Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: продолжение культового хоррора «Крик»; безбашенное путешествие в недалекое прошлое, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguidesОтслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».
Содержание• Всадник шторма: Легенда о Молоте
• Крик 7
• Шоу группы «Нирванна». Фильм
• Иллюзия убийства
• Тропа гнева
Всадник шторма: Легенда о Молоте / Storm Rider: Legend of Hammerhead
• Страна: Хорватия
• Жанр: фантастика, боевик
• Рейтинг IMDb: 7,4
• Режиссёры: Зоран Лисинац, Домагой Мазуран
• В ролях: Джеймс Космо, Кэролайн Гудолл, Билли Барретт, Марко Ильсе, Сара-Софи Бусснина и другие
Спустя 300 лет после Великого Потопа легенда о изгнанном Всаднике шторма вдохновляет двух мятежных островитян на поиски правды о происхождении их мира.
Крик 7 / Scream 7
• Страна: США
• Жанр: триллер, детектив
• Рейтинг IMDb: 5,8
• Режиссёр: Кевин Уильямсон
• В ролях: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Изабель Мэй, Джасмин Савой Браун, Мэйсон Гудинг и другие
Сидни Прескотт вновь встречает воплощение своих самых страшных кошмаров — маньяка Призрачное Лицо. Но на этот раз убийца преследует её дочь. Стремясь защитить свою семью, Сидни нужно вспомнить то, о чём она пыталась забыть, чтобы положить конец бесконечному кровопролитию.
Шоу группы «Нирванна». Фильм / Nirvanna the Band the Show the Movie
• Страна: Канада
• Жанр: фантастика, комедия, приключения
• Рейтинг IMDb: 8,4
• Режиссёр: Мэтт Джонсон
• В ролях: Мэтт Джонсон, Джей МакКэрролл, Бен Петри, Итан Энн, Майкл Скотт и другие
Мэтт и Джей — вымышленные участники легендарной музыкальной группы. Парни хотят замутить концерт в торонтском баре «Риволи», но неожиданно попадают в 2008 год. Возвращение домой лежит через множество курьёзных и нелепых событий.
Иллюзия убийства / Реверсия / Reversion
• Страна: Испания, Доминиканская Республика
• Жанр: триллер, детектив
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссёр: Джейкоб Сантана
• В ролях: Хайме Лорэнте, Ману Вега, Белен Руэда, Фернандо Кайо, Эва Льорах и другие
Переехав в новый дом, Марио становится свидетелем похищения старшего брата Давида. Девятнадцать дней спустя парень возвращается. Его странное поведение и отсутствие воспоминаний о минувших событиях тревожат Марио: он считает, что брата подменили. В поисках ответов ему предстоит столкнуться с мрачными тайнами, способными помутить рассудок и разрушить все моральные устои.
Тропа гнева
• Страна: Россия
• Жанр: триллер, приключения, боевик
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6
• Режиссёр: Олег Фомин
• В ролях: Максим Дрозд, Павел Чинарёв, Артём Ткаченко, Анфиса Черных, Алёна Бабенко и другие
Отставной пограничник Сергей Марков возвращается на бывшее место службы в поисках пропавшей дочери. Чтобы распутать детективный клубок событий, ему придётся столкнуться с призраками прошлого: криминалом, местью, собственными ошибками, исправить которые можно только вернувшись к началу — в горы.