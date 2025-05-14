Новинки кино, которые уже есть в качестве





В свежей подборке вы найдете необычную интерпретацию «Золушки» в жанре комедийного боди-хоррора, экранизацию культовой игры Minecraft с Джеком Блеком и Джейсоном Мамоа, а также прочувствуете всю боль Киану Ривза в роли Джона Уика. В свежей подборке вы найдете необычную интерпретацию «Золушки» в жанре комедийного боди-хоррора, экранизацию культовой игры Minecraft с Джеком Блеком и Джейсоном Мамоа, а также прочувствуете всю боль Киану Ривза в роли Джона Уика. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание

Гадкая сестра / Den stygge stesosteren / The Ugly Stepsister

Minecraft в кино / A Minecraft Movie

Пальма 2

Апокалипсис Z: Начало конца / Apocalypse Z: El principio del fin / Apocalypse Z: The Beginning of the End

Бабули / Nonnas

Уик — это боль / Wick Is Pain

Норвегия, Дания, Румыния, Польша, Швецияужасы, драма, комедия7,0Эмили БлихфельдтЛеа Мюрен, Теа Софье Лок Несс, Ане Даль Торп, Фло, Исак Калмрот и другиеВ мире красота вовсе не дар, а жестокий бизнес. Здесь бал становится аукционом совершенства, а принц — награда за идеальную внешность. И Эльвира, сводная сестра прекрасной Золушки, готова на все, чтобы завладеть заветной туфелькой.Швеция, США, Новая Зеландия, Канадафэнтези, комедия, приключения5,8Джаред ХессДжек Блэк, Джейсон Момоа, Себастьян Юджин Хансен, Эмма Майерс, Даниэль Брукс и другиеЧетверо неудачников попадают через таинственный портал в странный кубический мир. Странное, но красивое местечко держится на воображении и чтобы вернуться домой, героям придется выжить в нем. Впереди их ожидают сражения со злобными свиньями, зомби и главный квест, который заставит смельчаков проявить смелость и раскрыть свой творческий потенциал.Россиядрама, семейный8,1Владимир КондауровВиктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева, Валерия Федорович и другиеОставив большую авиацию, летчик Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать на маленьком винтовом АН-2. Жизнь идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма. Животным нужно найти дорогу домой через дикий лес, полный охотников и прочих опасностей. А Лазаревы в поисках питомцев начинают вспоминать, что такое настоящая семья.Испанияужасы, боевик6,1Карлес ТорренсБерта Васкес, Ирия дель Рио, Франсиско Ортис, Хесус Льоверас, Серджио Креспо и другиеНаши дни. Мир охватывает смертельный вирус, превращающей людей в живых мертвецов. Среди кровожадных зомби оказывается простой адвокат из небольшого испанского города, который всеми силами старается выжить во внезапно наступившем апокалипсисе.СШАкомедия, драма7,0Стивен Чбоски: Винс Вон, Сьюзен Сарандон, Лоррейн Бракко, Талия Шайр, Бренда Ваккаро и другиеДжо Скаравелла из Бруклина одинок, на работе никаких перспектив, и он только что похоронил любимую маму. Он мечтает лишь об одном, чтобы жизнь дала ему второй шанс. Джо не умеет готовить, но решается открыть ресторан, в память о покойной матери. Чтобы сэкономить на производстве, он нанимает на работу бабушек. Старушки не только лучше смыслят в кулинарии, но и помогают Джо обрести веру в новую жизнь.СШАдокументальный7,6Джеффри ДоКиану Ривз, Чад Стахелски, Бэзил Иваник, Эрика Ли, Джексон Спиделл и другиеИстория создания культового боевика, о трудностях и жертвах, которые пришлось преодолеть создателям франшизы «Джон Уик». В фильм вошли ранее не публиковавшиеся кадры и подробности того, как почти отмененный фильм стал мировым эталоном в жанре боевика. Это не просто «фильм о фильме», а полноценная история о том, как из простой идеи родилась целая киновселенная.