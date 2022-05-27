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Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
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Впереди выходные, а это значит, что можно расслабиться и откинувшись на диван посмотреть фильм в компании родных, друзей или просто одному. Мы отобрали для вас несколько новинок самых разных жанров, которые уже можно найти в качестве.

Все везде и сразу

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 Жанр: Комедия, Боевик, Фантастика, Фэнтези, Приключения
Рейтинг IMDb: 8.5
Режиссер: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
В ролях: Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй, Джеймс Хун и другие.

Жизнь Эвилин — это полный хаос. Налоговые отчеты поджимают, муж требует развода, за отцом нужен глаз да глаз, а дочь привела знакомиться свою новую пассию. Все становится еще сложнее, когда Эвелин начинает швырять по мультивселенным, получая навыки от альтернативной себя. И они очень пригодятся в борьбе со злой сущностью, которая планирует убить ее и уничтожить все параллельные вселенные.



Чип и Дейл спешат на помощь

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Жанр: Комедия, Семейный, Приключения, Детектив, Мультфильм
Рейтинг IMDb: 7.2
Режиссер: Акива Шаффер
В ролях: Кори Бертон, Уилл Арнетт, Дж.К. Симмонс, Сет Роген, Эрик Бана и другие.

С момента выхода шоу «Чип и Дейл спешат на помощь» прошло 30 лет. Популярность бурундуков ушла и каждый погрузился в свои дела. Чип занимается страховками, а Дейл рассказывает истории о былых приключениях. Но спасателям вновь суждено объединиться, когда пропадает их общий друг.



Чудаки 4.5

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Жанр: Комедия, Боевик, Документальный
Рейтинг IMDb: 6.6
Режиссер: Джефф Треймен
В ролях: Джонни Ноксвил, Рэйчел Вульфсон, Машин Ган Келли, Эрик Андре, Спайк Джонс и другие.

Полуторачасовой фильм покажет эксклюзивные матереалы со съемок четвертой части «Чудаков». Главные персонажи снова покажут порцию безумных трюков, и все ради того, чтобы зрителям было весело. Актеры-комики будут смешить и вызывать ностальгию по старым добрым временам MTV.


Флешбэк

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Жанр: Боевик, Триллер
Рейтинг IMDb: 5.6
Режиссер: Мартин Кэмпбелл
В ролях: Лиам Нисон, Гай Пирс, Тадж Атвал, Арольд Торрес, Рэй Фиарон, Моника Беллуччи и другие.

Алекс Льюис — профессиональный киллер с отличной репутацией. Убийство это то, чему он посвяти всю свою жизнь. Годы берут свое и Алекс потихоньку начинает завязывать с кровавым ремеслом. Но крупная сумма заставляет с неохотой взяться за новое задание. Как назло, прогрессирующая болезнь Альцеймера спутывает не только планы киллера, но и его воспоминания.




Скрежет

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Жанр: Ужасы
Рейтинг IMDb: 6.4
Режиссер: Ханна Бэргхольм
В ролях: Сиири Солалинна, София Хейккиля, Яни Воланен, Рейно Нордин, Ойва Оллила и другие.

Маленькая гимнастка Тинья находится под властью своей влиятельной матери и никак не может уйти из спорта. Во время прогулки по лесу она находит птичье яйцо. Чтобы уберечь детеныша от смерти, она забирает его к себе домой и начинает заботиться о нем. С этого момента все перспективы матери начинают идти под откос.



Клон

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Жанр: Боевик, Фантастика
Рейтинг IMDb: 5.9
Режиссер: Райли Стернс
В ролях: Карен Гиллан, Аарон Пол, Джесси Айзенберг, Бела Коале, Марта Келли и другие.

Узнав о тяжелом заболевании, Сара вынуждена пойти на создание своего клона, который будет заботиться семье после ее смерти. Но болезнь отступает и теперь ей придется сойтись в смертельной схватке с идеальной версией себя.



Дублер

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Жанр: Комедия, Мелодрама
Рейтинг IMDb: 6.7
Режиссер: Ричард Вонг
В ролях: Эухенио Дербес, Самара Уивинг, Макс Гринфилд, Бетси Брандт, Кармен Салинас и другие.

Оливия — всемирно известная звезда. У нее много поклонников, но застать ее врасплох еще не удавалось ни одному папарацци. Однажды ее замечают с женатым продюсером и теперь ее карьера под угрозой. Камердинер Антонио предлагает помочь Оливии, после чего, вся его жизнь становится с ног на голову.



Кролецып и Хомяк Тьмы

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Жанр: Комедия, Семейный, Приключения, Мелодрама, Мультфильм
Рейтинг IMDb: 6.9
Режиссер: Бен Стассен, Бенжамен Муске
В ролях: Дэнни Фезенфельд, Тома Соливерес, Хлоя Жуанне, Джо Охман, Николя Мори и другие.

Больше всего на свете Кролецып мечтает о поиске приключений. Отважный и находчивый полу-кролик, полу-цыпленок отправляется в опасное путешествие, где ему предстоит найти древнейший артефакт таинственно го Хомяка тьмы.

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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3542
st00p1dm0nkey
О Гаечки я был лучшего мнения 🤣
час назад в 16:06
#
+4327
Carter_Mayers
Флешбек смотрибельный, но есть у Нисона боевики и лучше, а вот Двойник уныленький, сейчас как раз досматриваю. Если бы не дубляж и хорошая картинка, даже не стал бы тратить полтора часа
57 минут назад
#
Mers
+3957
Mers
«Чип и Дейл» что-то слабый получился. Вот бы Зверополис 2…
35 минут назад
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