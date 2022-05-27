Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Впереди выходные, а это значит, что можно расслабиться и откинувшись на диван посмотреть фильм в компании родных, друзей или просто одному. Мы отобрали для вас несколько новинок самых разных жанров, которые уже можно найти в качестве.
Все везде и сразу
Жанр: Комедия, Боевик, Фантастика, Фэнтези, Приключения
Рейтинг IMDb: 8.5
Режиссер: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
В ролях: Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй, Джеймс Хун и другие.
Жизнь Эвилин — это полный хаос. Налоговые отчеты поджимают, муж требует развода, за отцом нужен глаз да глаз, а дочь привела знакомиться свою новую пассию. Все становится еще сложнее, когда Эвелин начинает швырять по мультивселенным, получая навыки от альтернативной себя. И они очень пригодятся в борьбе со злой сущностью, которая планирует убить ее и уничтожить все параллельные вселенные.
Чип и Дейл спешат на помощь
Жанр: Комедия, Семейный, Приключения, Детектив, Мультфильм
Рейтинг IMDb: 7.2
Режиссер: Акива Шаффер
В ролях: Кори Бертон, Уилл Арнетт, Дж.К. Симмонс, Сет Роген, Эрик Бана и другие.
С момента выхода шоу «Чип и Дейл спешат на помощь» прошло 30 лет. Популярность бурундуков ушла и каждый погрузился в свои дела. Чип занимается страховками, а Дейл рассказывает истории о былых приключениях. Но спасателям вновь суждено объединиться, когда пропадает их общий друг.
Чудаки 4.5
Жанр: Комедия, Боевик, Документальный
Рейтинг IMDb: 6.6
Режиссер: Джефф Треймен
В ролях: Джонни Ноксвил, Рэйчел Вульфсон, Машин Ган Келли, Эрик Андре, Спайк Джонс и другие.
Полуторачасовой фильм покажет эксклюзивные матереалы со съемок четвертой части «Чудаков». Главные персонажи снова покажут порцию безумных трюков, и все ради того, чтобы зрителям было весело. Актеры-комики будут смешить и вызывать ностальгию по старым добрым временам MTV.
Флешбэк
Жанр: Боевик, Триллер
Рейтинг IMDb: 5.6
Режиссер: Мартин Кэмпбелл
В ролях: Лиам Нисон, Гай Пирс, Тадж Атвал, Арольд Торрес, Рэй Фиарон, Моника Беллуччи и другие.
Алекс Льюис — профессиональный киллер с отличной репутацией. Убийство это то, чему он посвяти всю свою жизнь. Годы берут свое и Алекс потихоньку начинает завязывать с кровавым ремеслом. Но крупная сумма заставляет с неохотой взяться за новое задание. Как назло, прогрессирующая болезнь Альцеймера спутывает не только планы киллера, но и его воспоминания.
Скрежет
Жанр: Ужасы
Рейтинг IMDb: 6.4
Режиссер: Ханна Бэргхольм
В ролях: Сиири Солалинна, София Хейккиля, Яни Воланен, Рейно Нордин, Ойва Оллила и другие.
Маленькая гимнастка Тинья находится под властью своей влиятельной матери и никак не может уйти из спорта. Во время прогулки по лесу она находит птичье яйцо. Чтобы уберечь детеныша от смерти, она забирает его к себе домой и начинает заботиться о нем. С этого момента все перспективы матери начинают идти под откос.
Клон
Жанр: Боевик, Фантастика
Рейтинг IMDb: 5.9
Режиссер: Райли Стернс
В ролях: Карен Гиллан, Аарон Пол, Джесси Айзенберг, Бела Коале, Марта Келли и другие.
Узнав о тяжелом заболевании, Сара вынуждена пойти на создание своего клона, который будет заботиться семье после ее смерти. Но болезнь отступает и теперь ей придется сойтись в смертельной схватке с идеальной версией себя.
Дублер
Жанр: Комедия, Мелодрама
Рейтинг IMDb: 6.7
Режиссер: Ричард Вонг
В ролях: Эухенио Дербес, Самара Уивинг, Макс Гринфилд, Бетси Брандт, Кармен Салинас и другие.
Оливия — всемирно известная звезда. У нее много поклонников, но застать ее врасплох еще не удавалось ни одному папарацци. Однажды ее замечают с женатым продюсером и теперь ее карьера под угрозой. Камердинер Антонио предлагает помочь Оливии, после чего, вся его жизнь становится с ног на голову.
Кролецып и Хомяк Тьмы
Жанр: Комедия, Семейный, Приключения, Мелодрама, Мультфильм
Рейтинг IMDb: 6.9
Режиссер: Бен Стассен, Бенжамен Муске
В ролях: Дэнни Фезенфельд, Тома Соливерес, Хлоя Жуанне, Джо Охман, Николя Мори и другие.
Больше всего на свете Кролецып мечтает о поиске приключений. Отважный и находчивый полу-кролик, полу-цыпленок отправляется в опасное путешествие, где ему предстоит найти древнейший артефакт таинственно го Хомяка тьмы.