Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: полнометражное продолжение «Острых козырьков»; боди-драму от автора «Сырое» и «Титан» Жюлии Дюкурно; комедийный экшен со звездой фильмов «Спаун» и «Тёмный рыцарь», а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Синхронизация
• Острые козырьки: Бессмертный человек
• Мой друг
• Киллер на всю голову
• Альфа
• Кит-убийца
Синхронизация / Sync
• Страна: США
• Жанр: фантастика, триллер
• Рейтинг IMDb: 8,2
• Режиссёр: Каролина Альварес
• В ролях: Хелен Уди, Кэти О’Хаган, Каролина Альварес, Тесса Маркл, Келли Лу Деннис и другие
В будущем разумы людей научились соединять через приложение. Так тревожная Эйла синхронизируется со своей новой соседкой. Поначалу девушки находят общий язык, но со временем их дружба идёт под откос. Эйла начинает видеть во сне пугающие воспоминания Дэвин, и теперь у неё есть 72 часа, чтобы разорвать синхронизацию и сохранить рассудок.
Острые козырьки: Бессмертный человек / Peaky Blinders: The Immortal Man
• Страна: Великобритания, Франция, США
• Жанр: драма, криминал
• Рейтинг IMDb: 6,9
• Режиссёр: Том Харпер
• В ролях: Киллиан Мерфи, Ребекка Фергюсон, Тим Рот, Стивен Грэм, Барри Кеоган и другие
Первая половина XX века. Улицы британского Бирмингема заполнили преступные группировки, ведущие борьбу за выживание в стране, пережившей экономические потрясения. Одной из самых могущественных была банда «Острые козырьки» во главе с Томасом Шелби и его братьями. Спустя годы, в разгар Второй мировой войны, Томми возвращается к руинам Бирмингема. Сын Эразм пошёл по стопам отца, а самому Шелби уготовано главное испытание в жизни: решить судьбу страны и своего ребёнка.
Мой друг
• Страна: Россия
• Жанр: драма, приключения
• Рейтинг «Кинопоиска»: нет данных
• Режиссёр: Александр Сухарев
• В ролях: Елисей Чучилин, Климентий Кривоносенко, Анатолий Васильев, Раиса Рязанова, Владимир Левченко и другие
Маленький Коля с рождения прикован к костылям. Застенчивый мальчик терпит насмешки сверстников и не желает общаться с другими детьми. Однажды он знакомится с Пашей: тот проявляет к парню искреннее сострадание, берёт его под свою опеку, защищая от местных хулиганов, и решает помочь снова встать на ноги. Для этого он придумывает целый новый мир, который становится для Коли лучиком надежды и шансом на полноценную жизнь.
Киллер на всю голову / Вражеский захват / Hostile Takeover
• Страна: США
• Жанр: боевик, комедия, криминал
• Рейтинг IMDb: 4,6
• Режиссёр: Майкл Хэмилтон-Райт
• В ролях: Майкл Джей Уайт, Эйми Столте, Доун Оливери, Алекс Паунович, Бенджамин Арк и другие
Глава преступного синдиката нанимает самых опасных и жестоких киллеров, чтобы проверить лучшего работника Пита, который влился в круги анонимных трудоголиков и потерял безупречную хватку в своём кровавом ремесле.
Альфа / Alpha
• Страна: Франция, Бельгия
• Жанр: фантастика, драма
• Рейтинг IMDb: 5,8
• Режиссёр: Жюлия Дюкурно
• В ролях: Мелисса Борос, Голшифте Фарахани, Тахар Рахим, Эмма Маки, Финнегэн Олдфилд и другие
1980-е годы, альтернативная реальность. Люди живут в страхе перед новой смертельной болезнью, передающейся через кровь. В прибрежном городе на севере Франции 13‑летняя девочка по имени Альфа делает после школы татуировку на руке. Этим поступком она вызывает ужас у своей матери-одиночки, работающей врачом в больнице, которая опасается, что вирус мог попасть в организм через грязную иглу татуировщика. Тревожность Альфы нарастает, когда в дом приходит дядя Амин — безнадёжный наркоман, чья жизнь уже на исходе.
Кит-убийца / Killer Whale
• Страна: США, Великобритания, Канада
• Жанр: ужасы, фантастика
• Рейтинг IMDb: 4,1
• Режиссёр: Джо-Энн Бредчин
• В ролях: Вирджиния Гарднер, Мелани Джарнсон, Митчелл Хоуп, Миа Грюнвальд, Алиандра Калабрезе и другие
Две подруги устраивают себе шикарный отдых в Таиланде. Свобода и красивые пейзажи сводят их с Джошем. Красавчик предлагает уединиться в лагуне, где не ступала нога туриста. Но райское местечко становится смертельной ловушкой, когда на берегу троица встречает косатку, что вырвалась из неволи и жаждет мести за годы заточения.