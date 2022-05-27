Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

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Чип и Дейл спешат на помощь

Чудаки 4.5

Флешбэк

Скрежет

Клон

Дублер

Кролецып и Хомяк Тьмы

Впереди выходные, а это значит, что можно расслабиться и откинувшись на диван посмотреть фильм в компании родных, друзей или просто одному. Мы отобрали для вас несколько новинок самых разных жанров, которые уже можно найти в качестве.Комедия, Боевик, Фантастика, Фэнтези, Приключения8.5Дэн Кван, Дэниэл ШайнертМишель Йео, Джейми Ли Кёртис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй, Джеймс Хун и другие.Жизнь Эвилин — это полный хаос. Налоговые отчеты поджимают, муж требует развода, за отцом нужен глаз да глаз, а дочь привела знакомиться свою новую пассию. Все становится еще сложнее, когда Эвелин начинает швырять по мультивселенным, получая навыки от альтернативной себя. И они очень пригодятся в борьбе со злой сущностью, которая планирует убить ее и уничтожить все параллельные вселенные.Комедия, Семейный, Приключения, Детектив, Мультфильм: 7.2Акива ШафферКори Бертон, Уилл Арнетт, Дж.К. Симмонс, Сет Роген, Эрик Бана и другие.С момента выхода шоу «Чип и Дейл спешат на помощь» прошло 30 лет. Популярность бурундуков ушла и каждый погрузился в свои дела. Чип занимается страховками, а Дейл рассказывает истории о былых приключениях. Но спасателям вновь суждено объединиться, когда пропадает их общий друг.Комедия, Боевик, Документальный6.6Джефф ТрейменДжонни Ноксвил, Рэйчел Вульфсон, Машин Ган Келли, Эрик Андре, Спайк Джонс и другие.Полуторачасовой фильм покажет эксклюзивные матереалы со съемок четвертой части «Чудаков». Главные персонажи снова покажут порцию безумных трюков, и все ради того, чтобы зрителям было весело. Актеры-комики будут смешить и вызывать ностальгию по старым добрым временам MTV.Боевик, Триллер5.6Мартин КэмпбеллЛиам Нисон, Гай Пирс, Тадж Атвал, Арольд Торрес, Рэй Фиарон, Моника Беллуччи и другие.Алекс Льюис — профессиональный киллер с отличной репутацией. Убийство это то, чему он посвяти всю свою жизнь. Годы берут свое и Алекс потихоньку начинает завязывать с кровавым ремеслом. Но крупная сумма заставляет с неохотой взяться за новое задание. Как назло, прогрессирующая болезнь Альцеймера спутывает не только планы киллера, но и его воспоминания.Ужасы6.4Ханна БэргхольмСиири Солалинна, София Хейккиля, Яни Воланен, Рейно Нордин, Ойва Оллила и другие.Маленькая гимнастка Тинья находится под властью своей влиятельной матери и никак не может уйти из спорта. Во время прогулки по лесу она находит птичье яйцо. Чтобы уберечь детеныша от смерти, она забирает его к себе домой и начинает заботиться о нем. С этого момента все перспективы матери начинают идти под откос.Боевик, Фантастика5.9Райли СтернсКарен Гиллан, Аарон Пол, Джесси Айзенберг, Бела Коале, Марта Келли и другие.Узнав о тяжелом заболевании, Сара вынуждена пойти на создание своего клона, который будет заботиться семье после ее смерти. Но болезнь отступает и теперь ей придется сойтись в смертельной схватке с идеальной версией себя.Комедия, Мелодрама6.7Ричард ВонгЭухенио Дербес, Самара Уивинг, Макс Гринфилд, Бетси Брандт, Кармен Салинас и другие.Оливия — всемирно известная звезда. У нее много поклонников, но застать ее врасплох еще не удавалось ни одному папарацци. Однажды ее замечают с женатым продюсером и теперь ее карьера под угрозой. Камердинер Антонио предлагает помочь Оливии, после чего, вся его жизнь становится с ног на голову.Комедия, Семейный, Приключения, Мелодрама, Мультфильм6.9Бен Стассен, Бенжамен МускеДэнни Фезенфельд, Тома Соливерес, Хлоя Жуанне, Джо Охман, Николя Мори и другие.Больше всего на свете Кролецып мечтает о поиске приключений. Отважный и находчивый полу-кролик, полу-цыпленок отправляется в опасное путешествие, где ему предстоит найти древнейший артефакт таинственно го Хомяка тьмы.