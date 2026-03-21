Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: драматическую комедию о дружбе и противоречиях; триумфальную роль Константина Хабенского; уникальный мокьюментари-хоррор от первого лица, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Незнакомцы в парке
• Дело № 137
• Здесь был Юра
• Ледяная башня
• Магеллан
• Оно. Дом зла
Незнакомцы в парке / Parque Lezama / Strangers in the Park
• Страна: Аргентина
• Жанр: драма, комедия
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссёр: Хуан Хосе Кампанелья
• В ролях: Луис Брандони, Эдуардо Бланко, Вероника Пелаччини, Агустин Аристаран, Мануэла Менендес и другие
В основу фильма легла одноименная пьеса Хуана Хосе Кампанеллы. Бывший общественный активист и человек с принципами вроде «сам живи и другим не мешай» завязывают в парке дружбу, несмотря на свои противоположные взгляды.
Дело № 137 / Dossier 137 / Case 137
• Страна: Франция
• Жанр: драма, криминал
• Рейтинг IMDb: 7,3
• Режиссёр: Доминик Молль
• В ролях: Леа Друкер, Джонатан Тернбулл, Матильда Рерих, Паскаль Сангла, Клэр Бодсон и другие
2018 год. Протесты в Париже привели к жертвам — подросток был тяжело ранен полицией. Сотрудник отдела внутренних расследований берётся проверить инцидент, однако всё оказывается сложнее, чем выглядит на первый взгляд. Противоречивые свидетельства и неочевидные моменты с каждым днём всё больше запутывают детали дела.
Здесь был Юра
• Страна: Россия
• Жанр: драма, музыка
• Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4
• Режиссёр: Олег Малкин
• В ролях: Константин Хабенский, Кузьма Котрелёв, Денис Парамонов, Александр Поршин, Даша Котрелёва и другие
Олег и Серёга мечтают стать рок-звёздами. Им уже по 30, они играют в никому не известной группе, ютятся в коммуналке и готовятся выступить на местном музыкальном фесте. Внезапно накануне концерта на их головы сваливается неожиданная забота — 50-летний дядя Олег с ментальными проблемами, которого будущие рокеры не могут оставить без присмотра.
Ледяная башня / La tour de glace / The Ice Tower
• Страна: Италия, Германия, Франция
• Жанр: фэнтези, драма
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссёр: Люсиль Адзиалилович
• В ролях: Марион Котийяр, Клара Пацини, Аугуст Диль, Гаспар Ноэ, Марин Гесберт и другие
1970-е годы. 15-летняя сирота Жанна мечтает повидать мир. В импульсивном порыве она сбегает из приюта в заснеженных горах. Оказавшись ночью в близлежащем городке без денег и связей, в поисках ночлега Жанна пробирается на территорию киностудии, где проходят съёмки «Снежной королевы». Представившись чужим именем, девушка получает роль статистки и вскоре привлекает внимание капризной и высокомерной звезды Кристины ван дер Берг.
Магеллан / Magalhaes / Magellan
• Страна: Испания, Португалия, Филиппины
• Жанр: биография, драма
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссёр: Лав Диас
• В ролях: Гаэль Гарсиа Берналь, Анджела Азеведо, Амаду Арджай Бабон, Ронни Ласаро, Хейзел Оренсио и другие
Португальцы захватывают порт в Малайзии ради прибыли от торговли специями. Участник сражения Фернан Магеллан выступает против жестокой политики короля в Азии и вынашивает план экспедиции, которая поможет найти другой путь к богатым пряностями островам Тихого океана. Заручившись поддержкой испанской короны, в 1519 году он покидает родину и беременную жену. Его путешествие полно испытаний: мятежи, казни и сражения с туземцами ставят под угрозу план мореплавателя. Постепенно Магеллан превращается в жестокого колонизатора, ставящего выгоду превыше всего.
Оно. Дом зла / Bodycam
• Страна: Канада
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,1
• Режиссёр: Брендон Кристенсен
• В ролях: Хайме Лорэнте, Мануэль Вега, Белен Руэда, Фернандо Кайо, Эва Льорах и другие
Двое полицейских разбираются с семейной ссорой, и происходит случайный выстрел. Не желая быть распятыми общественным мнением, они пытаются замять случившееся. Но очень скоро выясняется, что за ними следят не только камеры.