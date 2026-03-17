Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: криминальный экшен с актёром «Ип Мана» и «Джона Уика»; хоррор-антологию о незримом зле; российский блокбастер «Левша», а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Я был незнакомцем
• Мертвы к рассвету
• Скрытое убийство
• Безрассудный
• Левша
• Зловещие истории
Я был незнакомцем / I Was a Stranger
• Страна: Иордания, Палестина, США
• Жанр: драма, военный, история
• Рейтинг IMDb: 8,4
• Режиссёр: Брандт Андерсен
• В ролях: Ясмин Аль Массри, Яхья Махайни, Омар Си, Зияд Бакри, Констандинос Маркулакис и другие
Сирия. В разгар гражданской войны женщина-врач вместе с дочерью бежит из страны и встречает разных людей, каждый из которых сыграет решающую роль в её судьбе.
Мертвы к рассвету / Dead by Dawn / Marwti Przed Switem
• Страна: Польша
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 5,2
• Режиссёр: Дэвид Торроне
• В ролях: Сильвия Борон, Моника Фрайчик, Адам Махалица, Пётр Нерлевский, Лукаш Щепановский и другие
Актёры загадочного театра сталкиваются с человеком в маске. Постепенно им становится ясно, что череда убийств вовсе не перформанс, а сценарий пьесы — часть зловещего оккультного ритуала.
Скрытое убийство / Parecido a un asesinato / Hidden Murder
• Страна: Испания, Аргентина
• Жанр: триллер, криминал
• Рейтинг IMDb: 5,3
• Режиссёр: Антонио Эрнандес
• В ролях: Бланка Суарес, Эдуардо Норьега, Тамар Новас, Клаудия Мора, Мариан Альварес и другие
Ева души не чает в своём новом парне Назарио и дочери Алисии. Но семейную идиллию нарушает бывший муж, который заставит всех троих взглянуть на вещи под другим, зловещим углом.
Безрассудный / Reckless
• Страна: Великобритания
• Жанр: криминал, боевик, комедия
• Рейтинг IMDb: 5,2
• Режиссёр: Эллиотт Монтелло
• В ролях: Скотт Эдкинс, Винни Джонс, Николь Деон, Крис Джонсон, Дин Гаффни и другие
После досрочного освобождения бывший заключённый пытается направить свою жизнь в законное русло. Сделать это не даёт мысль о крупных деньгах, что хранятся в тайнике уже много лет. Попытки вернуть награбленное осложняются пристальным вниманием копов, и каждый неверный шаг грозит обратным билетом за решётку. Чтобы получить свою долю и остаться на свободе, ему нужно сыграть в опасную игру и обвести вокруг пальца систему.
Левша
• Страна: Россия
• Жанр: фантастика, приключения, боевик, семейный
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8
• Режиссёр: Владимир Беседин
• В ролях: Юрий Колокольников, Фёдор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов и другие
Приключенческий экшен по мотивам рассказа Николая Лескова. 1885 год. Отношения между Российской империей и Великобританией накаляются. Между тем во дворце Александра III находят странное устройство — механическую блоху-шпиона. На поиски врага отправляют Огорёва — молодого офицера полиции Петербурга. Вместе с тульским мастером Левшой и его гениальными разработками героям предстоит ввязаться в череду опасных авантюр ради безопасности страны.
Зловещие истории / Insidious Tales
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,8
• Режиссёры: Лиза Овес, Райлан Рафферти, Мэтью Ричардс
• В ролях: Юань Абдиас, Келли Цуран, Азриэль Дальман, Кевин Де, Иван Дуровиц и другие
Самый страшный ужас прячется в темноте и незаметно проникает в вашу жизнь, отравляя сознание. «Зловещие истории» — это хоррор-антология о том, как незримое зло ломает судьбы обычных людей, становясь личным кошмаром для каждого.