеть создателям франшизы «Джон Уик». В фильм вошли ранее не публиковавшиеся кадры и подробности того, как почти отмененный фильм стал мировым эталоном в жанре боевика. Это не просто «фильм о фильме», а полноценная история о том, как из простой идеи родилась целая киновселенная.